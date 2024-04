10 tendencias tecnológicas que marcarán 2023

Cada año, las distintas consultoras se aventuran con las próximas predicciones para las diversas industrias, y han acertado en más de alguna ocasión. El incremento del uso de realidad virtual, el cuestionamiento de las empresas al teletrabajo o la relevancia que cobraría la tecnología cloud son algunas de ellas. Acá algunas de las principales, identificadas por la consultora Gartner:

1. Sostenibilidad y tecnología: una prioridad

Según la reputada consultora, los cambios ambientales y sociales son parte de las tres principales prioridades para los inversionistas en todo el mundo,después de las ganancias e ingresos. Para ello, apunta la firma, los ejecutivos deben invertir en soluciones innovadoras que estén diseñadas para abordar su agenda ambiental, social y de gobernanza (ESG), para así poder cumplir con los objetivos establecidos de sostenibilidad. Además, requerirán de un nuevo marco de tecnología sostenible que aumente la eficiencia energética y material de los servicios de TI, para así permitir la sostenibilidad de la empresa con tecnologías como trazabilidad, análisis, energía renovable e inteligencia artificial (IA).

2. El metaverso comienza a tomar fuerza

Una de las aseveraciones que más se ha repetido en la industria en el último año es que nadie tiene una definición concreta de lo que es el metaverso. Los usuarios tienen su propia visión sobre este nuevo “mundo digital”, pero son las desarrolladoras las que también están levantando sus propios términos de acuerdo con lo que vayan a ofrecer al mercado. Gartner define al metaverso, según su informe, como un espacio colectivo virtual compartido en 3D, en el que se mezclará la realidad física con la digital, virtualmente mejorada. En ese sentido, la firma se acerca a posturas que han tenido marcas como Niantic, creadora de “Pokémon Go”, que han definido que el mundo real se mezclará directamente con el digital y los usuarios podrán interactuar con este “espejo”.

“Un metaverso es persistente y proporciona experiencias inmersivas mejoradas”, dicen en su informe. Esperan que un metaverso completo sea independiente del dispositivo que se use y no sea propiedad de un solo proveedor, como también planteó Mark Zuckerberg en su primera entrevista con The Verge al momento de anunciar su camino hacia el metaverso. Señalan que, además, tendrá una economía virtual propia, habilitada por monedas digitales y NFT. Hacia 2027, creen que más del 40% de las más grandes compañías del mundo tendrán una combinación de Web3, realidad aumentada (AR) en la nube y gemelos digitales en proyectos de metaverso orientados a aumentar los ingresos.

El denominado metaverso comenzaría su verdadera escalada en 2023, y se espera que hacia 2027 un 40% de las empresas más grandes cuenten con soluciones de este tipo.

3. El mundo a la mano en una SuperApp

Aunque el entorno sea físico, el mundo virtual está creciendo cada vez más y las distintas firmas, desde sitios webs y aplicaciones, pretenden dar una experiencia progresivamente superior a sus usuarios. También buscan aumentar su tiempo en pantalla con las denominadas superaplicaciones. En China ya lo hizo WeChat, una aplicación de mensajería con la que también se pueden realizar diversas transacciones y pagos en el comercio. Pero también está Alibaba, con su herramienta AliPay —la misma firma matriz de AliExpress—, que facilita a los usuarios el arriendo de bicicletas o comprar tickets para eventos, entre otras cosas. Elon Musk también esbozó que quería hacer algo similar con Twitter, pero aún hay que esperar para ello.

Gartner define estas herramientas como aquellas que combinan características de una app, una plataforma y un solo ecosistema de una sola aplicación. “No solo tiene un propio conjunto de funcionalidades, sino que también proporciona una plataforma para que terceros desarrollen y publiquen sus propias miniapps”, apuntan. Para el 2027, señalaron, más del 50% de la población global será usuaria diaria y activa de diversas superaplicaciones. Y aunque el concepto pueda parecer referirse solo a herramientas móviles, también involucra a aquellas que se ocupan en PC, como Microsoft 365, que acumula distintos programas en “un mismo sitio”.

4. La inteligencia artificial se perfecciona

La inteligencia artificial ya es parte del día a día: está en los procesos tecnológicos más básicos y secuencias. La IA Adaptativa tomará mayor impulso, de acuerdo con Gartner. Esta tiene la capacidad de entrenar de forma continua los modelos ya creados, para adaptarlos de acuerdo con cuáles sean sus necesidades del momento para que puedan reaccionar a situaciones imprevistas al minuto de haber sido inicialmente programadas. Estas utilizan comentarios en tiempo real para cambiar el aprendizaje dinámicamente y ajustarse así a los objetivos, anota la consultora.

Es justamente ese detalle el que las hace un modelo adecuado para aquellas operaciones en que hay cambios en el entorno u objetivos empresariales cambiantes.

Si bien no son lo mismo, existen otras inteligencias artificiales adaptativas que ya están siendo aplicadas en los servicios al cliente. Por ejemplo, ya hay contact centers que tienen ejecutivos “artificiales”, pero que se van nutriendo del diálogo con las personas y aprendiendo sobre sí mismos para identificar emociones, qué decir y cómo tratar a los usuarios.

