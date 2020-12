La importancia de estar bien con una misma antes de iniciar una relación

Según la psicóloga Natalia Vargas el conocernos y saber qué necesitamos es una de las herramienta más poderosa a la hora de encontrar pareja, sobre todo una que encaje con lo que necesitamos. Así, además, disminuyen las posibilidades de experimentar una dinámica dolorosa. “El autoconocimiento es una de las claves en este mar de relaciones afectivas”, cuenta Natalia. “Al conocernos podemos saber lo qué queremos en la vida, en el día a día, en grandes proyectos y, en este caso, en las relaciones que establecemos”. Y es que cuando entendemos lo que necesitamos sabemos con certeza a qué clase de compañeros queremos en el tránsito de la vida, más que alguien que esté presente para otorgarle la responsabilidad de sanar heridas, que claramente no le corresponde y que aún no sabemos siquiera cuáles son y cómo trabajarlas primero con nosotras mismas.

“Este conocimiento profundo personal y permite encontrar a alguien conscientemente de acuerdo a lo que necesito y espero de la otra persona y de ese rol que cumple, no para netamente sentir compañía siendo una vía de escape a mis propias heridas que no me permiten estar en soledad y enfrentarme conmigo misma, por el contrario, decido esta relación desde lo que yo espero de este vínculo de una forma saludable y, al mismo tiempo, y muy importante, pongo límites claros desde lo que no espero, no necesito, no quiero”, dice Natalia.

Según describe la psicóloga, cuando mantenemos una relación que no encaja muy bien con nosotras usualmente se suele intentar cambiar a la persona que tenemos enfrente, sin ser del todo conscientes de la persona de la que nos enamoramos. “Uno se enamora de esa ilusión de la persona que se cree necesitar, como que si existiera una representación mental de lo que es una pareja, representación que se crea en la infancia y que probablemente está dañada. De esta forma, probablemente comience a intentar cambiarla, modificarla, “mejorarla” para que calce en mis daños”.

Por lo tanto, ¿de qué forma podemos ser honestas con nosotras mismas? Natalia asegura que el amor propio es fundamental para otorgar tiempo para trabajar en nosotras mismas y nuestras emociones. De esta forma se entra en un proceso de autoconocimiento y honestidad con nosotras mismas para poder darnos cuenta de lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas.