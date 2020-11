¿Necesitamos recuperar la autoestima después de una ruptura?

Cada ruptura o término de una relación es distinta y va acompañada de muchas emociones. La rabia, el rencor, la tristeza, el alivio, la comprensión o el enojo, son experiencias tan personales como complejas. Y en ese sentido, por muy amable que sea la ruptura, el hecho de ver partir a una persona que ha formado parte de nuestra vida o con quien teníamos planes, puede afectar nuestra autoestima. El grado depende de muchos factores, como el tiempo e intensidad de la relación y la personalidad de cada uno. Así lo explica Pamela Larraín, psicóloga clínica con magíster en terapia familiar y de parejas. “Las separaciones o rupturas son de por sí periodos de crisis y una pérdida que se puede asociar a un periodo de alto estrés, muy parecido a lo que se puede vivir en un duelo”, dice.

En ese sentido –agrega– es posible que se vea afectada la autoestima, pero también hay casos en los que no y al contrario, el quiebre se convierta en un alivio y un potenciador del autoestima. “Sin embargo, cuando hay una afección, muchas veces tiene que ver con que previo a la ruptura, en la relación hubo un periodo de mucho conflicto y muy angustiante que generó daño y probablemente hizo que esa persona se cuestionara aspectos propios de la identidad”, dice y explica que el sentirse culpable o poco competente son cuestiones que afectan.

Natalia Acevedo, psicóloga e impulsora de la organización Psicólogas en Red, explica que tiene que ver con el tipo de apego que se generó en la pareja. “Hay parejas que son mucho más dependientes que otras y eso hace que al momento de terminar, la autoestima se vea más afectada. También influye mucho el momento en que se genera ese quiebre, porque no es lo mismo terminar a los veinte años que a los cuarenta”, dice.

Explica también que hay tres cuestiones que evidencian que hay un daño en la percepción de uno mismo: El miedo de creer que no volveré a emparejarme, la inseguridad de tener las herramientas necesarias para volver a conquistar a otra persona y si siento culpa por la ruptura. El problema es que cuando hay daño en la autoestima, puede ocurrir que las personas caigan en abusos –como el alcohol, por ejemplo–, con el objetivo de evadir y anestesiar el dolor emocional. “Es muy común que las consultas pos ruptura amorosa estén asociadas a conductas de riesgo”, agrega.

Pamela complementa y dice que siempre es esperable que después de una ruptura existan sentimientos de vacío o tristeza y que eso no necesariamente habla de un daño en la autoestima, pero si luego de un periodo prudente de tiempo –seis meses a un año– la persona no se logra recuperar y se siente insegura o inseguro de realizar ciertas acciones o de tomar decisiones; si la persona se ve a sí misma de manera negativa o si cree que no va a poder volver a tener una nueva relación, ahí se podría pensar que la autoestima quedó dañada.

¿Cómo sanar?

Natalia plantea que lo más importante es entender que la culpa de una ruptura no recae en una sola persona, sino que se trata de responsabilidades compartidas. “Es clave salir del ciclo de la culpa que te lleva a pensar que no fuiste suficientemente bueno o buena para que me quisieran o me amaran y que así la relación funcionara. Y de acuerdo a eso es importante entender que cuando se termina una relación, lo más importante soy yo, y es necesario hacer cosas que me motiven a desarrollarme como persona y me contacten con la propia felicidad”

Pamela agrega que la red de apoyo es importante para sanar una autoestima dañada. “Rodearse de personas que te vuelvan a hacer sentir bien y comenzar a llenar esos espacios que ocupaba la pareja con otro tipo de actividades”, dice. “También es importante tomar distancia y hacer esa discriminación respecto de lo que tiene que ver conmigo y lo que tiene que ver con el otro. Hay razones que llevan a los conflictos y a una ruptura que son parte de la historia de vida de la otra persona y no necesariamente porque uno tiene algo malo. Para eso la psicoterapia es importante para reconstruir la autoestima”.

Como también lo es el hecho de darle tiempo al duelo. “Es importante respetar el tiempo y el dolor de lo que significa perder una relación que fue importante y al mismo tiempo ser respetuosos con lo que sentimos. En ese sentido nunca se recomienda involucrarse emocionalmente con otra persona si no ha habido un proceso de sanación, porque en algunos casos podríamos estar frente a una situación evitativa de la emoción”, aclara Natalia. Y concluye que es muy importante en todo este proceso no perder de vista el amor propio. “Este debe ser continuo, trabajar en ello siempre, porque es justamente eso lo que nos va a permitir asumir cualquier situación adversa, como es el terminar una relación de pareja”.