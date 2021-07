Ropa deportiva para todas las tallas: “Cuando te sientes cómoda, la experiencia de hacer ejercicio cambia”

Algunas personas piensan que para ser un atleta, o incluso simplemente para ser deportista, es necesario cumplir con determinados rasgos físicos. Un cuerpo esbelto, delgado o con músculos definidos. Y estos mismos prejuicios son los que llevan a muchas personas a no hacer ciertas actividades físicas, simplemente porque creen que no tienen el cuerpo para ello. No es de extrañar que las principales marcas de ropa deportiva cuenten con pocas alternativas para tallas superiores a XL, o incluso a la L, y que las opciones no cuenten con los mismos diseños que las tallas más pequeñas.

Estos fueron algunos de los motivos que llevaron a Carolina Cubillos (@caro.runpositive) a crear All fit (@allfit.chile), una tienda de ropa deportiva con tallas que van desde la S hasta la 3XL. Como parte de su misión, publicó hace un par de meses en Instagram sobre cómo se sentía cuando empezó a correr, siendo una persona con sobrepeso: “Me daba mucha vergüenza mi cuerpo y tener que mostrarlo haciendo ejercicio; me imaginaba que la gente pensaría ‘¿qué hace esa gorda corriendo?’”. Y sobre la dificultad para encontrar una vestimenta adecuada, agrega: “tuve que lidiar con la enorme dificultad de vestir un cuerpo grande para poder hacer ejercicio. Recuerdo haberme paseado por muchas tiendas para poder encontrar una calza que me subiera de las caderas, encontré solo una, que casi por suerte me quedó, porque tiempo más tarde me quise comprar el mismo modelo en la misma talla, y era considerablemente más pequeño”.

Es por eso que, después de buscar entre varios proveedores –particularmente desde China, donde las tallas son más pequeñas que en Occidente– dio con quienes se han convertido en sus colaboradores para crear All fit, desde donde hoy vende calzas, bikers y petos.

“Empecé a meterme en el mundo body positive y vi que existe un espectro de gente muy grande que, primero, tiene que luchar con hacer deporte, cosa que es difícil cuando no tienes el hábito”, cuenta y agrega: “Pero además, tienes que luchar contra los estereotipos asociados al deporte por tu cuerpo, y tienes que encontrar ropa que te quede bien y se sienta cómoda para hacer deporte. Porque cuando te sientes cómoda, la experiencia del ejercicio puede cambiar”.

Como la idea de crear esta marca nace desde la experiencia personal, Carolina entiende por aquello que atraviesan sus potenciales clientas antes de llegar a All fit. “Hay marcas con tallas grandes, pero son súper caras. Un peto deportivo puede costar $40.000, y cuando estás empezando te cuesta hacer esa inversión porque no sabes cuánto tiempo más vas a seguir”. Y agrega que donde más hay variedad es en deportes de baja intensidad, como el yoga, porque es lo que se espera que un cuerpo gordo pueda hacer. “Para el running, ni hablar”.

Por otro lado, el tema de los tallas en las marcas convencionales lleva a que muchas personas saquen la conclusión de que el cuerpo se ejercita para bajar de peso, y que inevitablemente una persona que empezó con un XL va a poder llegar, al menos, a un L, y no tendrá problemas con encontrar ropa adecuada y cómoda. Para Carolina, que aunque sin duda adelgazó tras empezar a hacer deporte, sigue manteniendo un sobrepeso leve, esta idea tiene que cambiar: “En mis redes, trato de hablar de una relación positiva con la actividad física, que no sea pesocentrista. Darle valor al cuerpo por lo que es capaz, no por cómo se ve. Yo llevo cuatro años corriendo y sigo siendo lenta, y me sentía como un fraude cuando incentivaba a los demás a correr, porque sentía que yo era mala. Pero me di cuenta de que eso da lo mismo, porque aunque nunca saque una medalla, disfruto corriendo”.

Y es que, como dice Carolina, la ropa y el físico no debieran ser impedimentos a la hora de hacer deporte. Al contrario, es nuestro cuerpo lo que nos permite movernos, y es lo que nos ponemos lo que nos da la comodidad, la tecnología y las herramientas para hacerlo.