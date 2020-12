Sagitario: “No quieras ser perfecta, la imperfección es belleza”, Miley Cyrus

Cómo fue tu 2020 en dos palabras: Inestable y fortalecedor.

Qué esperar del 2021: Tu última oportunidad y más movimiento.

Ay, Sagitario, qué año más intenso. Te costó entender lo que tenías que entender, pero hiciste el trabajo: probaste, te equivocaste, te hiciste preguntas y por fin aprendiste. Para ti, que eres llevada de tus ideas, mientras más edad tienes, más te cuesta asumir que puedes seguir aprendiendo. Pero es importante darte ese espacio. Explora, cambia, avanza. Para esto, la camaleónica y fluida Miley Cyrus es tu animal espiritual: ella nunca se estanca y se permite evolucionar.

Eres ingeniosa y recursiva, no por nada eres la única del zodíaco que tiene un arma, y las Sagitario saben cuándo ocupar su arco y flecha. Recuerda que estás equipada y preparada para enfrentar lo que venga. Eres rápida, tienes humor y mucho talento. No te confundas con una idea equivocada de ti misma. “Correcto o incorrecto son categorías, y creo que no existen. No hay éxito o fracaso, solo aprendizaje”, dice Miley.

Para este año abandona tu insoportable ego y la idea de ser perfecta. Con esa misión en mente, solo consigues aburrirte a ti misma y aburrir a los demás. Sé imperfecta, asúmelo como algo bonito y humano. Acércate a lo que te gusta hacer y aléjate de las distracciones superficiales. Acuérdate que para pasarlo bien tienes que estar bien. ¿Cómo empezar? Lo primero es no ser tan dura contigo misma.

Herramientas: Entusiasmo, sentido del humor y generosidad.

Número de la suerte: 14, la edad a la que Miley Cirus le confesó a su mamá que era pansexual. Atrévete tú también a ser tú misma.