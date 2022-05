¿Por qué en las tardes empieza el desorden y las ganas de comer cosas dulces?

Comúnmente escucho en la consulta a pacientes a quienes les dan ganas de comer algo dulce a media tarde, un antojo que más allá de hacernos comer eso dulce, trae también desorden, exceso, picoteo. El piloto automático de seguir comiendo que muchas veces trae también la culpa y, en algunos casos, el malestar físico.

Aunque en la tarde puede dar hambre, muchos no tenemos incorporado el hábito de tener una comida a esa hora, algo normal si comimos liviano al almuerzo, o un plato en al que le faltaron grasas y proteínas, algo que evidentemente hará que nos de hambre. Pero como no está en nuestra práctica el detenernos a comer algo, el hacer consciente esa pausa y comer, empezamos a picotear. Entremos en el loop de “como ya me ‘salí`, voy a seguir comiendo”, o de picotear algo chico y así aberir la ventana del hambre para seguir comiendo.

Es importante saber que el hecho de picotear varias cosas de manera rápida hace que comamos mayor cantidad de la que queremos y que nuestro cerebro no alcance a asimilar ni las cantidades ni volúmenes. Tampoco si lo que comemos nos gusta o no, ni a percibimos las señales fisiológicas de que ya estamos saciados.

Si comenzamos el día con la mentalidad de restricción, no es raro que después el cuerpo nos reclame. A esto además se suma que puede que efectivamente no nos haga ningún sentido hacer una restricción y solo lo hacemos por el hábito de querer bajar de peso o de “cuidarnos”, sin un propósito más profundo. Y la motivación pierde fuerza.

Por otro lado, si comemos alimentos que más que nutrirnos solo inducen un alza exagerada en nuestros niveles de azúcar, ese subidón muy delicioso en un comienzo después baja drásticamente generando hambre y comienza el desorden. Por eso, acá algunas recomendaciones de cosas que podemos hacer al respecto. Porque a nadie le gusta comer de manera ansiosa…

1. Evita restringirte sin sentido alguno.

2. Es totalmente esperable que te den ganas de comer a media tarde. Hacer una comida consciente a esa hora es un acto coherente y muy valioso para la salud.

3. El picotear genera más ansiedad y comes en mayor cantidad sin darte cuenta. Integra una comida que te guste por la tarde y observa que tu mente también entienda que comiste.

4. Evita las comidas que solo contengan harinas blancas o azúcares. Agregar fibra, proteínas o grasa también.

5. Algunas opciones recomendadas para comer a media tarde: Fruta + frutos secos o fruta más mantequilla de frutos secos.

6. Integra a tu almuerzo verduras, ya sea en versión ensalada o cocinadas.

Camila es Nutricionista y Health Coach. Instagram: @camilaquevedot