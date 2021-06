Horóscopo de la semana: “Sigue tus corazonadas e intuiciones, porque eso que se está cerrando está abriendo la puerta a un nuevo ciclo”

Venimos de una semana de confusión y sensibilidad. Mercurio retrógrado ha hecho un ángulo intenso a Neptuno, el regente de Piscis, lo que nos ha llevado a desenvolver, de una forma confusa, rápida e incesante, significados inconscientes que pasan a la consciencia. Dolores pasados, problemas no resueltos, conversaciones pendientes y temas que creíamos haber resuelto están volviendo con fuerza, para que les demos solución.

Este Mercurio retrógrado también está marcado por la energía de Cáncer, pues Venus -el planeta que rige el deseo, nos otorga placer y el modo en que nos vinculamos- y Marte -el planeta que refleja nuestra acción y voluntad- están transitando por ahí. La pregunta más fuerte atiende hacia cómo estamos nutriéndonos entre todo este revoltijo de experiencias pasadas, de malos entendidos y proyectos que se desarman. Cáncer es el signo que rige el pasado, por lo que muchas de nuestras reflexiones están teñidas por una sensación de antes y después.

Cuida tus espacios. Practica rutinas de autocuidado, pregunta lo que no sabes a personas que te inspiren confianza. Busca nuevas alternativas para poder resolver los problemas. Busca espacios en donde tu vulnerabilidad sea honrada y valorada como un regalo, no pasada a llevar como si no fuera relevante. El trabajo de la elaboración de nuestros sentires también es importante, porque Géminis nos llama a descubrir desde otros lugares cómo nos estamos sintiendo ante todo lo que ocurre.

Plutón en Capricornio, el gran transformador, se ve aún en aspecto tenso con Marte en Cáncer, llamándonos a darle la vuelta la página a algo trascendente de nuestras vidas. Probablemente hay situaciones a las que les estás dando un cierre o empezando a ver que ya no pueden seguir más. Sigue tus corazonadas e intuiciones, porque eso que se está cerrando está abriendo la puerta a un nuevo ciclo, lleno de experiencias enriquecedoras para la conciencia.

Este jueves tendremos el próximo eclipse, que será de Sol en Géminis, y estará altamente unido a Mercurio retrógrado. Las ideas vendrán con fluidez a entregarnos respuestas y preguntas nuevas. Es también un hermoso período para abrirnos a nuevas oportunidades y a pedir perdón por actos pasados. También para perdonarnos sobre situaciones en las que no teníamos la información que tenemos ahora, y eso nos permitirá poder integrar mejor nuestra experiencia.

Como ritual, permítete escribir desde la conciencia pura el día del eclipse. No le pongas freno al pasar de tu mente: toma lápiz y papel, y escribe todo lo que quieras, sin control, sin sensación de error. Todo lo que aparezca será tu inconsciente hablando, revelando cosas, ayudándote a entender. Vuelve a leerlo, sin juzgar por la falta de sentido. ¿Qué te están diciendo tus puntos ciegos?