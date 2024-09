Origen local: Tres Datos Paula de marcas chilenas de cuidado facial

1. Efecto renovador inmediato

Facial Ice Therapy se llama el producto que la cosmetóloga Isidora Borel acaba de integrar a su plataforma The New Way, espacio en el que además de vender productos probados y aprobados por ella, hace asesorías que consisten en la elaboración de una rutina personalizada en la que sugiere productos específicos para cada cliente. “Siempre estoy mirando las tendencias de la industria y elijo las cosas que efectivamente valen la pena y tienen sentido. El mercado está tan saturado, que me parece necesario hacer un filtro”, dice.

Por su trabajo a Isidora le toca viajar mucho y entre tanta idas y vueltas empezó a notar su cara cansada e hinchada producto de tantos vuelos seguidos y cambios de hora. Y quiso buscar algo que la ayudara a que su piel tuviese un aspecto fresco durante el día entero. “Fue así como llegué a la Facialize Therapy, una herramienta muy novedosa en el mercado que mezcla técnicas de guasha y crioterapia descongestionando y desinflamando rojeces o brotes activos mientras estimula la circulación sanguínea. Realmente tiene un efecto inmediato en activar nuevamente la piel”, dice Isidora.

Con una forma que se adapta a la ergonomía de la cara principalmente, es ideal para usar en el contorno de ojos cuando uno amanece con la cara más hinchada o antes de un maquillaje. Además, es una herramienta que se puede usar todos los días sobre pieles saludables. “Se puede integrar con cualquier otro producto. El efecto de masaje también hace que potencie el resultado del skincare en la piel. Por eso es bueno usarla al final de la rutina para que los productos penetren mejor”, recomienda Isidora.

$31.990.

Lo encuentran en: https://thenewway.cl/collections/shop

Instagram: thenewway.cl

2. Inspiración marítima

Aunque desde hacía tiempo que elaboraba sus propios productos cosméticos, fue después de tener una hija y en plena pandemia que la surfista chilena Trinidad Segura empezó, de manera autodidacta e intuitiva, a elaborar, en su casa, aceites esenciales, aromatizadores, roll on y desodorantes. Con el uso ingredientes naturales como foco de todo, poco a poco fue capturando una clientela que valoró sus composiciones hasta que lanzó su propia marca bautizada como Awua Salada en la que ofrece productos de belleza, cosmética y cuidado personal. “Si bien mis productos son naturales y no tienen contraindicaciones, siempre los recomiendo para personas con la piel seca, maltratada y manchada. Básicamente para personas que como yo, están siempre expuestas a mucho sol, mar y viento”, dice Trinidad.

Todo tiene olores neutros y es libre de químicos. Y aunque hay una amplia variedad que va desde bronceadores, sérums, tónicos, jabones y cremas, recomendamos probar la Pantalla Solar Natural Bio SPF 50+, un bloqueador resistente al agua y enriquecido con minerales del mar. No es testeado en animales y viene en un envase reciclable, natural y sin contaminantes. $16.990

https://awuasalada.com/products/pantalla-solar-bio-natural-spf-50

Instagram: awuasalada

3. Dermocosmética botánica

Hace siete años, la ingeniera química Leslie Rivas Uribe dio un giro inesperado en su carrera al lanzar la marca Bionativisy. La idea nació de dos motivos personales: su mamá necesitaba cremas antimanchas y antiedad de alta calidad que no le causaran alergias, y Leslie enfrentaba problemas de acné, rosácea y sequedad en la piel. “Los cosméticos que usaba no solo me provocaban alergias, sino que a menudo tenían efectos negativos, además de estar relacionados con la crueldad animal y contener ingredientes nocivos”, comenta.

Poco después, se unió al proyecto Ignacio, ingeniero en control de gestión, quien aportó en la administración de materias primas, costos e inventarios, dando más estructura y organización al emprendimiento.

Hoy, Bionativisy es una marca de dermocosmética botánica, libre de ingredientes dañinos para la piel y respetuosa con el medio ambiente. “Nuestro enfoque fusiona la naturaleza y la ciencia para crear dermocosméticos efectivos, manteniéndonos fieles a tres pilares fundamentales: calidad, usando activos certificados respaldados por estudios de eficacia; efectividad, al combinar activos biosintetizados y orgánicos para potenciar los resultados; y lo botánico, integrando una amplia gama de aceites esenciales que no solo aportan beneficios tópicos, sino que también promueven el bienestar físico, mental y espiritual”, explica Leslie.

La marca ofrece diversas líneas de productos formulados para pieles sensibles, que combaten signos de la edad, rosácea, manchas y acné. Desde limpiadores hasta cremas, Bionativisy abarca todo lo necesario para una rutina completa de cuidado de la piel.

Los encuentran en bionativisy.cl

Instagram: @bionativisy