Cuarentena en imágenes: “De mi vida anterior lo que más extraño es ver a mi abuela”

“Mi vida durante esta cuarentena no ha sido tan distinta a la que llevaba antes. Me levanto, trabajo en el jardín y hago mis fotos durante la tarde hasta que se va el sol.

Ya no puedo salir a dar una vuelta por el centro de San Antonio, pero puedo salir al patio a jugar con mis gatas o estirar las piernas caminando por mi barrio. Recorro todas esas calles que antes ni conocía.

Durante este tiempo estando encerrada me he dado cuenta que soy muy ermitaña. Siempre me ha gustado pasar mi tiempo en casa. De hecho, todo mi trabajo fotográfico lo desarrollo aquí, en mi pieza o en el jardín.

Este es, sin duda, uno de los lugares que más valoro. Creo que me habría vuelto loca durante este tiempo pasando el día encerrada sin este rinconcito de naturaleza.

Cuando empezamos la cuarentena, mi hermana también estaba acá en casa y la verdad se sentía algo abarrotada para mi gusto. Era en ese momento que extrañaba las tardes con la casa para mi solita. Aunque esté encerrada en mi cuarto haciendo fotos, si estoy sola me siento mucho más cómoda.

De mi vida anterior lo que más extraño es ver a mi abuela. Iba muy seguido a tomar once a su casa, lo que se hizo parte de mi rutina. Ahora hacemos videollamadas y nos acompañamos, pero obviamente no es lo mismo. Sé que su casa será el primer lugar al que vaya cuando tenga la absoluta certeza de que es seguro para ella.

También extraño el mar, puedo verlo desde mi casa, pero he podido ir cerca sólo un par de veces en estos meses. Cuando fui, la brisa marina que percibí era más bien olor a pescado podrido. ¡Muy propio de San Antonio!

Durante este tiempo, uno valora todo lo que tiene, ya que día a día ves cómo el mundo se viene abajo a tu alrededor. Siempre me he sentido súper afortunada y ahora es una sensación que a veces me da vergüenza.

Celeste Ortiz (@celesteoch) está pasando la cuarentena en su casa en San Antonio junto a su mamá, sus gatas y una pata.