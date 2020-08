Comme des Garçons en línea

Paula 1249. Sábado 21 de abril de 2018. Especial Madres.

Contados con los dedos de una mano son los diseñadores tan geniales como para ignorar y conmocionar al mismo tiempo, y sistemáticamente, a la industria de la moda como lo hace Rei Kawakubo. Para la fundadora y directora creativa de Comme des Garçons, la innovación no termina en la ropa. Hace 14 años fue quien estrenó los pop-up stores, y de su autoría son también las primeras colaboraciones con otras marcas y artistas, que dan cuenta de una creatividad sintonizada con la visión comercial.

En marzo, durante la inauguración de la nueva tienda Dover Street Market en Beijing, Adrian Joffe, su marido y director ejecutivo de la marca, anunció que en julio lanzarán una nueva línea de productos de venta exclusiva online, bajo el concepto direct to consumer. El modelo de negocios busca reducir gastos, eliminar intermediarios y priorizar la relación marca-cliente. La nueva línea (y el sitio web) será diseñada por Kawakubo y se convertirá en la decimoctava marca de la compañía, que incluye Noir, Play, Homme y Shirt, entre otras. Diversidad de etiquetas y de precios. Si una camiseta Play cuesta US$82, un vestido Commes des Garçons llega a los US$ 13 mil en farfetch.com.

Web y redes sociales

www.comme-des-garcons.com / Instagram: @commedesgarcons / @commedesgarconsxplay / Instagram de Rei Kawakubo: @kawakubosan

Mira acá un recorrido de su exhibición en el MET:

https://youtu.be/60yGE64Xzs4

Libro:

Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between (2017), US$ 38.97 en www.amazon.com