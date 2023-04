Las nueve caras del billete conmemorativo

La premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral es la única mujer en la historia de Chile en aparecer en uno de los cinco billetes que circulan en nuestro país. Su billete, el de 5.000 pesos, se emite desde junio de 1981. Ahora, la Casa de la Moneda buscará darle espacio a otra mujer y a través de una consulta ciudadana decidirá quién aparecerá en un billete conmemorativo diseñado para celebrar sus 280 años.

La institución nominó a nueve mujeres que pudieran representar a distintas generaciones: María Luisa Bombal, Eloísa Díaz, Isabel Allende, Valentina Muñoz, María Teresa Ruiz, Margot Duhalde, Violeta Parra, Michelle Bachelet y Christiane Endler. Pero las votaciones, que se cerraron a fines de marzo, no estuvieron libres de polémica. A pesar de que la iniciativa fue en general bien recibida, recibió algunas críticas de quienes consideraron que algunas de las mujeres en la lista eran todavía muy jóvenes o que la figura del billete debía ser un homenaje a un personaje histórico que ya hubiera fallecido. Desde distintas y complejas trincheras, estas nueve mujeres han logrado abrir camino para otras, y en Paula quisimos cederles el espacio a algunas de ellas para que en pocas palabras nos hablaran de su legado e influencia.

María Luisa Bombal, escritora, por Catalina Infante, escritora y periodista.

“Siempre que tengo la oportunidad de preguntarle a mis colegas escritoras sobre sus grandes referentes de la literatura, todas me nombran a la Bombal. No es solo una coincidencia, es de las pocas mujeres que leímos en el plan lector del colegio -junto a Mistral y Allende- y me alegro que se siga leyendo, porque su literatura es muy única en la historia de la literatura chilena.

No creo poder encasillarla en ninguna generación o estilo, más bien me pasa que muchas de mis contemporáneas que están escribiendo hoy que me rememoran a su imaginario onírico y surrealista, a su prosa poética, a sus personajes mujeres, etéreas y desvitalizadas por un entorno que las fragiliza pero internamente fuertes como una tormenta a punto de estallar.

Quizás en ese sentido fue una adelantada a su época, tuvo la capacidad de condensar en su breve, pero profunda obra, algo muy esencial de la mujer; sus daños, sus pérdidas, sus soledades, su sexualidad y toda una subjetividad femenina marcada por la desigualdad de género que ahora las mujeres tenemos mucho más consciente. Es una escritura que no tiene tiempo, siempre es actual y para las mujeres. Me encantaría verla en un billete como una prócer feminista. Además, es un personaje que llevó una vida muy literaria, todas las historias que hay en torno a su figura, de una mujer triste, alcohólica, pero también libre y lúdica, una mujer que se paseaba disfrazada por las calles de Nueva York y tan intensa y sufrida que le pegó un tiró al un hombre que no la quiso”.

Eloísa Díaz, primera mujer médico de Chile, por Lorena Tapia Faundes, Directora de Extensión de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

“La historia de la Dra. Eloísa Díaz es inspiradora y vigente en varios sentidos, dado que incluye grandes esfuerzos y resultados a nivel personal, académicos, sanitarios, y todo acompañado de un gran compromiso social. Ser la primera mujer en ingresar a la Universidad en Chile y convertirse en la Primera médica-cirujana del país y Latinoamérica, no debe haber sido fácil. Entrar a un mundo completamente masculino (acompañada de su madre al asistir a las clases), recibirse con honores y hacerse parte de la cátedra de ginecología del Hospital San Borja debió ser un camino lleno de anécdotas positivas, pero también de muchas batallas y desencuentros. No creo que haya alcanzado a dimensionar lo que significaron esas batallas y los caminos que abría a todas nosotras al momento de asumirlas. Personalmente, le agradezco su fuerza y tenacidad.

Ya médica, logró ensamblar su profesión con la docencia y llevar sus conocimientos donde había urgencias comunitarias enormes. Como Inspectora Médica de Escuelas Públicas y luego como directora del Servicio Médico Escolar, se ocupó de la alimentación de los niños, de su vacunación, de su salud dental y del alcoholismo, entre otros. Logró así ayudar a miles de escolares y con eso, mejorar los parámetros de salud de nuestro país. Más aún, compartió su conocimiento exponiendo en importantes congresos internacionales y publicando sus experiencias, con una fuerte impronta científica. En suma, la Dra. Díaz logró la mezcla ideal de los pilares académicos (docencia, investigación y extensión), donde el conocimiento adquirido se pone al servicio de las necesidades del otro.

Como mujer, mamá, pediatra y profesora de la Universidad de Chile, admiro y aplaudo la figura de la Dra. Eloísa Díaz por su inmenso aporte a las mujeres y niños de nuestro país y Latinoamérica”.

Isabel Allende, escritora, por Catalina Infante, escritora y periodista.

“Me encantaría ver a Isabel Allende en un billete, solo para generarle urticaria a la clase intelectual chilena, porque el nivel de ninguneo que ha tenido esta mujer en Chile es vergonzoso. Cuando yo estudiaba literatura, en una actitud muy snob y misógina de profesores y compañeros, decían que leer Isabel Allende era literatura menor. De hecho Bolaño la llamó “escribidora” y Uribe dijo que su Premio Nacional era el triunfo del capitalismo.

Yo de puro rebelde la defendía a muerte, sin siquiera haberla leído. Luego con el tiempo leería varias de sus novelas y la admiraría con más propiedad. Me di cuenta que ese resquemor era envidia, pues es una de las chilenas más famosas del globo: 26 libros escritos, traducida a más de 42 idiomas, más de 77 millones de ejemplares vendidos, 15 doctorados internacionales, más de 60 premios en más de 15 países, 2 producciones cinematográficas, adaptaciones de sus obras (cine, teatro, ópera, ballet, radio y musicales) y creadora de la Fundación Isabel Allende que empodera a mujeres y niñas internacionalmente.

La admiro además por su trayectoria en Revista Paula instalando temas de género de manera chispeante y divertida, por haber sido casi la única mujer del boom latinoamericano en haber conquistado el mercado anglosajón con su forma de contar historias de la mujer latina. Y sobre todo creo que merece estar en un billete nacional porque su literatura es universal y popular, y para mí esa es la más importante, la que llega a todas partes y logra conectar que todo tipo de lectores. Es una mujer admirable y un rostro que alegra y enorgullece a Chile”.

Valentina Muñoz, STEMinista y primera mujer latinoamericana en ser Defensora de los ODS para la ONU, por Martina Figueroa, presidenta de AMUJI.

“Ha trabajado por visibilizar a las mujeres jóvenes en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y por reducir la brecha digital en Latinoamérica, recibiendo diversos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

Valentina no solo es una divulgadora científica que ha trabajado por visibilizar a las mujeres jóvenes en las STEM, también fue la fundadora de AMUJI, organización de la que soy presidenta y la cual ha liderado procesos históricos. En conjunto con AMUJI, Valentina fue reconocida a los 18 años como la mujer más joven en contribuir en la construcción de la política de inteligencia artificial en conjunto con UNICEF y el Ministerio de Ciencia, lo cual contribuyó en un aspecto muy importante a la regulación de la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro país. Ella lideró todo ese proceso. En 2021 fue nombrada Defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las Naciones Unidas, es la primera mujer latina en el cargo, lo cual es un increíble para su corta edad.

Estas solo son algunas de las cosas que ha hecho y liderado. Ella no es solo una referente para mí y nuestras compañeras activistas, también es una inspiración. Nos ha enseñado que con muy poco se puede lograr mucho, que el talento no tiene género y que cada una de nuestras iniciativas puede ser un proyecto tremendo que ayude a todas las niñas y mujeres que necesiten inspiración para generar el cambio. Porque ella, siendo solamente una joven con ideas, está impactando en la vida de cada una de nosotras y está logrando un cambio”.

María Teresa Ruiz, astrónoma, por Scarlet Elgueta, Doctora en Astronomía, miembro del Instituto de Estudios Astrofísicos UDP.

“Mi primer encuentro con la figura de María Teresa Ruiz fue durante una charla en la Universidad de Concepción en el año 2008, mientras yo era estudiante de primer año de Astronomía. En aquel entonces, se hablaba en las clases introductorias de Astronomía sobre el tema de las enanas marrones, que son estrellas con tan poca masa, que no pueden llevar a cabo los procesos considerados ‘normales’, como la fusión de hidrógeno, en su interior. Resultó que todo esto fue descubierto y analizado por una científica chilena: la propia María Teresa Ruiz.

Fue difícil dimensionar la impronta que esa información dejó en mi. En aquel entonces, solo podía valorar lo difícil que debió haber sido para ella estudiar una carrera dominada por hombres en esa época y llevarla al más alto nivel, culminando sus estudios de postgrado con un doctorado en la Universidad de Princeton en Estados Unidos a mediados de la década de los 70.

Tuvo que enfrentar la tarea de ser académica y madre al mismo tiempo en una época en la que la igualdad de género parecía inalcanzable y lejana. Aunque todavía hay un largo camino por recorrer, especialmente en las ‘ciencias duras’ donde la representación femenina es baja, el ejemplo de María Teresa Ruiz muestra que la contienda es desigual y debemos enfocarnos en remover el peso del género en el quehacer científico.

Realizó postdoctorados en Italia, México y Estados Unidos, y fue miembro de diferentes organismos astronómicos internacionales. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas y en 2015 fue elegida como presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Su trayectoria es un ejemplo de cómo las acciones pueden hablar por sí solas, mientras los sesgos se silencian con el tiempo”.

Margot Duhalde, primera piloto chilena de guerra, por María José Gatica, miembro de la Agrupación de Mujeres Piloto de Chile.

“La vida de una persona se puede resumir en datos, pero el legado para las futuras generaciones está en el espíritu: Margot Duhalde fue una mujer inspiradora, pues tenía todo en contra para cumplir su sueño, ser piloto y entregarse a través de esa actividad. Era una mujer muy joven que no sabía hablar francés y abandonó su país a principios de la segunda guerra mundial al ser aceptada en la Fuerza Aérea Francesa pues pensaron que era hombre. Al llegar, le ofrecieron ser cocinera o enfermera.

Optó por presentarse al Air Transport Auxiliary (ATA) de Inglaterra, pero fue rechazada por no saber inglés. Aprendió ayudando a los mecánicos y regresó a Francia, para ser aceptada, cumpliendo un rol magnífico, volando más de 100 aviones diferentes, algo impensado para cualquier piloto en la actualidad.

Al regresar a Chile, es rechazada en Líneas Aéreas por ser mujer y sobre calificada- Convence a un inversionista para crear una Línea de Turismo en el sur y se convierte en la Primera Piloto de Transporte de Línea Aérea en Chile. Los pasajeros no querían volar con ella. Los cinco aviones de la empresa se incendiaron, le bajaron a media jornada y luego fue despedida.

Se convirtió entonces en la primera controladora chilena y la primera radarista, colaborando en el desarrollo de esta tan importante función.

Su ejemplo es inspiración para las mujeres y es un instrumento de sensibilización para los hombres, pues su entrega siempre fue más allá de sus propios límites, todo ello en pos de sus sueños y a través de ellos, a todos a quienes pudo ayudar, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz”.

Violeta Parra, artista, cantante y compositora, por Francisca Gavilán, actriz y cantante.

“Mujer adelantada a su tiempo, pionera, valiente, moderna y transgresora. Recopiladora de los orígenes de nuestra tierra, recorriendo todo Chile para encontrar algún poema, algún dicho… y hacerla canción.

Obsesionada en rescatar nuestra cultura popular, buscando cantos a lo divino y lo humano, algo que ella pudiese transmitir a través del tiempo y fuese imperecedero. Luchadora comprometida con su pueblo, sin duda la exponente musical más importante femenina de todos los tiempos en Chile y afuera. Cantante, poeta, guitarrista, compositora, pintora, artista plástica autodidacta. Todo su arte era parte de su día y su necesidad desbordante de decir, mujer inagotable, sin términos medios, día no trabajado, día perdido.

