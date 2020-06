Consejos que me daría a mí misma si regresara a antes de la cuarentena

“Nunca te sentiste más libre como en la marcha del 8M. Abrazaste a tus nietas –a quienes viste por última vez ese día– y sentiste que Chile estaba cambiando. Que ese día iba a marcar una nueva forma de relacionarte con el resto. Disfrútalo aún más. Quédate hasta más tarde. Abraza a otras mujeres”, Cecilia Marticorena (72).

“Anda a buscar la ropa de invierno y la estufa a la casa de tus papás. Te va a tocar tu primer invierno en tu departamento y no tienes idea de lo congelado que va a ser”, Teresita Figueroa (28).

“Tu abuela te pedirá que le enseñes a usar su nuevo smartphone. No lo aplaces, no dejes que tu poca paciencia te gane. Siéntate con ella y anota el paso a paso de todo lo que tiene que hacer. Necesitarás ver su cara más adelante y, si no la ayudas, no podrás”. Constanza Fernández (32).

“Cuando el hermano de mi papá llegó a atenderse al hospital, nos atendieron en un pasillo que simulaba una Urgencias porque estaba todo colapsado. Recuerdo que me comentó que no había camas en la UCI, ni cardiólogo hasta el lunes, así que debía quedarse en un box. Por dentro sentí rabia, pena y frustración. “Esto no pasaría en una clínica”, me dije a mí misma. Lo que mi tío tenía era disección aórtica tipo A, de esas patologías que te ponen en las presentaciones de Power Point con una calavera al lado. Al día siguiente, luego de una complicada operación, convulsionó. Le hicieron un scanner y tenía muerte cerebral. Ese mismo día corrí a la casa de mis abuelos, no iba hace meses, solo por mi insensato orgullo. Después de compartir con ellos, sentí una necesidad inexplicable de revisar el celular de mi tío. Entré fácilmente y lo primero que vi fueron sus notificaciones. Antes de ir al hospital mi tío había intentado buscar trabajo porque llevaba 3 meses cesante. Me metí a su WhatsApp y ahí estaban sus últimos mensajes deseando feliz Día del Trabajador a todos sus cercanos y su última llamada había sido para alguien que tenía guardado como: “Amor”. Quedé en silencio como por 10 minutos, atónita. No lo pensé mucho y la llamé para explicarle todo lo sucedido. Ella no lo podía creer, y yo tampoco. Mi tío, la persona con la mirada más triste, sí había sido feliz y nosotros, su familia, quienes lo juzgábamos a menudo, no lo sabíamos. Si volviera el tiempo atrás me diría: “Acércate a tu tío y sé menos prejuiciosa con él. Trata de darle una oportunidad para que se conozcan, porque el tiempo se va acabando. Si lo haces, quizás sentirás que quedaron menos cosas pendientes antes de que muriera. Lo mismo con tus abuelos. Anda a verlos más, disfrútalos, diles cuánto los quieres”. Andrea Díaz (29), estudiante de medicina.