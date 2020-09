Erradicando a la machista: Las más machistas son las mujeres

"Crecí en una familia en la que abundan las mujeres. Mi madre tiene cuatro hermanas y solo un hermano. Una familia ‘achoclonada’, como se dice comúnmente. De chica me pasaba veranos completos compartiendo con todas mis tías, primas y primos, así que no se trata de una relación lejana. Y como las conozco tanto, puedo decir con firmeza que todas son muy machistas. Y esto no es gratuito; mi abuela nos crió a todos así, hombres y mujeres. Ella era de las que, literalmente, solo le pedía las labores domésticas a las mujeres. Recuerdo muchas veces en que con mis primos estábamos echados en el living viendo tele y llegaba la hora del almuerzo. Mi abuela jamás le pidió a los hombres que se pararan a ayudar, la solicitud iba dirigida a mí y a mis primas. Y así con todo, ellos podían salir hasta más tarde que nosotras y cuando se vanagloriaban de sus conquistas, entre todas mis tías los felicitaban. Nosotras no nos atrevíamos ni a contar si teníamos una aventura de una noche.

Aunque cuando era chica y adolescente este nivel de machismo estaba totalmente normalizado, igual lo encontraba injusto. Yo más que otras de mis primas, que ahora que somos mujeres adultas replican esas prácticas –no tan burdamente como mi abuela– con sus parejas e hijos. Aun así, para mí todas las mujeres de mi familia son muy machistas, tanto o más que los hombres. Lo digo siempre y quizás es porque su forma de ser y de criar me marcó tanto en este aspecto, que suelo pensar que en general las mujeres son las más machistas.

Según yo, tiene que ver con la crianza. Eso que siempre se dice, especialmente en culturas latinas como la nuestra, que las mamás crían a hombres mamones y que les resuelvan todo. En cambio, las mujeres desde chicas somos las que ayudamos, las que apoyamos, las que asumimos lentamente ese rol para luego replicarlo en nuestras propias familias. Es muy fuerte ese círculo y lograr salir de ahí, mucho más. En mi caso ha implicado peleas y juicios, pero aunque suene contradictorio, también me ha hecho entender que esto no necesariamente es culpa de mi abuela, de mis tías, de mis primas, ni del resto de las mujeres.

Primero porque la frase de entrada: “las mujeres criamos hombres machistas”, de por sí es machista, ya que la crianza no es solo nuestra responsabilidad, también hay un padre. Pero más allá de eso, creo que es injusto cuando decimos que las mujeres somos las más machistas porque ahí lo que estamos haciendo es, una vez más, cargarnos a nosotras una responsabilidad que no es nuestra. Vivimos en una sociedad patriarcal hace cientos de años, en la que hemos sido constantemente violentadas, disminuidas, discriminadas y relegadas a lo doméstico. En ese sentido, resulta lógico pensar que eso puede haber permeado la manera de pensar de muchas mujeres, especialmente las de generaciones anteriores a la nuestra, cuando las cosas eran aún más injustas.

¿Cómo le puedo pedir a mi abuela, que fue criada así, que no sea machista? Es difícil. Pero eso no significa que las mujeres seamos más machistas. Significa una vez más que somos víctimas del patriarcado. Porque se nos cría y enseña a ser machistas y luego se nos culpa por ello. Es como cuando, al revés, una mujer logra entender el feminismo y hacerse parte de él en el discurso, pero en lo cotidiano sigue haciéndose cargo de labores domésticas de manera injusta y poco equilibrada con su pareja. He escuchado comentarios como “en redes sociales es feminazi, pero en la casa muy sumisa”. Un cuestionamiento cruel, puesto que ninguna feminista está exenta de sufrir violencia de género, ni mucho menos, las mujeres feministas tenemos el poder de sacudirnos los roles y estereotipos de género de la noche a la mañana. Como tampoco aquellas que consideramos machistas.

Creo que efectivamente hay mujeres machistas. Es cosa de pensar. ¿Cuántas veces en la adolescencia algunas chicas han molestado a sus compañeras de colegio diciéndoles calificativos como gorda, peluda, zorra o puta? ¿Cuántas veces las madres han inculcado a las hijas costumbres serviciales hacia los hombres? ¿Cuántas veces las mujeres de clase alta o clase media han explotado a las trabajadoras del hogar? ¿Cuántas veces una mujer prefirió al hombre comprometido por encima de su amiga? ¿Cuántas veces hemos sido incapaces de cuidar y comprender a la otra y solemos imponer nuestros consejos y recriminaciones?

Pero insisto, esto no es nuestra culpa. Debemos dejar de criticar y culpar a las otras mujeres. Desterrar al patriarcado de nuestras vidas cotidianas, de nuestra cabeza y de nuestros actos no es fácil, pero nos corresponde a todos. Y yo diría que mucho más a los hombres que a las mujeres. Nosotras ya hemos tenido suficiente".

Manuela Salazar (37) es mamá y enfermera.