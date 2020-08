Robin Black: la maquilladora de la individualidad

Paula 1218. Sábado 28 de enero de 2017.

2

De profesión bioquímica, Robin Black trabajó durante 7 años en el campo de la ciencia y la tecnología. Pero su ímpetu creativo, que hasta entonces había desarrollado a través de la pintura, la llevó a cambiar de rumbo por completo y probar suerte en el área del maquillaje. A pesar de que nunca había maquillado, logró conseguir un puesto para trabajar con la reconocida Laura Mercier; poco tiempo después y todavía en proceso de aprendizaje, fue seleccionada para crear el maquillaje en un desfile de Diane von Fürstenberg, hito que marcó el inicio de su carrera profesional. Una década más tarde, Black se ha convertido en una de las profesionales más destacadas del mundo. Ha colaborado en publicaciones como Vogue, Vanity Fair, Elle, Allure y Harper's Bazaar, ha trabajado en las pasarelas de Michael Kors y Cavalli y entre sus clientas están Eva Mendes, Lorde, Olivia Wilde y Jessica Alba.

La importancia actual de Black radica en su particular forma de comprender la estética femenina. En una entrevista para el sitio yahoo.com declaró: "La teoría de la belleza es la que me molesta, la manera en que la sociedad la ha definido. La belleza debe ser un concepto mucho más amplio, lleno de contradicciones y espacio para la individualidad, no una definición tan rigurosa de la perfección". Cuando Robin trabaja en un desfile y, a pesar de que tenga una línea maquillaje definida, se deja inspirar por las diferentes formas y texturas de las caras de las modelos, transformando el maquillaje sobre la marcha, siempre bajo su premisa "cada cara es un mundo".

En 2012 decidió crear el blog Beauty is Boring como un proyecto artístico y bastante personal. Comenzó tomando Polaroids a las modelos que maquillaba y documentando su trabajo tras bambalinas. Este proceso, que ella misma define como íntimo y colaborativo, ha convertido a beautyisboring.com en uno de los blogs de belleza más influyentes, un fascinante registro fotográfico que suma miles de seguidores en todo el mundo.

Para este 2017 Robin Black planea lanzar su propia línea de productos que estará enfocada en la piel. Afirma que piensa en el maquillaje no como una forma de arreglar los defectos, sino como un gran accesorio, por lo que sus productos serán concisos, portátiles y de aplicación rápida.