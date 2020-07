Cinco películas de suspenso y ciencia ficción protagonizadas por mujeres

Rebecca (1940), de Alfred Hitchcock. Dirigida por uno de los pioneros del género de suspenso y thriller psicológico, y protagonizada por Joan Fontaine, Laurence Olivier y Judith Anderson, esta película cuenta la historia de una pareja de recién casados que se establece en la mansión que el marido compartía con su difunta ex esposa, Rebecca, quien pareciera estar aun muy presente en la mansión. Lo que dificulta la reciente relación entre el lord y su nueva mujer, quien no se acostumbra al lugar ni a la imagen que existe en torno a su predecesora. Con una estética de ensueño, la trama, que mezcla paisajes desoladores, mansiones lujosas, el peso del pasado y de los que ya no están, termina creando un ambiente hostil que nos mantiene intrigados, muy Hitchcock, desde un principio.