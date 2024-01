Datos Paula en Puerto Varas: tres novedades gastronómicas

1. Cocina de autor y de barrio en el centro de la ciudad

La cocinera Alejandra Fritsch y el hotelero Jorge Kaminetzky son pareja desde hace 13 años y siempre soñaron con tener un negocio juntos. Como muchas familias, durante la pandemia emprendieron desde su hogar: Jorge vendía carnes ahumadas y productos del mar sellados al vacío, mientras que Alejandra ofrecía tortas tres leches en distintos formatos. En 2021 surgió la posibilidad de comprar una casa que data de los años cincuenta en el centro de Puerto Varas, ciudad en la que viven desde 2016. Con el apoyo de Rosita Toro en la arquitectura y Josefina Eyzaguirre en el interiorismo, la remodelaron, restauraron y abrieron sus puertas el 19 de diciembre recién pasado.

De Barrio Bistró y Pastelería se define como un restorán “con cocina de autor muy variada”. Las entradas salen de lo común y están protagonizadas por productos propios de la zona, como la paila de navajuelas a la parmesana ($8.900). En los fondos destacan las bbq ribs ahumadas en el local y fritas en panko, con papas fritas y coleslaw ($13.900); el salmón con tapenade acompañado de risotto de betarraga ($13.500); y el clásico asado de tira de larga cocción con demiglace y ciruelas acompañado de puré de camote ($13.900).

Respecto al recibimiento del público durante estas tres semanas, Alejandra comenta que “ha sido muy bueno, hay clientes que les ha encantado y han vuelto incluso cuatro veces, lo que es realmente increíble”. Y agrega: “El haber restaurado una casa antigua en un barrio con historia dentro de la ciudad es algo que a nosotros nos llena de orgullo y nuestros vecinos lo valoran como un aporte significativo a la historia de la ciudad”.

Martes a sábado de 8:30 a 23:30 hrs. Domingo de 13 a 17 hrs. Baquedano 206, Puerto Varas.

2. Revalorizando el patrimonio ferroviario: nuevo local de La Chalota

A mediados de noviembre, en la antigua estación de trenes de Puerto Varas —un sitio emblemático de la ciudad que había estado abandonado por años— abrió el nuevo local de La Chalota, cuya misión es “entregar a los comensales comida rica, sabrosa, con ingredientes locales de primera calidad. Comida sin mayores pretensiones, como hecha en casa”, explica Josefina Reyes, la cabeza principal detrás de este emprendimiento. Abogada de profesión, al radicarse en la Región de Los Lagos hace más de 10 años, cambió las leyes por la huerta y las gallinas. Junto a su socio, el arquitecto Juan Diego Recabarren, empezó cocinando para eventos y repartiendo platos preparados y sellados al vacío, siempre privilegiando la materia prima local y trabajando codo a codo con proveedores de la zona. En diciembre del 2020 abrieron su primera sucursal, en plena pandemia. “Como teníamos productos sellados al vacío éramos ‘primera necesidad’, entonces los clientes podían ir a comprar nuestros platos, café y pastelería para llevar. A medida que se fueron flexibilizando las condiciones pudimos ir recibiendo gente y funcionando como restorán”, cuenta Josefina.

En 2023 recibieron una invitación para instalarse en la estación de trenes, de parte de la organización Parque Estación —proyecto de colaboración público-privada con Empresa de Ferrocarriles del Estado, que tiene como objetivo recuperar los terrenos de su propiedad para el uso como espacio público—. “Es una apuesta enorme y bastante osada, pero no pudimos decir que no. Además de estar en el parque mismo, y del desafío intenso y motivante que implica restaurar y rehabilitar un lugar, este cambio significó mejoras importantes para nosotros en cuanto a espacio y, lo que me encanta, el andén es una terraza techada enorme a la que le llega el sol, cosa que acá agradecemos mucho”.

Respecto a la carta, lo más pedido al desayuno son los huevos benedictinos con palta y salsa holandesa. Entre los acompañamientos, ofrecen jamón pierna ($7.500), gravlax hecho en casa con trucha de río ($8.500), tocino ($11.200) o pastrami ($8.500). También los huevos de importación: los sirios, sobre salsa de tomates especiada con ricota casera y cilantro ($5.200); los turcos, con tomates, cebollas, pimientos, chorizo, jalapeño y queso ($5.500); y los coreanos, marinados con cebollín, pimientos, ají y ajo chilote sobre arroz ($3.900). Para compartir, el hit es la tabla verde, que incluye nachos caseros con guacamole, hummus de betarraga, babaganoush, falafel con tzatziki y chips de topinambur con salsa ranch ($16.000); y como plato principal, el pulpo grillado con espárragos, chorizo y salteado de papas ($18.600).

Lunes a viernes de 8 a 22 hrs. Sábado y domingo de 9:30 a 17 hrs. Klenner 348, Puerto Varas.

3. Yoga, café y cowork: la ampliación de La Floresta

La profesora de yoga e ingeniera civil industrial Vicky Espinosa estuvo más de seis años asesorando a pequeñas y medianas empresas en gestión financiera, comercial y organizacional, lo que le dio la inspiración y los cimientos para poder armar la propia: una sala de bienestar enfocada en la mujer. Aunque La Floresta —que ofrece prácticas de vinyasa yoga, yoga pre y post natal, pilates y ballet fit— se formalizó en 2022 y durante este tiempo ha acompañado a cerca de 300 mujeres, fue recién la última semana de 2023 que abrió sus puertas como proyecto multidisciplinario, que incluye, además de la sala de bienestar, un café y un cowork. “Muchas de nuestras alumnas son emprendedoras y por eso es que tiene sentido tener un cafecito, un cowork con un súper wifi y un espacio de conexión entre todas”, explica Vicky.

El recibimiento en estas primeras semanas ha sido un éxito, sobre todo el tostón de tomatín, que consiste en pan ciabatta blanco o integral, hummus de la casa de diversas legumbres, capa de palta picada, tomates cherrys y toques de sésamo y aceite de oliva. ($4.900). De los calientes, el capuccino de leche de almendra ($2.600) es el preferido; y de los fríos, el mokanana: granizado de plátano, leche, chocolate y expresso ($4.900). Para endulzar, los más pedidos son las trufas ($1.600) y los franies ($4.000), con variedades que incluyen chocolate amargo y mantequilla de maní, entre otros.

Otra novedad de este año es que se incorporan a la sala de bienestar prácticas continuas para niños, además encuentros de puerperio y talleres de diversos tipos respecto a la sanación y autoconocimiento en cada etapa de la mujer. “No somos excluyentes, de momento tenemos un alumno hombre que queremos mucho”, cuenta Vicky. Y agrega: “queremos que las personas puedan desarrollarse y expandirse en quien realmente son, impulsadas y complementadas por todas, desde el bienestar, las redes, el emprendimiento y el buen pasar”.

Lunes a viernes de 9:30 a 19 hrs. Los Flamencos S/N, Puerto Varas.