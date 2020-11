El empoderamiento digital

Otra de las grandes barreras que tienen las mujeres en Chile es el escaso acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Las principales razones se deben a la falta de infraestructura tecnológica, limitaciones financieras, falta de interés. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, la brecha digital en 2019 era de un 17%. En tanto, en 2016, CEPAL dio a conocer que los hombres acceden a internet en sus hogares un 7% más que las mujeres en Chile.

Prodemu trabaja con más de 60.000 mujeres al año en todo Chile, desde Putre a Tierra del Fuego. En contexto de pandemia hemos visto la urgente necesidad de las mujeres de estar conectadas con sus familiares, poder llevar adelante sus emprendimientos y con su trabajo. La digitalización hoy constituye una ventaja que contribuye al bienestar de las personas. Ser mujer, estar en situación de vulnerabilidad y no estar digitalizada es una de las desigualdades más profundas en los tiempos que corren.

Es en este contexto que Prodemu ha implementado la Ruta Digital, que busca fortalecer la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, entregando herramientas y competencias digitales para usos sociales, laborales y de desarrollo personal, como asimismo, con la entrega de celular y conectividad gratuita por 18 meses, lo que permite además que Prodemu continúe apoyando y acompañando a las más de 3300 mujeres que se han visto beneficiadas con este programa.

La brecha digital, una barrera por superar

El acceso a TICs permite a las mujeres formar parte de redes de desarrollo, apoyo y comercialización, acceder a nuevos trabajos, participar de capacitaciones y acceder a conocimientos.

El Centro de Estudios de Género de Prodemu quiso mostrar a través de su encuesta “TICs Mujeres 2020”, la realidad de las mujeres en relación al acceso a la información y a la brecha digital y los resultados que obtuvieron son reveladores:

Del total de encuestadas a nivel nacional, un 79,8% de las mujeres consideró que internet es un bien de primera necesidad, sin embargo, un 20,8% de mujeres constató no tener conexión propia a internet, acrecentándose significativamente en aquellos sectores de mujeres más vulnerables si se les compara según sus niveles de estudios. Es así, que las mujeres que sólo cuentan con enseñanza básica alcanzan un 33,9% de quienes no cuentan con conexión propia a internet, y entre aquellas que no tienen estudios, esta cifra se incrementa al extremo, alcanzando a un 84,6% de mujeres que no cuentan con internet propio. Por otra parte, entre aquellas mujeres que cuentan con conexión propia a internet, un 83,5% lo hace por medio de sus celulares, pero un 26,9% manifestó no saber usar el teléfono ni internet.

Prodemu juega un rol fundamental en avanzar en la formación, información y acompañamiento, con enfoque de género, de las mujeres que más lo necesitan en el país, transformándose en un actor clave que contribuya a lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.