“En materia de ciberseguridad, veremos cómo se integra fuertemente la Inteligencia Artificial (IA) para la protección de datos en las empresas de manera automática, logrando así una reacción rápida ante ataques”, dice Francisco Guzmán, director de Claro empresas.

5. Un nuevo concepto: “Sistema Inmunológico Digital”

La ciberseguridad es una piedra angular para cada empresa. En estricto rigor, puede funcionar sin ella, pero es fundamental para el resguardo de su información pública y privada, y con ello de su operación. Pero el foco no debe estar solamente en los riesgos presentes en la red, sino también ante las fallas que puedan suceder en los software que se utilizan.

De acuerdo con Gartner, un Sistema Inmunológico Digital (DIS) consiste en prácticas y tecnologías para el diseño, desarrollo, operaciones y análisis de software para así mitigar o reducir los riesgos comerciales. Esto se puede hacer impulsando que las aplicaciones sean más fuertes, y que incluso en caso de fallas, estas puedan prontamente recuperarse. La inmunidad digital combina la información proveniente de operaciones, pruebas automatizadas, resolución automatizada de incidentes e ingeniería de software, entre otras herramientas. Para 2025, estiman, las organizaciones invertirán en desarrollar estos sistemas y reducirán el tiempo de inactividad en hasta un 80%; eso se traducirá en un incremento de ingresos.

Una encuesta de la misma firma demostró que el 48% de los participantes tiene inversiones digitales orientadas a mejorar la experiencia del cliente, y el sistema inmunológico digital está directamente relacionado con eso.

6. Gestión de riesgo y seguridad de la IA

En ocasiones, se piensa que la tecnología es perfecta. Mucho más la IA, pero está lejos de eso. Es esta misma confianza ciega la que pone en peligro a las organizaciones, que asumen que las herramientas tecnológicas son siempre seguras. De acuerdo con cifras de la consultora, a través de una encuesta que realizaron en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, un 41% de las empresas participantes experimentó alguna violación de la privacidad de su inteligencia artificial o algún incidente de seguridad. Pero fueron también aquellas que manejaron la situación las que tuvieron mejor desempeño en IA, con mayor salida al mercado y resultados positivos.

7. El valor de la “Observabilidad aplicada”

La observabilidad se refiere a la capacidad de comprender un sistema en función de sus datos externos publicados. Esta observabilidad, según Gartner, necesita que estos datos procesables, que vienen de diversas fuentes, estén debidamente conectados y optimizados. Según Gartner este paso es crucial, dada la relevancia estratégica de tener datos correctos en un momento determinado para una acción rápida.

Estos datos observables, explican, reflejan elementos como seguimientos, tiempo de permanencia, descarga o transferencia de archivos. Con esto, se puede acelerar la toma de decisiones de las empresas y mejorar su desempeño.

8. Las plataformas cloud se consolidan

SaaS, IaaS y PaaS son herramientas ya conocidas en los distintos sectores, pero a las que aún no todas las empresas recurren. La nube permite un sinfín de posibilidades, pero de las que aún diversas compañías no hacen uso del todo. De acuerdo con Gartner, para 2027 más del 50% de las firmas utilizará herramientas en la nube de la industria para acelerar e incrementar sus alternativas comerciales.

“Visualizamos un crecimiento y maduración de la nube y también de las herramientas basadas en blockchain, ya que estas últimas van adquiriendo cada vez más desarrollo para distintas áreas industriales (agrícolas, salmonicultoras, entre otras), más allá de su rol de las criptomonedas”, agrega Francisco Guzmán, de Claro empresas.

9. Ingeniería de plataformas para mejorar la productividad

El término es reciente y es una de las áreas que se va abriendo en las distintas firmas de tecnología: consiste en los procesos de diseño, levantamiento, creación y mantenimiento de flujos de trabajo y diversas herramientas para que las compañías de ingeniería de software trabajen en una sola línea e impulsen labores en común. De acuerdo con Gartner, con esta se mejora la experiencia y productividad de los desarrolladores al proporcionar “capacidades de autoservicio con operaciones de infraestructura automatizadas”.

Para 2026 un 80% de las empresas de ingeniería de software tendrían estos equipos y un 75% habilitará portales de autoservicio para desarrolladores.

10. Se multiplican las tecnologías inalámbricas

A nivel de estrategias, dice Gartner, ninguna tecnología va a dominar. Eso sí, las empresas van a usar todo un grupo de soluciones inalámbricas para responder a todos los frentes, pasando desde el ya tan conocido Wi-Fi en las oficinas hasta servicios de bajo consumo o conectividad de Radio. Es momento de innovar de acuerdo a lo ya presente en el mercado: para 2025, señalan, el 60% de las compañías van a usar cinco o más de estas tecnologías inalámbricas en simultáneo.

Bonus track: el 5G comienza a avanzar camino

“Sin duda, 5G también entrará en una etapa más consolidada, lo que significa mejor y más acceso a esta red por parte de los usuarios pero, sobre todo, a la industria inyectando eficiencia, flexibilidad y fiabilidad para avanzar hacia la automatización total de los procesos en múltiples sectores productivos”, cree Francisco Guzmán. “En este sentido, también el internet de las cosas (IoT) debería aumentar su presencia, ya que se estima que al 2025 las conexiones IoT se triplicarán llegando a los 25.000 millones, mientras que los ingresos alcanzarán el US$1,1 trillón”.