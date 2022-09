“Invité a mi mamá de 64 años a Tinder, y le cambió la vida”

“Desde el 2018 he ocupado la App de Tinder. Si analizo estos años, puedo decir que mi experiencia ha sido buena: ha habido encuentros exprés que no pasaron de una cita, otras en la que yo deseaba más encuentros, pero no fluyó. Yes que algunas veces las expectativas que uno lleva al conocer a una nueva persona y este ideal de hombre, a veces nos juega en contra. Pero también en este proceso han salido mis últimas dos relaciones de pololeo, las cuales disfruté, en las que existió mucho cariño y sonrisas que vivimos juntos. Por lo mismo quise motivar a mi madre que a sus 64 años se divorció de mi padre, a que entrara a Tinder.

Mis padres estuvieron más de 30 años juntos y su relación se fue desgastando con los años. Viví en la misma casa con ellos este proceso y fui testigo de cómo la convivencia fue empeorando hasta que llegó el momento en que tuvieron que separarse. Una decisión que tomó mi papá y que mi mamá, a su edad, resintió mucho. Ella tuvo el temor de no poder rearmarse, no tenía un trabajo y pensaba que se quedaría sola. Estuvo muy mal desde el punto de vista anímico.

Al poco tiempo de que mi papá se fue de la casa, llegó la pandemia. Eso nos hizo pasar más tiempo juntas. Siempre he tenido mucha confianza con ella, así que en medio del encierro le empecé a contar sobre mis aventuras en Tinder. Recuerdo que estábamos las dos en la pieza cuando le estaba contando sobre una de estas historias y se me ocurrió decirle que lo probara. Me miró y se rió. Pensó que era una broma. Pero yo le insistí. Le mostré cómo se accedía y le dije que tenía que elegir sus mejores fotos. Ella seguía pensando que era una broma, se moría de la vergüenza. Le dije que no necesariamente sería para encontrar una pareja, que allí podría conocer gente, tener amigos, salir un rato. Después de eso, vi en su mirada algo de interés por entrar, así que insistí. Revisamos sus fotos, elegimos algunas, filtramos la edad y le dije: ‘si te gusta alguien deslizas hacia este lado, si no, lo pasas’.

Y así entró. Un día en un almuerzo, comencé a hablarle de los cuidados que debía tener. Le dije que si se juntaba con alguien, lo tenía que hacer en un lugar público y que nunca tenía que dar su dirección a la primera, por si se encontraba con un psicópata. Me empezó a mirar con cara de culpa. Fue así como descubrí que ya se había juntado con un señor. Nos reímos. Y le reforcé que tenía que ser cuidadosa pero sin alarmarse. Lo hice porque es mi mamá y la veía como una mujer que estaba saliendo al mundo después de muchos años dentro de su casa.

Hoy tiene varios amigos. Hay uno al que ve cada cierto tiempo y la invita a reuniones con otras personas mayores, a tomarse un cafecito. Ha mantenido el vínculo con estas personas y eso la ha revitalizado. De hecho ahora entró a clases de natación en un club cerca de la casa; la veo que se preocupa mucho más de ella, de estar bonita, de arreglarse. Y eso me encanta y también me tranquiliza, porque en algún momento yo me iré de la casa y ella quedará sola.

A un año de haberla invitado a Tinder, me siento feliz con esa decisión. Es que ya era suficiente tiempo preocupada de sus hijos y de su esposo, ya era hora de que se preocupara también de ella. Y así ha sido. Luego de muchos años en que la relación con mi padre estaba estancada, ella pudo tener oportunidad de conocer a personas, y la verdad la veo feliz. Esa luz que el divorcio le quitó, Tinder se la devolvió. Obviamente no solo esa App, también su fuerza hizo que paso a paso se rearmara cómo mujer desde muchos aspectos. Sin embargo fue esta App, la que le dio chispa a sus días”.

Soraya tiene 33 años.