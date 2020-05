Cuarentena en imágenes: “Me siento afortunada de poder vivir esta situación en contacto con la tierra”

“Vivimos en el campo. Me he dado cuenta que estar acá tiene eso de salir del tiempo y perderse en cualquier cosa: un pájaro volando, una rosa, un bichito. O mirar cómo la luz va cambiando.

Como todos, tenemos algunas rutinas para ordenarnos y tratar de ser un poco productivos, pero siento que con las semanas solté esa preocupación.

Cada día que pasa solo me interesa vivirlo y agradecer que estamos sanos. Sin embargo, a veces siento que vivo el día dos veces y el tiempo se hace eterno. Aunque como mamá siempre tengo algo que hacer.

Soy inquieta creativamente; me gusta tejer y dibujar. Debo estar todos los días haciendo cosas a mano; me hace sentir bien, me calma.

Por años viví sola en Santiago y lo disfruté un montón. Así que creo que me costaría mucho vivir un confinamiento en una ciudad tan llena de gente y sin poder salir. En cambio acá estamos acostumbrados a la tranquilidad. Nos gusta comer rico, hacer pizzas, poner música y jugar Pictionary.

Me siento afortunada de poder vivir esta situación en contacto con la tierra. Agradezco el espacio, el campo y, sobre todo, poder estar acompañada de mi marido y mis hijos.

Sin embargo, me faltan mis hermanos y mi mamá. Extraño abrazarlos y sentir su olor. Extraño a mis amigas y los ataques de risa por cualquier cosa. Extraño ir a Santiago en micro, subirme al metro y pasear por el Centro como si fuera una extranjera.

Durante el encierro me he dado cuenta de que tengo la cabeza repleta de pensamientos, y el alma llena de emociones, todas muy contradictorias. La mayor parte del día estoy en paz, pero a ratos me bajan mil incertidumbres, preguntas, culpas. Y pienso: no he hecho las tareas con mi hijo, no he sacado la ropa de la lavadora, no he pensado en cómo reinventarme laboralmente, no he llamado a mi mamá. ¿Cuándo se irá a terminar esto?, No sé.

Después me perdono y bajo la guardia. Me doy todos los permisos y pienso en que jamás me imaginé vivir algo como lo que está pasando. No tengo miedo a empezar desde cero. Soy trabajadora y le doy nomás”.

Alejandra Apablaza (@ale_apablazav) vive en una parcela de Isla de Maipo con su marido Diego, sus hijos Raimundo y Laura, 15 gallinas, 1 pato, 2 perros y un montón de conejos silvestres.