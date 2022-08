La Tercera y Revista Paula presentan: Lidera

Lidera, el nuevo espacio de diálogo de La Tercera y Revista Paula, busca adentrarse en el mundo de los nuevos liderazgos, desentrañar sus claves y sondear cuánto ha avanzado el sistema laboral en políticas de equidad. A través de la mirada de académicas y especialistas, tanto del mundo público como privado, se exponen temas de interés y relevancia social tales como: los nuevos liderazgos, la inclusión de mujeres en la alta dirección, ciencia con perspectiva de género, corresponsabilidad parental, alternativas al sistema actual de cuidados y aportes del sector privado en el desarrollo de las condiciones equitativas entre hombres y mujeres. Como dice la directora de empresas y fundadora de Puente Social, Claudia Bobadilla: “La pandemia puso en evidencia que la repartición inequitativa de las tareas domésticas y de cuidado no es un problema que le corresponda únicamente a las mujeres, sino que a toda la sociedad en su conjunto”.

En 2020, un estudio publicado por la Universidad Católica reveló que un 42% de los hombres y un 40% de las mujeres dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente frase: “Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos”. A su vez, una investigación realizada por la misma casa de estudios, junto a ONU Mujeres y al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, develó que un 71% de los hombres le destinó 0 horas al acompañamiento de sus hijos e hijas en tareas escolares durante la pandemia, completando en total nueve horas menos que las mujeres en la realización de labores domésticas. Es por eso que uno de los temas principales que se busca desglosar a lo largo de este ciclo es de qué manera el sector público y privado logran hacerse cargo de estas desigualdades.

Según el “Segundo Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile”, realizado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en 2020 las mujeres representaron solo 21,2% de las gerencias de primera línea y el 10,5% de los puestos en directorios. “Los cargos de alta dirección tienen una alta demanda de tiempo y, muchas veces, en ciertas etapas de las mujeres, ese tiempo no está. La gran mayoría que alcanza esos puestos tienen sobre 50 o 55 años, y ya criaron, pero el costo que tuvieron para llegar allá fue muy alto. Y es que no siempre tienen el sistema familiar o individual para que eso ocurra”, sostiene Teresa Matamala, experta en asuntos corporativos y sostenibilidad, y socia fundadora REDMAD.

Así mismo, si la pandemia puso en evidencia que no se puede hacer una separación categórica entre el mundo privado y laboral -y, a su vez, que somos seres integrales que pertenecemos a un ecosistema amplio-, es necesario reformular lo que creíamos saber respecto a los liderazgos. Así, se habla de liderazgos morales, inclusivos, flexibles y poco jerárquicos, cualidades que han adquirido mayor valor en este último tiempo y que históricamente no habían tenido cabida en las altas esferas del poder. “Estos nuevos liderazgos implican que las jefaturas deben asumir que no pueden estar por encima de todo el proceso. Además, deben generar espacios de confianza con los colaboradores y estar atentos para entender su entorno porque se han perdido las fronteras entre lo personal y lo público. Se debe ser empático y empoderar a los equipos para darles autonomía y considerar sus necesidades”, reflexiona María Ana Matthias, directora de empresas y socia de REDMAD.

Elisa Loncón, a su vez, habla del valor de la ternura en los espacios de poder. “Es importante porque, a final de cuentas, tiene que ver con el corazón, con validar los sentimientos y con el aprendizaje que hay detrás de eso. Y los sentimientos son lo que nos hacen humanos”.