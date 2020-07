Talleres de alfabetización digital para conectarse en pandemia

“Nadie nace sabiendo” y “nunca es tarde para aprender”. Estas dos expresiones populares son más fáciles de decir que de aplicar porque, si bien todos sabemos que el conocimiento es algo que no se da por sentado, vivimos en una era en la que se espera que muchas cosas podamos resolverlas de forma rápida y sencilla. Sobre todo, cuando se trata de tecnología. Pero para muchas personas que se han visto empujadas de forma abrupta hacia el home office y sus rutinas de trabajo se han vuelto completamente digitales sin previo aviso, el uso de las TIC o tecnologías de la información ha sido todo un desafío.

Los archivos en Google Drive o en la nube, las reuniones en Zoom y las descargas desde Dropbox son solo algunas de las barreras que miles de profesionales, que no estaban del todo familiarizados con la jerga digital, deben sortear día a día como parte de sus rutinas en un entorno hostil para quienes no son nativos digitales. Pero como efectivamente nadie nace sabiendo y nunca es tarde para aprender, aquí les compartimos tres alternativas de talleres para quienes, sin ser completamente analfabetos en el mundo de la world wide web, quieran perfeccionar sus conocimientos de alguna herramienta en particular, adquirir un bagaje más amplio o simplemente aclarar dudas de esa plataforma que hagan lo que hagan no funciona.