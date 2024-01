El 2024: el año del inicio de una nueva etapa

El 2024 será un año dominado por los signos de aire. El aire es una representación del intelecto y de la mente. La energía de aire se caracteriza por su gran capacidad de desapego y perspectiva ante la realidad. El aire nos permite salir de las sensaciones y nos permite observar fuera de la caja, no tomarnos tan en serio las cosas y tener diversas soluciones.

En enero de 2024, con el paso de Plutón hacia Acuario, veremos el avance de la transformación de la humanidad que comenzamos a ver el año anterior. Con la entrada de Júpiter a Géminis en mayo, que aspectará directamente a Plutón, veremos un paso claro en una nueva etapa de la humanidad.

Nuevas maneras de abordar viejas problemáticas nos hablan del comienzo de un nuevo paradigma en nuestras vidas. Estas respuestas también pueden darnos a reconocer que viejas dualidades ya no están vigentes, para darle paso a nuevas maneras de explorar y conocer la realidad.

Este 2024 será un año en donde podremos conectarnos con el entendimiento de la novedad. Plutón y Júpiter, dos grandes e importantes planetas, harán un aspecto favorable que nos permitirá ver el auge de nuevas tecnologías e innovaciones científicas, así como también nuevas ideologías y creencias respecto a la humanidad. Es tiempo para que dejemos de pensar dentro de la caja y demos espacio a nuevas creencias, visiones, formas de ver y hechos en la realidad.

Será un año en donde las redes sociales y los medios de comunicación serán protagonistas de mostrarnos lo nuevo y de adoptar nuevas pautas de socialización, de crear sociabilidad. El paso de los nodos por Aries y Libra nos llamará a reformular un nuevo equilibrio, por lo que el reconocimiento social de lo nuevo hará carne en la expansión de nuevos saberes y de nuevos conocimientos.

Podrá ser un ciclo en donde podamos aprender cosas completamente nuevas, fuera de nuestra propia zona de confort. Júpiter en el signo de Géminis nos traerá nuevos intereses ante la vida, desplegados por el auge de la tecnología. Este 2024 veremos con mucha fuerza el avance de la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas formas de curar enfermedades, el reconocimiento de nuevas maneras de sanar y de reconocernos.

En abril de 2024 tendremos una conjunción muy importante de dos planetas, Urano y Júpiter, ambos reflejados en el cielo en el signo de Tauro. Esto sugiere una gran inestabilidad material a manos de lo nuevo, así como también un cambio en la forma en la que manejamos nuestra materialidad. Nuevas formas de establecer las relaciones mercantiles, a través de nuevas tecnologías o la incorporación de nuevos tipos de cambio, nos abrirán la posibilidad de comprender nuestra relación con lo material de otra forma.

La conjunción de Júpiter y Urano puede estar muy relacionada con los desastres naturales y la posibilidad de que el cambio climático se agudice. Es importante observar que los ciclos sinodales de Júpiter y Urano son una gran liberación, por lo que estos desastres podrían estar augurando una nueva forma de responder ante ellos, teniéndolos clara y conscientemente.

El orden social puede tener un cambio sustancial durante este 2024. La entrada de Plutón en Acuario, en enero de 2024, termina un largo y profundo ciclo de transformación de las estructuras de la sociedad. Nos habla de una transformación de lo que concebimos como humanidad, que veremos hasta 2044 cuando Plutón entre en el signo de Piscis.

El Nodo sur en Libra y la entrada a este signo de Lilith, el símbolo de la emancipación, nos dará un tremendo vuelco vincular y energético. Lo que parecía equilibrio ya no lo será, en todos los asuntos librianos (asociaciones, diplomacia, justicia, equilibrio, etcétera).

Algo que nos mantenía en orden se desordenará, especialmente desde el llamado al conflicto en el opuesto de Libra, Aries. Podremos ver perecer naciones y agrupaciones, para darle paso a otras completamente distintas, la emergencia de nuevos tipos de acuerdos y vínculos, y que actualicemos nuestra noción de justicia.

