De los “dad jeans” al dark-wash: estas son las tendencias de jeans para 2024

“Quiero morir con mis jeans puestos”, dijo alguna vez Andy Warhol, uno de los íconos del pop art, en una frase que encapsula la fascinación que esta prenda de vestir tiene en el mundo entero.

Símbolo de versatilidad y durabilidad, los jeans —o denim o mezclilla— trascienden épocas y culturas. Su tela resistente y diseño adaptable lo convierten en una tenida atemporal. Desde su origen como ropa de trabajo hasta su estatus de moda global, los jeans reflejan al mismo tiempo la individualidad y la comunión en torno a un estilo siempre cambiante.

Según el Denim Jeans Market Report de la firma Expert Market Research, la industria de los jeans está más viva que nunca. Se estima que este mercado crecerá casi 5 % entre 2024 y 2032, año en que alcanzaría 110.000 millones de dólares.

¿Cuáles son las tendencias en el uso de jeans para este 2024? Veamos qué estilos dominarán el año.

Jeans más holgados: comodidad y estilo

Hay quienes dicen que 2023 fue el año de los “mom jeans”. Pues bien, 2024 debería ser el año de los jeans más holgados, los “dad jeans”.

Según glam.com, estos nuevos jeans no son como los jeans de pierna ancha más estructurados de los años 90. Ahora los diseñadores están utilizando telas fluidas para dar movimiento a las piernas.

“Para aquellos que buscan una silueta más relajada y de pierna ancha, recomiendo optar por jeans de papá”, dicen en Business Insider.

La pierna recta: un clásico reinventado

El 2024 está atestiguando el regreso del denim de pierna recta, una tendencia que domina las pasarelas y el street style por igual.

Según Marie Claire, distintas marcas están liderando esta tendencia con diseños minimalistas que prometen ser una inversión duradera. “Los jeans de pierna recta son el bloque de construcción definitivo de tu closet”, afirma a ese medio Laurel Pantin, estilista y consultora de marcas.

Esta tendencia ofrece una alternativa versátil y clásica a los cortes más holgados, proporcionando una silueta limpia y sencilla, que puede vestirse hacia arriba o hacia abajo.

Los Puddle Jeans: moda más allá del límite

Los “Puddle Jeans” generan ruido en la moda del denim. Estos pantalones de mezclilla se caracterizan por su largo extra que se acumula alrededor de los zapatos como un charco (puddle en inglés).

En Who What Wear destacan esta tendencia como una de las nueve principales para este 2024. Aunque no son ideales para días lluviosos, en días secos estos jeans ofrecen un estilo cool y vanguardista.

Las marcas están lanzando versiones con dobleces acabados que añaden un toque de elegancia a este estilo desenfadado.

El efecto Pin-Tuck: pliegues al centro

Se trata de aquellos jeans que exhiben una costura delantera plisada. Es un cruce, dicen en Marie Claire, entre los pantalones de sastre y los jeans más callejeros.

Distintas marcas están explorando las posibilidades de estos diseños, que combinan un toque informal con notas de despreocupación.

Este diseño permite un uso versátil, con combinaciones que van desde las camisas de gran tamaño hasta las chaquetas de mezclilla.

El azul índigo y el dark-wash: colores que marcan

Maxine Eggenberger, de Who What Wear, dice que los diseños de tonos pálidos de jeans han dominado este mercado por un largo tiempo, pero que ahora están surgiendo otras paletas cromáticas.

Uno de los colores destacados es el azul índigo. Ella lo define como “algo que tu papá podría elegir”. Jeans con este color sirven para exhibir una silueta suelta y relajada.

El dark-wash, en cambio, parece ser una respuesta al bleached jean, aquellos diseños que simulan un cuidadoso descoloramiento de la tela. “Mientras que los jeans claros pueden hacer que un atuendo se sienta un poco más informal, los jeans de dark-wash generan una vibra cohesionada”, dicen en Vogue.

Consejos y combinaciones para usar jeans en 2024

Dicen que el jean perfecto para una persona puede ser la maldición de otra.

Eso significa que las combinaciones son cada vez más amplias y se ajustan a cada estilo y personalidad. Acá podemos ensayar tres tipos de estilos para explorar con un buen jean durante 2024.

Para un estilo casual y chic:

Aprender a combinar pantalones de pierna ancha se trata de adoptar un enfoque de menos es más ”, dicen en ”, dicen en Glamour.com . Para eso recomiendan usar blusas más ajustadas y una capa superior de gran tamaño.

combinar un denim holgado con una camiseta gráfica y zapatillas de lona para un look desenfadado perfecto para el fin de semana. También puedespara un look desenfadado perfecto para el fin de semana. En Marie Claire sugieren usar una chaqueta bomber o una camisa de franela abierta para las tardes más frescas.

Para un estilo sofisticado:

Según Who What Wear, los jeans de tonos índigo o dark-wash se pueden combinar con una camisa blanca nítida y mocasines para un toque elegante .

También puedes incorporar un blazer ajustado y tacones altos que completen este look de oficina moderno.

Combínalo con un blazer negro, tacones y una camisa blanca para la semana laboral, y agrega un lápiz labial atrevido (el rojo clásico se ve increíble contra la mezclilla oscura) para un mayor impacto”, , y agrega un lápiz labial atrevido (el rojo clásico se ve increíble contra la mezclilla oscura) para un mayor impacto”, recomiendan en Elle

Para un estilo vanguardista: