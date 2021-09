Paula 1243. Sábado 13 de enero de 2018.

Por Rita Cox / Fotografía: Adriana Roslin

Suzy Menkes, crítica de moda, es desde 1966 no solo una autoridad, sino "LA" autoridad. No es menor, entonces, que la reciente edición de Vogue España, Who's on Next, concurso en que la británica y el diseñador Alber Elbaz (Lanvin) oficiaron de jurado, diera por ganador a Leandro Cano (33).

El andaluz es de trabajar volúmenes, handmade, bordados y estampas que hablan de su tierra, en diseños que subliman la figura femenina.

Listo para atacar el 2018, cuenta que alista la colección que presentará a fines de enero en el Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y que en marzo estará en la feria Tranoi, de París (www.tranoi.com). De la frase "gracias a la vida" que acompañan las fotos de sus diseños en Instagram, dice: "Doy gracias por crear una colección en la que me siento más libre que nunca, fuera de las tendencias y de lo políticamente correcto. Doy gracias por estar tantos años dedicándome a mi forma de vida: la moda".

www.leandrocano.com / Instagram: @leandrocano