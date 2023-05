DatosPaula: consejos para el autocuidado de la piel

Usar magnesio para desestresar

La diseñadora y directora de arte Macarena Harnecker trabajaba en agencias haciendo campañas de moda para retail, cuando decidió parar e independizarse. “Empecé a notar que mi calidad de vida estaba súper deteriorada por el estrés, estaba física y mentalmente consumida”, cuenta. A partir de ese momento empezó a investigar sobre el magnesio, el cuarto mineral más abundante en el organismo, conocido entre los expertos como “el mineral antiestrés” o el “diazepam natural” por su directa relación con el bienestar emocional y porque contribuye a disminuir el cortisol (hormona del estrés). Aunque la manera más común de conseguirlo es a través de ciertos alimentos y/o suplementos alimenticios, Macarena quiso averiguar sobre su uso tópico y llegó a estudios de la clínica Mayo que respaldaban los beneficios del magnesio en productos cosméticos. Esta información la sospechaba, porque se había dado baños de magnesio que resultaban muy reponedores: le subían el ánimo y le daban mayor energía, pero no conocía ningún producto que la tuviera dentro de sus componentes principales. Así fue como creó su propia marca de neurocosmética en base a magnesio, Rosatigre, que tiene como objetivo abordar la salud de la piel y su relación directa con el sistema nervioso.

Dentro de su línea de productos, el más vendido es el rescue toner ($23.000), un tónico facial que, además de magnesio, tiene ácido hialurónico y rhodiola rosea, adaptógeno indicado para el alivio de los síntomas mentales y físicos del estrés como fatiga, cansancio, agotamiento, irritabilidad y tensión. El tónico hidrata, ilumina, rescata la piel del estrés y la inflamación. Para Macarena, sus productos poseen un beneficio bidireccional: así como la piel se estresa cuando existe estrés emocional, al desestresarla, eso contribuye también a mayor tranquilidad. “La piel y el sistema nervioso nacen de un mismo tejido embrional, entonces están siempre conectados”, explica Macarena. Y agrega: “es una visión bien futurista, porque tiene que ver con aportar a tu felicidad y a tu calidad de vida, a través de la piel”. www.rosatigre.cl

No tapar los poros, sino cuidarlos

Una persona adulta en promedio tiene cinco millones de poros en su cuerpo, de los cuales 20 mil aproximadamente están en el rostro. Y no están ahí porque sí; cumplen varias funciones, como eliminar la transpiración y permitir que nuestra piel “respire”. Por eso mantenerlos saludables es fundamental, pues estamos hablando del órgano más grande del cuerpo. Pensando en esto es que Benefit, la reconocida marca californiana de maquillaje, lanzó su primera línea para el cuidado de los poros, Benefit Collection POREcare, seis productos que cumplen funciones específicas: minimizar, limpiar y suavizar.

El tamaño de los poros es variable y depende de los genes, por lo tanto, el propósito de esta línea no es taparlos ni ocultarlos, sino que eliminar la suciedad, el aceite y las impurezas que los obstruyen y agrandan. Y eso se logra con una buena limpieza.

El encargado de esta misión dentro de la línea de Benefit es el limpiador espumoso The POREfessional Good Cleanup, un gel que, al mezclarlo con agua, produce una exquisita y suave espuma. Está hecho a base de extracto de limón, extracto de yuzu, bisabolol y esfingolípidos, moléculas similares a las ceramidas que ayudan a preservar la hidratación inicial de la piel. Una combinación de ingredientes que –después de un mes de uso– deja la piel limpia, suave e iluminada, y los poros se ven y sienten purificados.

Asesorarse con una cosmetóloga

La información sobre skincare abunda en internet, con distintos tipos de rutinas de día y noche y cientos de tratamientos, productos y marcas que prometen mejorar el aspecto o salud de la piel. Este escenario puede resultar abrumador, por lo que es muy útil consultar a una persona experta que sugiera hábitos y productos según cada tipo de piel, necesidad y presupuesto. La cosmetóloga Isidora Borel -creadora de la plataforma The New Way- ofrece sesiones de skin coaching ($35.000 la hora), que consisten en la elaboración de una rutina personalizada y la sugerencia de productos específicos para cada cliente. Además, entrega consejos para evaluar futuras compras. “Les digo cómo elegir y en qué fijarse para ir integrando nuevos productos, considerando las condiciones de su piel, su edad, el tiempo que pueden destinar a sus rutinas, entre otros”, dice Isidora.

Además de haber estudiado formulación en la escuela londinense Formula Botanica y luego haberse certificado como cosmetóloga en Chile, Isidora es una voz experta también porque ha probado en su propia piel innumerables productos de cosmética natural y orgánica de todo el mundo, cuyos reviews comparte en su cuenta de Instagram @thenewway.cl

* Este tipo de servicio aplica para quienes quieran aprender más sobre cómo cuidar la piel. Para afecciones como rosácea o acné es importante consultar a un dermatólogo.

Leer y estudiar sobre el cuidado de la piel

“Todo lo que necesitas saber para sentirte bien en tu propia piel. No se trata de dejarse llevar por los cánones sociales, sino de apostar por ti misma”. Eso dice la portada del libro Guía para una belleza inteligente, de la psicóloga Elisabeth Álvarez, fundadora de Inout, centro de belleza ubicado en Barcelona, al que la prensa española ha llamado “el más grande de España”, con más de 1.000 metros cuadrados y donde se atienden celebridades como jugadores del Barça, actrices, modelos e influencers.

Experta en dermocosmética y formulación, la autora de este libro de 284 páginas entrega consejos para el cuidado de la piel y, más que una guía sobre cosmética, pretende ser un manual práctico para cuidarse en casa: constancia, flexibilidad y gestión del estrés son alguno de sus pilares. “No existen pieles perfectas, la mejor versión de tu piel, es una piel sana”, dice la autora.

