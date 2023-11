¿Por qué las mujeres compran compulsivamente?

Hoy comienza el Black Friday, un evento comercial que promete una serie de descuentos importantes ad portas de las fiestas de fin de año. Tanto es su éxito, que la edición pasada de la fiesta de los descuentos cerró sus ventas con cerca de US$ 300 millones, según la Cámara de Comercio de Santiago. Mientras para algunos el Black Friday es la oportunidad en el año donde se puede aprovechar para comprar lo que no se podrían permitir a precio normal, para otros, esta es la fiesta del consumismo desatado.

Para muchas mujeres, este espíritu de “aprovechar” y de comprar más de lo necesario porque está en oferta, está presente en sus inconscientes todo el año y no solo para navidad. La compra compulsiva se caracteriza por frecuentes preocupaciones, impulsos o comportamientos excesivos con respecto a las compras y los gastos, que se experimentan como irresistibles, intrusivos y sin sentido, reveló una investigación.

El consumo problemático, para muchas, resulta evidente solo cuando se ven hundidas, “en el hoyo financiero”, siendo incapaces de mantener su acomodado estilo de vida, ni de pagar la cuota mensual en el banco. Y aunque lo reconocen como un problema, no pueden parar: siguen comprando. Victoria Vergara, por ejemplo, tiene 31 años y 15 millones de pesos en deuda

¿Cómo se nace una compradora compulsiva?

“Me di cuenta que el consumo que estaba llevando era problemático este año, cuando mis tarjetas de crédito se quedaron sin cupo. Fueron alrededor de 15 millones de pesos los que le adeudaba al banco. Para ordenarme financieramente, pedí otros créditos para decrecentar las cuotas de la deuda. Empecé a pensar más sobre las cosas que me quiero comprar y cuando me viene el impulso, trato de resistirlo pensando en otra cosa.

Tengo dos freidoras de aire, tres hornos y dos aspiradoras. Todas las compré porque me convencí de que las necesitaba, una para cada situación. Con regularidad llegan a mi casa pedidos de Aliexpress o Mercado Libre, que probablemente eran puras cosas innecesarias que sumaban a mi gasto hormiga. Esto obviamente ha traído discusiones a la mesa con mi pareja. Me dice que compro cosas innecesarias y me pide que venda algún horno o aspiradora para pagar las deudas.

24/11/2023 Una persona lleva varias bolsas de compra durante Black Friday.

Yo entiendo que está mal, pero comprar me da satisfacción, una que incrementó más después de tener a mi hija. Me di cuenta de que comprar me genera el mismo placer que comer, pero además me siento poderosa por poder tener cosas, aunque no las necesite. Y compro aunque no lo necesite porque me convenzo de que necesito lo que me compro, entonces al momento de adquirirlo no me siento tan culpable”, cuenta Victoria.

Chile todavía mantiene una deuda importante respecto a la equidad de género, dice Carolina Molina, psicóloga y coach, que lleva doce años dedicándose a estudiar la mentalidad financiera y la relación que tienen las personas con el dinero. “Más allá de que el currículum oficial exija que se les enseñe a los niños y niñas educación financiera, aún operamos inconscientemente bajo muchos sesgos de género. El dinero sigue siendo “cosa de hombres””, dice la especialista.