El 2024 será un año para explorar nuevos horizontes en nuestras vidas y poner a prueba lo que entendemos respecto al mundo. A medida que vayamos cambiando, iremos descubriendo que nos definimos de otro modo, lo que nos hará escoger caminos y alternativas nunca consideradas. Es tiempo de abrir nuevas etapas y hacer florecer lo que ha nacido luego de tantas transformaciones a lo largo de estos últimos años.

Predicciones 2024

Estos horóscopos están basados en los tránsitos astrológicos del 2024 y pueden ser leídos tanto para Sol, Ascendente y Luna, aunque se recomienda siempre seguir la energía del Ascendente según tu carta astral. Si no sabes estos datos, puedes obtenerlos sacando tu carta astral en astro.com o en carta-natal.es.

Aries

Aries está viviendo una tremenda transformación. Desde que el Nodo norte hizo su entrada a este signo en julio de 2023, la energía se ha enfocado en sacar lo mejor de ustedes mismos. Desde desequilibrarles la balanza al otro lado, los arianos se están dando cuenta que son más amigos de sí mismos de lo que creían.

En esta parte de la autoaceptación, deberán definir las limitantes desde la comprensión de sus propios miedos. ¿Qué les frena y les limita? ¿Qué les hace sentir que no hay nada mejor que negarse? Aries es el perpetuo iniciador, el fuego que no tiene miedo de ser sí mismo. Y claro, cuando se le abren los caminos para decidir, no es solamente contra los demás la pelea: es contra sus propias limitaciones.

Este año no te limites a las posibilidades, Aries. Equivócate que todos lo vemos y entendemos por qué lo haces. Disfruta la conexión con la intuición, que te será más potente este 2024, y la posibilidad de encontrar nuevos caminos sin miedo a que dejen grandes enseñanzas. Deslumbrarás a todos alrededor y abrirás los ojos de muchas mentes.

Tauro

El cielo no ha sido particularmente amoroso con Tauro estos últimos años, pues hemos estado viviendo el tránsito de Urano, el gran liberador, por este signo. Muchas amarras fijas y muchos lugares cómodos se han remecido para los toritos tercos, que aman la estabilidad más que cualquier otra cosa.

Tauro vivirá un proceso de redescubrimiento bastante profundo el 2024. Las energías cósmicas se dispondrán para hacerles entender que lo que están soltando es para mejor. Nuevas formas de vincularse consigo mismos pueden aparecer, especialmente con las oportunidades relacionadas con el dinero y la expansión de recursos.

Muchas personas de este signo están empezando a valorar su paz mental más que su estatus ante la sociedad, por lo que vivirán grandes movimientos laborales debido a estas decisiones. Veremos a mucha gente de Tauro alcanzando puestos de poder, liberándose de lo que dirán los demás, abrazando la posibilidad de confiar en quiénes son. Si logran tomar las oportunidades que les entrega el universo, será un año de plena cosecha.

Géminis

Géminis está viviendo un proceso de reestructuración. El paso de Saturno por Piscis en el área de sus vidas relacionada con la imagen pública y lo profesional está viviendo mutaciones, por el hecho de tener que aclarar los lugares en donde nunca habían mirado antes.

Convertirse en adultos y que el mundo lo vea es algo que Géminis está llamado a hacer. ¿Dónde no has querido ver tus falencias y que todos sí pueden verlas? Algo inquietante la pregunta, pero este signo está llamado también este 2024 a innovar, a encontrar nuevas respuestas, pues Júpiter pasará por ahí desde mayo.

Es un tiempo para no limitarse, pero también para ser cautos en todo lo que intenten abarcar. Este signo, mutable y de aire, tiene muchas manías con saberlo todo, pero no profundizar en nada. Es momento de sentir los aprendizajes, Géminis, y darle corazón a todo lo vivido. Sin emociones no hay razonamiento ni soluciones posibles.

Cáncer

Cáncer está teniendo un tiempo de redescubrimiento de sentires pasados o de lugares comunes. El paso del Nodo sur por la casa del hogar, familia y origen llama a reconocer que hay historias que se cuentan para poder darse un sentido, pero ya no tienen razón de ser.

