El rey del verano: tres Datos Paula que rinden homenaje al tomate

1. Este sábado: la primera fiesta del tomate en Santiago

Diez agricultores de distintas zonas del país, con más de 200 variedades de tomates de distintos tamaños y colores, además de conservas y semillas, estarán este sábado 16 de marzo en la primera celebración del Día del Tomate. Se trata de un encuentro impulsado por dos amigos agricultores, Carmen Garrido, de La Cooka, y Patricio Polanco de HuertoPro, junto a la productora Natalia Elis. En el evento, se realizará una degustación y charla de para explicar las diferencias de algunos tomates, sus cualidades y características. Además, habrá una zona dedicada a la panadería. Abierto a todo público entre las 10 y 16 hrs., en la feria Mercado Huertero (Padre Mariano 140, Providencia).

“Organizamos una verdadera fiesta en torno a esta fruta, para que la gente conozca y pruebe no solo la gran variedad de tomates que se cultivan en Chile, sino también que disfrute de su versatilidad de la mano de destacados cocineros”, dice Carmen Garrido. Por eso, a las 19 hrs. el evento se trasladará al restorán Cora Bistró (Monseñor Felix Cabrera 14, Providencia), donde se ofrecerá un menú callejero enfocado en el tomate: seis platos elaborados junto al chef invitado Javier Avilés, de Pulpería Santa Elvira. Contará con la musicalización de la cantautora Adri Stuven y la exposición de obras de la artista Elisa Alcalde.

https://www.instagram.com/diadeltomate/

2. Un tomate con nombre y apellido: Tom Moro

Un tomate con sabor a tomate y con olor a tomate. Eso promete la marca Tom Moro, que desde diciembre está instalada con sus frutos en un mueble de madera en el Jumbo Lo Castillo. Todo comenzó por una idea del decorador Luis Fernando Moro, quien viajaba por España cuando probó, en Ibiza, unos tomates que lo dejaron alucinado. Tanto, que a sus 79 años decidió emprender y traerlos a Chile. “Era volver a comer tomate con sabor. Ese tomate que casi no vemos”, dice Alfredo Vicuña, publicista, quien junto a Moro y al agricultor Ricardo Stambuk, se asociaron para crear esta marca.

Antes de empezar este negocio, averiguaron sobre lo que se ofrecía acá en el país. Así se enteraron de que el tomate que se vende en los supermercados santiaguinos es el larga vida, es decir, que está genéticamente modificado para extender su duración. Eso hace que, inevitablemente, el fruto pierda sabor. Comenzaron a importar semillas, a cosecharlas, y luego de una decena de pruebas, dieron con este tomate de sabor y olor intenso. En estos tres meses, la evaluación de los socios es altamente positiva. “Ha sido un éxito, se los pelean en el supermercado. Nuestros clientes nos han subido mil historias en las redes sociales y se han transformado en nuestros seguidores y amigos”, dice Vicuña.

$3.190 el kg. Por ahora, solo en Jumbo Lo Castillo. Eduardo Marquina 3412, Vitacura.

3. El cóctel perfecto para la resaca, fresco y a domicilio

A la productora audiovisual Elisa Herreros y al chef Maximiliano Galuppo siempre les gustó mucho el Bloody Mary, cóctel de vodka y jugo de tomate, cuyos orígenes se remontan a Francia en la década de 1920. En plena pandemia, como una alternativa de ingreso extra, se les ocurrió hacer uno listo para servir. “Hicimos pruebas y nos lanzamos bien rápido, ya que encontramos que teníamos un súper producto, el cual no tenía competencia”, cuenta Elisa.

Amado por muchos —y odiado por otros, dado que tiene un sabor muy especial, esencialmente salado— es conocido como un trago que “levanta muertos” y como una excelente arma contra la resaca. Esto, por su alto contenido en vitaminas C y B6, además de electrolitos y agua. En el caso del emprendimiento de Herreros y Galuppo, al que llamaron María Sangrienta, “el mayor desafío fue llegar a personas que no lo habían probado o que no lo sabían preparar”, comentan. Y agregan como otro reto el de “reencantar a la gente que había tenido malas experiencias con malas preparaciones de Bloody”.

A cuatro años de sus inicios, hoy tienen un público cautivo. “Es impresionante el nivel de fidelidad que hemos logrado con nuestros clientes, haciendo una comunidad de amantes del Bloody Mary”, dice Elisa. ¿La receta de este éxito? Probablemente la calidad de la materia prima: ingredientes frescos, naturales y orgánicos. “Tenemos nuestra base en El Monte, trabajamos con productores locales y de nuestra propia huerta, así construimos una economía circular y amigable con el medio ambiente. Todos nuestros desechos tienen una segunda vida como alimento para los animales de la granja o sales saborizadas”.

$13.500 la botella de 1 litro, lista para servir, en variedades clásico y picante. Despacho a domicilio martes y jueves.

https://www.instagram.com/_mariasangrienta_/