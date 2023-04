La generación del clout: adolescentes dispuestos a todo por ganar popularidad

Hace algunos años la foto de un pequeño delfín en manos de cientos de turistas en una playa argentina recorrió las redes sociales. Con la excusa de obtener una selfie que requería tener al animal muy cerca, el grupo de personas fue pasando de mano en mano al animal para que cada uno tuviese su oportunidad fotográfica. Incluso cuando esta constante manipulación fuera del agua le terminó costando la vida al delfín.

Este es uno de los miles de ejemplos que abundan en plataformas digitales en las que, con el objetivo de ganar seguidores o vistas a cualquier precio, los usuarios están dispuestos a lo inimaginable. Fotos colgando de barandas en edificios altísimos, abrazar desconocidos en la calle, visitas a sitios conmemorativos e incluso restringidos y peligrosos como Chernobyl con un equipo de luces y fotógrafos para capturar imágenes de sí mismos que luego puedan viralizar en internet son algunas de las prácticas que se pueden observar en redes como TikTok o Youtube. La motivación detrás de comportamientos que parecieran ser completamente irracionales es en la mayoría de los casos una muy clara: el clout.

Se trata de un concepto que surgió en los ochenta en el contexto de la música y el rap. Pero su nueva acepción se popularizó hace pocos años y se usa para explicar un tipo de fama diferente a la que gozan celebridades tradicionales. El clout es un fenómeno diferente y que está íntimamente ligado con el universo digital. Se refiere a la popularidad o reconocimiento que un individuo llega a tener en el mundo virtual y no necesariamente va de la mano con la fama. Se puede ser famoso y no tener clout o tenerlo sin ser famoso.

En un comienzo puede parecer un concepto difícil de definir o delimitar pero hoy el clout está en todas partes. Con más de 7 mil millones de vistas el #clout trasciende países y continentes. Y, así como no conoce límites geográficos, tampoco morales ni legales. Jóvenes arrestados por consumir helados en el supermercado y luego dejar las cajas en los refrigeradores sin que nadie supiera que estaban comprando productos que habían sido abiertos y probados. O besar y saltar por sorpresa en los brazos de un desconocido en la calle mientras otro sujeta la cámara y captura el momento son algunos ejemplos de lo que las personas hacen hoy con la esperanza de alcanzar audiencias masivas y así aumentar el clout.

Fenómeno adolescente

Si bien la búsqueda de clout no está limitada a un grupo etario, son sin duda los adolescentes quienes tienden a incurrir en estas prácticas absurdas y muchas veces riesgosas en la mayoría de los casos. La psicóloga infanto juvenil Paulina Cazés Aguilar explica que la búsqueda de la reafirmación es un componente esencial en la adolescencia. “Ser visto, llamar la atención, destacar por algo es importante para la gran mayoría de los jóvenes y tiene que ver con lograr la aceptación y pertenecer”, agrega. Y mientras sí existen adolescentes que intentan destacar por sus logros en términos escolares, deportivos o desarrollando alguna actividad o talento, muchos lo hacen hoy por medio de su exposición en las redes sociales.

La especialista agrega que no podemos desconocer que hoy en día el mundo gira en torno a lo virtual y que, por lo tanto, es esperable que el reconocimiento se busque ahí, en el universo digital usando el clout como la moneda de cambio. Paulina Cazés explica que el fenómeno se acrecentó de manera desbordada con la pandemia. Un periodo durante el cuál esta forma era la única manera de comunicarse, socializar y relacionarse con los demás. “No podemos olvidar que en esta etapa de la vida el grupo de pares cobra una importancia vital, superando muchas veces a la aprobación que los padres u otros adultos puedan dar”, explica la psicóloga. Agrega que es esperable que en una era en la que los adolescentes viven gran parte de su vida por medios virtuales y considerando que por definición son individuos que tienden a la impulsividad e inmadurez, muchas veces no miden los efectos ni consecuencias de lo que está mostrando en las redes y ahí es donde vienen los problemas.

Y es que la necesidad de exponer la vida es hasta cierto punto una parte normal del adolescente pero, cuando cobra un importancia desmedida en la vida y cuando lo que expone es íntimo es donde está el límite que debiésemos poner a la búsqueda de clout. “Cuando muestran algo sumamente personal o de riesgo como autolesionarse, tomar alcohol, realizar un desafío que implique algún riesgo físico por ejemplo o cuando le trae problemas con otros, cuando la respuesta que obtiene de los demás afecta demasiado su estado de ánimo la necesidad de exposición ha dejado de estar en el campo de lo esperable o normal según explica Paulina Cazés. “En estos casos podemos estar hablando de un joven de baja autoestima, con problemas de ansiedad, depresión incluso que pueda estar mostrando un trastorno en el desarrollo de su personalidad”.

Y es que los adolescentes históricamente han buscado la aprobación de otros y, en ese sentido, una versión no digitalizada del clout ha existido siempre. “Buscaban aprobación pero lo hacían de otras maneras ya que las redes sociales no existían”, comenta Paulina. “Se usaba más el contacto directo con las personas, el uso de espacios fuera de la casa, los juegos eran diferentes y las interacciones eran cara a cara”.

Riesgos y consecuencias

Querer ser visto es algo esperable en esta etapa de la vida según los especialistas. Sin embargo, son los adultos quienes deben estar atentos a la manera en que están buscando ese reconocimiento los adolescentes. “Estas maneras deben ser sanas. Cuando son destructivas o traen consecuencias negativas para ellos, hay que intervenir”, explica la psicóloga. Hablar de los riesgos y consecuencias de la exposición y de que el internet nunca olvida —una vez que se publicó algo en las redes esto no se podrá eliminar jamás— es una de las formas de abordar el tema con los hijos. Pero no basta porque de acuerdo con lo que se puede ver hoy, nuevas fórmulas para generar clout, surgen cada día en forma de hashtags y desafíos. Y en la medida que avanzan en excentricidad se vuelve cada vez más difícil obtener ese efecto sorpresa y de exaltación que requiere un contenido para volverse viral. Lo que hace que cada vez la búsqueda de clout sea una aventura más y más extremo.

Y es que la cantante Cardi B ya lo había planteado hace años en uno de sus singles “They’ do anything for clout” (harían cualquier cosa por clout). Si bien podemos cuestionar el que siempre ha habido gente dispuesta a hacer lo que sea por 15 minutos de fama, la diferencia con lo que ha ocurrido en estos años es que todos los límites se han borrado. Ya no es necesario contar con cámaras ni equipos profesionales, mucho menos con un programa de televisión que quiera dar cobertura a las bromas o actos que buscan llamar la atención. Hoy queda a la más pura creatividad del autor determinar qué está o no dispuesto a hacer por clout. Y, según lo que se ha visto en redes sociales, mucha gente está dispuesta a todo por reconocimiento social.