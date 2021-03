Horóscopo de la semana: “No te cierres a nuevas oportunidades que puedan aparecer entre tanto caos y dolor”

Venimos de un fin de semana cargado por la Luna nueva en Piscis, que despertó dentro de nosotres la necesidad de cerrar un largo capítulo de experiencia álmica, y empezar a comprender desde lo más profundo qué se está manifestando afuera. Podemos seguir conectando con esta energía, pues hasta el día sábado estaremos con el Sol en el último signo del Zodíaco.

Vivimos un momento de desprendimiento de muchas cosas relacionadas a temas del pasado, a nuestro ego, a identificaciones que teníamos con ciertas heridas. El cielo nos está llamando a mirar con compasión y amor las cosas que ya no necesitamos para continuar, y lo está diciendo a través de símbolos potentes. La acumulación de planetas en Piscis nos llaman a disolver, soltar, desintegrar y dejar atrás de forma muy amorosa una etapa de nuestra encarnación que ya ha sido completada.

¿Cómo te estás haciendo cargo del dolor que provocan los cambios? Es necesario que te des espacios para la contemplación, para poder sacar hacia afuera lo que estás sintiendo. Recuerda que Piscis es maravillosamente creativo, por lo que si deseas encontrar una manera nueva de expresar esos sentires, hazlo. Tienes toda la venia del universo para hacerlo. Escribe, canta, pinta, baila, lo que sea que pueda permitirte mover los sentires y energías que están saliendo.

Nos encontramos con Marte en Géminis haciendo aspectos armoniosos a los planetas en Acuario, por lo que podríamos sentir mucha confusión por tanto movimiento. No te olvides de planificar lo que más puedas y de no sobrecargar la agenda con obligaciones y responsabilidades. Géminis es un signo mutable y Marte, en su voluntariosa energía, a ratos nos pide mucho. Si tienes planetas en signos fijos (Tauro, Leo, Escorpión o Acuario) es posible que te pueda estar costando un poco agarrar el hilo a todo lo que está pasando. Tómate tiempos para respirar.

Aries, el primer signo del Zodíaco, está relacionado directamente con la superación de la vida por sobre la muerte, sobre la primavera después del largo invierno para el hemisferio norte. Se le asocia con la niñez y la inocencia, con la posibilidad de comenzar a plasmar dentro de nuestras acciones lo que significa nuestra identidad.

Con los ángulos entre los planetas en Aries y Acuario, empezaremos a conectar nuevamente con la pregunta del quién soy entre todo esto que está pasando. ¿Qué me interpela, qué me llama, qué me gusta, qué me apasiona? ¿Qué es lo que considero justo e injusto? ¿Hay nuevas maneras en las que puedo relacionarme con otros después de entender todo lo que ha ido pasando estos primeros meses del año, después de este 2020 tan controvertido?

Atrévete a encontrar soluciones diferentes. No te cierres a la posibilidad de sorprenderte por las oportunidades que pueden aparecer entre tanto caos o tanto dolor, y permítete encontrarte en lugares distintos. Ábrete a nuevos intereses, investiga sobre las cosas que te han estado llamando la atención últimamente y compártelo con otros creativamente. De seguro esta semana el universo te pondrá justo en el lugar donde debes estar para encontrarte con eso que has estado buscando incansablemente.