Muchos nativos de este signo soltarán amarras profundas con el apego a tradiciones, abrirán secretos familiares y ordenarán a su clan. Cáncer está llamado a reconocer la posibilidad de mostrarse al mundo como un ser profundamente poderoso a través del dominio de sus vulnerabilidades. Muchos avanzarán a nivel en su carrera y encontrarán mucho propósito desde ahí.

Deben tener cuidado con los miedos del pasado, las amarras que les generan rencor, los lazos que ya no existen y que deben sanan. Este signo es nostálgico, pero deberá tomar una decisión entre pasado y presente. ¿Qué herramientas quedan para avanzar de lo que ya fue? ¿Qué aprendizajes podemos categorizar y elegir, para no repetir? ¿Cómo podemos ser junto con el pasado, entendiendo que ya no está ahí? Cáncer surgirá este 2024, pero no será tarea fácil.

Leo

Leo tendrá este 2024 un arduo trabajo con la transformación. Saturno pasando por la casa de los recursos compartidos les invita a elegir cómo y con quién unirse, además de atender temas psíquicos del pasado que pueden estar haciendo peso. Es tiempo de reconocer la vulnerabilidad que les habita, para poder ser mejores líderes.

La gente se sentirá encantada de ver lo que tengas que mostrar desde espacio, Leo. No hay que tener temor a contradecirse, a asumir el error. Muchos nativos de este signo podrán expandirse en campos sociales inesperados, teniendo amistades con las que no comparten nada en común, y eso les nutrirá profundamente la perspectiva.

Es un año de viajes largos y de preguntas profundas. Al verse a través de otros, los leoninos podrán elegir con más consciencia los motivos que encienden su corazón. Muchos nativos de este signo podrán formalizar relaciones políticas, sexoafectivas y fraternas. Es sin duda un año para ser visto.

Virgo

Virgo está dándose cuenta que no puede tener el control de todas las cosas, aunque quiera. El paso de Saturno por Piscis, su signo opuesto, les trae muchísimo cuestionamiento sobre su propia capacidad de vincularse, quererse y gestarse. Muchos virgonianos están enfermando, especialmente porque hay cosas que no pueden resolverse mentalmente.

Soltar lo que pensaban de ustedes mismos es fundamental. No hay cuerpo humano que lleve la fortaleza y el servicio que Virgo intenta pretender. Este será un año de redescribirse por completo, de abrazar sus sombras y de elegir mejor las batallas.

El trabajo está especialmente bendecido, por el paso de Júpiter por tu casa de los logros, imagen pública y éxito. Pero el poder y la popularidad tienen sus costos: ¿eres coherente en tu propio discurso? ¿Te hace sentido tu interior realmente? ¿Cómo reaccionas a la crítica? Es tiempo de ser humilde, Virgo, y asumir que no te las sabes todas aunque quieras pretenderlo.

Libra

Ay, Libra. Este año les tocará profundo porque les tocará ser quiénes más evolucionen. El Nodo sur de limpieza pasará por este signo hasta enero de 2025, por lo que deberán hacer algo que no les gusta: elegir cosas.

El Nodo norte en Aries les está llamando a ser más asertivos, más capaces de reconocer qué es lo que quieren y por qué. Es tiempo de abrirse a la posibilidad de explorar los miedos a demostrarse en coherencia, en unicidad. En ser vulnerables y no caerle bien a todo el mundo, aunque lo intenten. No es tiempo de caretas, es tiempo de autenticidad.

Muchos librianos avanzarán en sus propósitos laborales, se harán cargo de su vida por completo, asumirán responsabilidades, se convertirán en jefes. Deberán utilizar sus habilidades diplomáticas para poder resolver con asertividad, sin esperar que los demás decidan por ellos. Es tiempo de ser ustedes mismos y elegir con la certeza de la intuición.

Escorpio

Escorpio está teniendo un gran renacer, luego de años de perecer. Muchas de las afrentas que han vivido se han transformado en nuevos caminos y posibilidades. Finalmente, sin el peso de quiénes han sido, pueden escoger ser otras personas.

Júpiter en Géminis les augura un gran período en las finanzas y en el autoconocimiento de esos nuevos lugares tan ocultos, tan dados hacia los demás. Los escorpianos se sienten mucho más suyos, menos de los demás, como diría una banda chilena. La claridad de saberse les está permitiendo poner límites y elegir con más sabiduría, no con el deseo de meterse a transformar todo lo que vean.

