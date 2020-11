Hay que dejar ir la idea de que todo tiempo pasado fue mejor y vivir en el presente

“La frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que -felizmente- la gente las echa en el olvido”, escribió Ernesto Sábato en El Túnel. Se trata de una cita que cobra fuerza durante este tiempo en el que se piensa que la normalidad se acabó y que el pasado pareciera ser más cotidiano que lo que vivimos hoy.

Pero no solo no se puede volver atrás, sino que intentar hacerlo trae sus riesgos. Al menos desde el punto de vista psicológico, como lo explica la psicóloga, coach y creadora de @clubmujeresosadas, Tatiana Mechasqui. “Estar focalizados en el pasado habla de una negación de la realidad actual que la persona está viviendo. Incluso podemos hablar de un trastorno que impide que la persona se adapte a las circunstancias actuales haciendo que enganche desde la ilusión con la idea de que lo que ya pasó era mejor o que lo que tenía era de mejor calidad”, dice.

La especialista cuenta que se trata de un mecanismo de defensa con el que las personas sienten que van a enfrentar mejor la situación actual, cuando en realidad se trata de una especie de espejismo o placebo. “Cuando me refiero mucho al pasado o al futuro estoy arrancando de lo que estoy viviendo aquí y ahora. Algo que puede ser doloroso, que me da miedo o que no tengo los recursos para enfrentarlo. Pero lo que pasa es que al intentar vivir en el pasado no nos hacemos responsables de enfrentar lo que nos toca enfrentar”.

Según Mechasqui esto genera mucha ansiedad. “No se buscan maneras de adaptación o herramientas para vivenciar de forma más plena lo que está pasando, entonces a pesar de las dificultades y de lo incómodo que pueda ser lo que vive, hay que analizar con qué recursos se cuenta, qué capacidades se tienen, cuáles son las fortalezas y cómo se puede afrontar de mejor manera la situación actual”.

Y es que enfrentar la realidad y hacerse cargo de lo que se está viviendo, sea bueno o malo, a la larga va a aportar tranquilidad y una mejor salud mental. Escapar constantemente o esperar a que todo sea tan bueno como se recuerda que fue en el pasado, puede producir ansiedad, lo que a la larga se puede traducir en una depresión.

En la situación actual, donde aún se vive una pandemia -pese a que de a poco se están soltando algunas medidas preventivas- es importante poner en práctica herramientas para lidiar con la vida real y actual. En ese sentido Mechasqui recomienda enfocarse en lo positivo y poner las cosas sobre una balanza: “Es fastidioso usar mascarilla, pero al menos ya se puede salir”.