En vida fue consecuente y respetuosa de sus pares, su feminismo se plasmaba en su día a día, en su maternidad, su ser creativo, su manera de amar y de vivir, arriesgada, mujer a toda prueba amante de las suyas y suyos, su legado sigue vigente más ahora que nunca en cada una de sus letras que trataron de ser silenciadas en dictadura y que brotan y brillan y dejan nuestra memoria colectiva intacta nuevamente.

Eso la hace merecedora no solo de un billete, si no de todo nuestro reconocimiento que traspasa fronteras, mostrándonos cómo una mujer tan simple y tan virtuosa a la vez brota y se seguirá escuchando de generación en generación. Gracias a la vida por tenerla en nuestros oídos”

Michelle Bachelet, primera mujer presidenta de Chile, por Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista.

“’Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando muchas lo hacen, cambia la política’. Esta frase pronunciada por la Presidenta Bachelet resume la trascendencia de su rol. Antes de 2006, sólo al nacer un varón se decía ante la cuna, ‘el futuro Presidente de la República’. Después de tenerla dos veces como nuestra Presidenta de la República, las niñas -y las mujeres- saben que no hay límites.

Un cambio cultural que habría demorado mucho más, se aceleró producto de la irrupción de esta médica que al no solucionar las filas de los consultorios en un breve plazo fue a renunciar a su cargo, pero al contrario de lo que usualmente sucede, tuvo el respaldo ciudadano.

Tal vez porque se percibía en ella algo distinto. No era sólo su simpatía y carisma, su mirada sincera, su abrazo afectuoso. También la hacía (y la hace) especial su resiliencia: haber sido víctima de la dictadura, superado la muerte de su padre a manos de sus ex camaradas de armas, haber perdido amigos y compañeros que hasta hoy no aparecen.

En esa fuerza que la distingue y que es propia de la mujer chilena, muchas se vieron reflejadas. Y tuvo una visión distinta de país. No era usual entonces hablar de paridad, de perspectiva de género. Impulsó cambios y nuevas formas, muchas incomprendidas en su momento y que llegaron para quedarse.

Las cuotas de género en las elecciones, la pensión básica solidaria, la gratuidad educacional son algunas. Visionaria al haber percibido que se necesitaba una nueva Constitución. Valiente por atreverse a los cambios. Generosa, al abrir el camino para muchas que hoy, con orgullo, podemos decir que somos políticas.

Quizás, sin darnos cuenta, llegó el tiempo y ya no necesitamos nosotras cambiar, sino que ha cambiado la política y, también, Chile. Gracias, Presidenta Michelle Bachelet Jeria, por tanto”.

Christiane Endler, futbolista profesional, por Iona Rothfeld, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile (Anjuff)

“Sobre la Tiane se pueden decir muchas cosas, cómo se ha configurado como una referente para miles de mujeres y niñas, como es orgullo nacional, como es reconocida en el mundo entero y cómo hoy, sigue sosteniéndose como una de las mejores arqueras del Mundo.

Es indiscutible el impacto que ha tenido, tiene y seguramente tendrá en Chile, el mundo y en futuras generaciones. Saber que ya no sólo las niñas sueñan, cómo nos tocó a nosotras, jugar con hombres, sino que con jugar con, o ser la próxima Tiane Endler. El tremendo impacto de tener referentes mujeres, con quienes podamos identificarnos, creo que escapa a las palabras.

Para mi su valor aumenta conociéndola un poco más de cerca, habiendo compartido cancha en algunos momentos, como compañeras y rivales también. Siempre me pareció admirable su claridad, saber mantenerse con los pies en la tierra, con objetivos claros, genuina a su persona.

Saber también usar sus recursos para ayudar a otras, su voz para hablar por otras. Haberla tenido en la constitución de la Anjuff por ejemplo, su proyecto de escuelas para arqueras en Chile, su participación en el proyecto internacional Common Goal para causas sociales, entre otra cosas que aumentan y la consolidan como una líder integral, un poco más allá su voz dentro y fuera del camarín de la selección. Demostrando que ser futbolista no empieza ni termina sólo dentro de la cancha”.