Es tiempo de darle espacio a sus propios proyectos y creaciones, a darse el espacio para ser que nunca se han permitido por estar en las sombras. Ahora que conocerán a sus propios demonios, elegirán con ellos como aliados, no como grandes fantasmas.

Sagitario

Sagitario está mutando de creencias, aunque pueda ser increíble de reconocer. El Nodo sur en Libra les está alejando de viejos mandatos sociales y de restricciones que no les permitían vincularse con verdaderos pares. El reconocimiento de las razones por las cuales toman las decisiones que toman es el gran aprendizaje que traen del 2023.

El 2024 será un año de abrirse al mundo, encontrando maestros que les enseñen muchísimo. Todos los vínculos que construyan les dejarán aprendizajes sustantivos desde mayo hacia adelante, con el propósito de entender distinto la realidad.

Muchos Sagitario se atreverán a desarrollar su propia visión respecto a algo, materializando cosas concretas en la realidad. Proyectos completamente novedosos, estudiar innovación, expandir su creatividad, son las misivas de este 2024. Piensen, por favor, fuera de su propia caja, porque ahí hay puro oro para ustedes.

Capricornio

Capricornio tendrá un gran respiro luego de la salida de Plutón de su signo, a finales de enero de 2024. Esto sostendrá un cambio sustancial en sus vidas, porque les permitirá dejar de cuestionarse tanto y poder aplicar, hacer, desde lo que han reconocido de sí.

Muchos Capricornio han dejado de lado el éxito material por la autorrealización durante los últimos años, por lo que han puesto semillas que han germinado sólidamente a lo largo de los últimos años de Plutón por este signo. Entonces, es hora de enfocarse en el interior, en cómo habitan y perciben el mundo, en su casa, en su familia.

No te sorprendas si te dan ganas de comprarte una casa, de asentar raíces, de hacer mucho para poder incluir tu vida interior en tus decisiones. Hay mucho pendiente que ahondar, especialmente en tu propia infancia. Te llegarán las herramientas correctas para darte justicia, Capricornio. Ten fe que tu cima será otra a final de 2024.

Acuario

Acuario comenzará un largo proceso de transformación, con la entrada de Plutón por su signo a partir de finales de enero. Comenzarán a sentir lo que empezaron a ver el año pasado, sea por imposición o por su propia voluntad. Grandes cambios ocurrirán en su propia personalidad, especialmente en el modo en el que deciden mostrarse al mundo.

Muchos Acuario tendrán el don de la creatividad absoluta durante este año. Se enamorarán varias veces y también podrán tomar las riendas de sus proyectos personales. El asentar nuevas formas de ver su propio valor les llama a dominar la forma en que adminstran sus recursos materiales.

El próximo año escaseará, pero será un gran salto hacia otra forma de hacer las cosas. Confíen en que deben morir y dejar entrar otros símbolos a sus vidas. El universo les mostrará con dolor o amor las cosas, depende de cuánto se resistan al cambio y a reconocer que lo que son ya no será nunca más.

Piscis

Piscis vivirá un gran llamado a no evadir, lo que le es muy difícil al pescadito. Les cuesta no echarle la culpa a cualquier cosa, porque tienen pocos límites para verse. Saturno pasando por su signo es un gran límite y les pide que se hagan cargo de sus vidas de una vez por todas.

Los Piscis tendrán un 2024 lleno de trabajo personal y colectivo. Serán llamados a asumir responsabilidades, a ponerse en puestos de mando, a hacerse cargo de lo que no les gusta de la vida. Y sí, la imaginación es deliciosa, pero cuando en el mundo concreto no hay resoluciones, no pueden ahogarse en un vaso de agua.

Los ancestros serán fuente de inspiración este año. Podrán reconocer desde dónde ocurren los patrones que repiten, podrán pedir asistencia, podrán resolver temas pasados con mucha claridad. Su casa será el centro de operaciones, así como los grandes aprendizajes que se darán ahí. Sanar lo que no se veía es difícil, pero sin duda podrán trascenderlo.