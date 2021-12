Esta semana recomendamos una pastelería, anteojos de sol y bordados personalizados

* Dulces para Navidad

A los 17 años Amanda Huerta fundó Pastel.Violeta, una innovadora pastelería que ofrece variados y deliciosos productos, todos elaborados con ingredientes de alta calidad. Además de un pan de pascua delicioso, que tiene como ingredientes protagónicos almendras, nueces y cranberries deshidratadas así como ciruelas y damascos turcos deshidratados, para esta Navidad ha armado un kit de galletas cuyo propósito es armar en familia. Incluye un instructivo y recomendaciones para decorarlas, tres mangas pasteleras con glaseado, 2 palitos y 6 galletas de mantequilla. Cuestan $12.000 o 2 por $20.000. Más información en la cuenta de Instagram @pastel.viioleta.

* Anteojos de sol

Nooz es una marca de anteojos de sol y de lectura para hombres y mujeres que son una excelente opción, sobre todo para quienes no son tan rigurosos con el cuidado, ya que no tienen tornillos y sus patillas de acero altamente flexibles los hacen muy difíciles de romper. Además de ser muy lindos y prácticos, sus lentes son polarizados categoría 3, (100% UV), tienen dispositivo médico certificado y vienen con un estuche para guardarlos que no abulta nada y los protege de verdad. Hay en diferentes modelos y colores como negro, verde agua, carey, rosado y miel. Desde $49.000. Disponibles en preppybeach.cl

*Bordados personalizados

El trabajo que realizan Jennifer Ortega y Álvaro Martínez es realmente sorprendente ya que bordando logran plasmar retratos en base a referencias fotográficas a las que además le incorporan cualquier detalle que se les pida. Así, dan vida a pequeñas obras de arte personalizadas en marcos de 13 x 18 cms o de 15 x 20 cms. También hacen trabajos más grandes como árboles genealógicos. Una muy buena idea para regalar este fin de año. Más detalles en la cuenta de Instagram: @jenniferortegamierzejewski.