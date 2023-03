¿Son eficaces los métodos anticonceptivos en mujeres de distinto peso?

“Las pastillas anticonceptivas ¿funcionan para las gordas?”, es la pregunta que se hace la conferencista mexicana, creadora del podcast Pesos pesados y de la cuenta de Instagram @lagordafeminista, Miriam Lara-Mejia. Es justamente en esta red social donde publica un reel que comienza con esta pregunta y continúa con una serie de sugerencias que –según dice– deben tener en cuenta las mujeres de mayor peso al momento de elegir un método anticonceptivo. “Muchas pastillas anticonceptivas no son evaluadas por su eficacia en las personas gordas, que es parte de la exclusión sistematizada de éstas en el sistema de salud. Algunos estudios sugieren que el tamaño del cuerpo no impacta en la eficacia de los métodos hormonales, mientras que otros dicen que sí, y de hecho no hay suficientes estudios”, sigue diciendo, y luego, dado que un embarazo no deseado tiene un gran impacto en la vida de las personas de todos los tamaños, entrega algunas recomendaciones para las mujeres con sobrepeso que quieran usar métodos hormonales.

Entre estas recomendaciones –y dejando muy en claro que este video es únicamente con fines educativos e informativos, que no constituye la prestación de asesoramiento médico y que al elegir cualquier método es importante una consulta con un especialista– están: no tomar pastillas anticonceptivas de baja dosis; además de tomar pastillas de mayor dosis, no hacer la pausa de una semana, es decir tomarlas continuamente; y que el parche no se recomienda para personas de mayor peso, pero el anillo, las inyecciones y los implantes sí.

Frente a esta información, Andrea von Hoveling Schindler, ginecóloga y delegada para Chile de la Red Iberoamericana de Salud Sexual y Reproductiva, dice que “los estudios más serios, que no sólo miden tasa de embarazo sino que también evalúan la tasa de ovulación, han mostrado que el efecto de las pastillas anticonceptivas es igual en las mujeres de distintos pesos”. La especialista no concuerda con la sugerencia de que las mujeres de cuerpos grandes deban usar pastillas anticonceptivas con dosis altas y que no deban hacer la pausa de una semana sin tomar. “Eso implica asumir algo en base a deducciones, pero no tiene ningún respaldo científico”, enfatiza. En lo que sí concuerda es en el uso del parche anticonceptivo pues, como explica, no está aprobado para el uso en mujeres de más de 90 kilos.

Tyare Rivera Traslaviña, matrona y Directora Técnica de los Centros de Salud APROFA, complementa: “Por supuesto que funcionan las pastillas anticonceptivas en personas con obesidad o sobrepeso. Para prescribir cualquier tipo de medicamento, y en particular métodos anticonceptivos, nos basamos en las ‘Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad (donde se incluyen los criterios médicos de elegibilidad de la OMS)’ del Ministerio de Salud, y en ellas se detalla su aprobación de uso”, explica y aclara que el peso no es el único parámetro para la elección de algún método; también se debe indagar en enfermedades previas, edad, uso de medicamentos, tabaquismo, entre otros factores, y por sobre todo también se debe considerar cuál es el estilo de vida y la decisión de cada persona adicionalmente al historial de salud.

Según la ginecóloga von Hoveling, “el único cuidado que debemos tener con respecto al peso y el uso de anticonceptivos es que algunas mujeres de mayor peso pueden tener con mayor frecuencia alguna patología asociada como hipertensión, y en ese caso hay que hacer una evaluación de salud completa para saber si hay alguna contraindicación de usar algún método anticonceptivo”. Lo mismo opina la matrona de APROFA, quien dice que particularmente en el caso de las personas con obesidad es importante evaluar consecuencias asociadas para el uso de anticonceptivos combinados, por el riesgo cardiovascular y tromboembólico que éstas puedan ocasionar. “Es complejo aseverar indicaciones generales en la toma de medicamentos, ya que para el uso de anticonceptivos es necesario ver a las personas de manera integral y realizar consejerías que consideren todos los elementos”, agrega.

Respecto a las píldoras de emergencia o la conocida ‘pastilla del día después’, en el video Miriam Lara-Mejia explica que estas sí tienen un límite de peso después del cual son menos efectivas, y que si una mujer pesa más de 70 kilos, lo que se recomienda es que busque pastillas de emergencia que contengan Ulipristal y no Levonorgestrel. “Efectivamente hay algunos estudios que demuestran una mayor tasa de falla en el anticonceptivo de emergencia en mujeres de más de 120 o 150 kilos. No se tiene clara la causa y por la naturaleza del funcionamiento de este anticonceptivo, no es muy factible hacer estudios de mayor calidad. Como se trata de un medicamento inocuo, sin efectos secundarios graves, algunas agrupaciones están comenzando a recomendar que mujeres de más de 120 kilos, consuman dos comprimidos. Y yo adhiero a esa recomendación”, afirma la ginecóloga Andrea von Hoveling.

¿Gordofobia?

Para Miriam Lara-Mejia la desinformación que existe sobre este tema tiene un nombre claro y es: gordofobia. “La gordofobia no es que critiquen tu cuerpo, es decir, eso es una parte. No es cierto que si dejaran de hablar de los cuerpos gordos, ya no habría gordofobia, pues es algo más profundo: se trata también de la cadena de exclusión sistematizada y programada de las personas gordas en el sistema de salud. Gordofobia es que las personas gordas no sean incluidas en los estudios de la eficacia de las medicinas, tratamientos y diagnósticos; es que la salud reproductiva de las personas gordas no se vea como parte importante de su salud; o que los cuerpos gordos no puedan ser donados a la ciencia y por tanto no sean estudiados”, dice.

En este punto la ginecóloga Andrea von Hoveling sí concuerda. “Efectivamente en muchos estudios clínicos se deja fuera a personas de cierto peso o índice de masa corporal hacia arriba. Eso es algo que se ve en distintas poblaciones, por ejemplo, personas mayores, adolescentes, mujeres, que por distintas razones están absolutamente subrepresentadas en los estudios científicos, y nosotros como profesionales de la salud nos vemos obligados a utilizar medicamentos que en estricto rigor no están del todo probados en esas personas. Yo creo que sí hay una discriminación activa a probar medicamentos en personas de mayor peso”, concluye.