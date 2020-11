Tres ejercicios diarios para fortalecer la espalda

Las rutinas de ejercicio suelen involucrar trabajo de piernas, abdominales y brazos. Pero, ¿y la espalda? Quizás no es tan tomada en cuenta, pero requiere muchos cuidados y ejercicios para fortalecerla. No es extraño escuchar a ciertas personas quejarse por sus dolores de espalda, especialmente en estas épocas de teletrabajo cuando pueden ser varias horas a la semana sentadas en una silla no adecuada. Y es que las molestias que causan ese dolor son muchas: desde el tipo de trabajo que uno desempeña, el poco ejercicio o condición física, hasta el natural envejecimiento.

Para prevenir el dolor y mantener la espalda saludable y libre de dolores es importante hacer ejercicio. La practica regular de ejercicios que no produzcan presión ni sobre exijan la espalda puede mejorar la resistencia y permite que los músculos funcionen mejor.

Acá una seria de fortalecimiento que se puede trabajar desde la casa: