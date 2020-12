Piscis: “Pelea, llora, maldice. Así se hace, así se vive. No hay otra manera”, Elizabeth Taylor

Cómo fue tu 2020 en dos palabras: Violento y de aprendizajes forzosos.

Qué esperar del 2021: Un desafío inesperado y más cambios bruscos.

Piscis, eres intensa, temperamental y apasionada. Como todas las nacidas en tu signo, encuentras en la vida en pareja uno de los mayores placeres y, como Elizabeth, puedes tener varios maridos en distintos momentos. Es que, sobre todo, eres el tipo de mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Tu belleza, por supuesto, es uno de tus atributos más importantes, pero no todos están dispuestos a involucrarse contigo porque se sabe que eres de alto mantenimiento. Quienes elijan estar a tu lado saben que lo van a pasar bien, pero les vas a exigir que estén a tu altura.

Es que, Piscis, si sabes hacer algo bien es reconocerte a ti misma. Como dijo Elizabeth Taylor: “No apruebo todas las cosas que he hecho y he dicho, pero he sido consistentemente yo”. Lanzadas, seguras de sí mismas y sofisticadas, las nacidas bajo este signo saben que para conseguir lo que quieren a veces tienen que hacer escándalo.

Ella rompió matrimonios, ganó millones y fue una estrella, pero no ocupó su lugar solo para su propio beneficio. Luchó por generar fondos para el estudio de una cura del VIH con una mirada inclusiva e integradora. Con la edad se transformó en una mujer desprendida y generosa: donó sus joyas y buena parte de sus ganancias a causas humanitarias. Y ese espíritu es el que estás llamada a abrazar este año: ocupar tu fuerza y determinación en luchar por algo más grande que tú misma. Eso te hará grandiosa.

Herramientas: Entusiasmo, sentido de aventura y espontaneidad.

Número de la suerte: 8, el número de matrimonios que contrajo esta diva. Ojo, que dos de esos fueron con su amado Richard Burton.