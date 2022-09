El futuro según Mark Zuckerberg

La tecnología no se detiene y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, lo sabe. El mandamás de la compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp se alista para lanzar en octubre su Meta Quest Pro -ex “Project Cambria”-, que será la nueva generación de sus gafas de realidad virtual Oculus. En una entrevista emitida hace algunos días en el podcast The Joe Rogan Experience, el ejecutivo habló largo y tendido por cerca de tres horas, y expresó sus impresiones sobre lo que serán las tecnologías de las siguientes décadas y cómo existirá un balance entre lo digital y lo material. ¿De qué habló? Acá seleccionamos lo más importante.

Una experiencia casi presencial

Cuando en la última Connect 2021 Zuckerberg dio a conocer el denominado “Project Cambria”, inmediatamente comenzaron a circular videos, imágenes y bocetos sobre la nueva generación de gafas de realidad virtual. Era algo completamente diferente -o, quizá, un tanto más evolucionadas- que sus antecesoras.

Si en las pasadas Oculus Quest los usuarios podían tener sus propios avatares -reproducciones en 3D de su persona-, no se acercaban a una experiencia “realista”. No había expresiones tan fluidas ni se podía “mirar a los ojos” a los ojos usuarios. “Para mí todo tiene que ver con el ayudar a la gente a conectarse”, acotó Zuckerberg, quien hizo alusión al cómo, a pesar de ayudar a conectarse, la realidad virtual todavía tiene algunos impedimentos. “El cómo se hace contacto visual en la realidad virtual, cómo tu cara es rastreada... Ahí tu avatar no es solo una cosa, sino que puedes fruncir el ceño, hacer pucheros o cualquier otra expresión, y la idea es que eso se refleje en tiempo real”, dijo.

Es la primera vez que harán una simulación de contacto visual real. “Cuando haces una videollamada, realmente no te sientes como si estuvieras ahí con la persona en todo momento... de alguna manera, estás intentando convencer a tu cerebro, pero la realidad virtual te permite eso”, planteó.

Aún existen algunas dificultades con respecto al diseño de los dispositivos. En un futuro, dijo Zuckerberg, irán reduciendo sus tamaños, con la idea de que los usuarios puedan utilizarlos en cualquier parte, “incluso en los aviones”. El modelo de gafas más definitivo, afirmó, podrá verse entre tres a cinco años más, “pero será muy caro una vez que esté disponible”.

Los Meta Quest Pro -ex "Project Cambria"- se lanzarán en octubre próximo y, de acuerdo a comentarios realizados por Mark Zuckerberg, mezclará realidad virtual y realidad mixta. En su versión "premium", estarían por sobre los US$ 1.500.

Con respecto a las Meta Quest Pro, que verán la luz en octubre, el ejecutivo mencionó que estas tienen Realidad Mixta (MR) y Virtual (VR). “Los lentes de VR están a la altura en ventas de las Xbox, Play Station y ese tipo de plataformas”, aseguró el CEO, que añadió que estas plataformas “se mueven en distintos ámbitos, como los videojuegos, lo social para juntarse con amigos y el mundo fitness -que ya puede hacerse con un teléfono, pero es incómodo verlo en una pantalla tan pequeña-”.

La tecnología será cada vez más inmersiva y convincente. “El Santo Grial es crear algo que entregue una sensación de presencia humana”, acotó Zuckerberg. Con un dispositivo de MR y VR, el mandamás se refiere a un mismo dispositivo que, de acuerdo a sus modalidades, puede proyectar cosas en un modo aislado adentro de las gafas, pero también proyectarlas en el mundo exterior, así como hacer aplicaciones como Pokémon Go y con las que se pueden interactuar.

Trabajar en todas partes y lo intangible

“Imagina que no tengas que moverte a alguna ciudad para tener todas las oportunidades financieras que necesites... Quizá, en un futuro, puedas usar Realidad Aumentada (AR) o VR para teletransportarte al trabajo en la mañana y que te vean como un holograma. Sería genial, ¿cierto?”, planteó el ejecutivo, quien aseguró que con estas tecnologías se van a desbloquear distintas oportunidades económicas para miles de personas. Eso sí, ¿será alguna vez 100% tan bueno como estar ahí presencialmente? “Quizá no”, se respondió a sí mismo. Con estas herramientas se puede crear mucho valor, aunque no se trate de una conversación presencial, por ejemplo.

“Si hoy día podemos jugar o reunirnos, el día de mañana será trabajar, y podrás estar como un holograma remotamente, y vivir donde quieras, estar con tu familia, donde sea que vivan... El trabajo remoto es muy útil para algunas cosas, pero creo que debemos ser capaces de encontrar el mix”, dijo el fundador de Facebook.

Lo más complejo, en un futuro, será tener un computador o aparato que pueda entregar información directamente al cerebro de los usuarios. “No es algo en lo que estemos trabajando”, se apresuró a decir Zuckerberg, antes de que Rogan lo cuestionara. Eso sí, dio el ejemplo de Elon Musk con Neuralink, “que están llevando esto más allá y que estará listo en unas décadas”. “Habrá algunos casos interesantes de uso en gente que tenga cierto tipo de daños o cosas por el estilo, pero pienso que la gente normal en los próximos diez o quince años no querrá tener un chip o algo instalado en su cerebro por entretención”, comentó.

La Wristband en que trabaja Meta permitirá interactuar con distintos objetos desplegados por MR e incluso mandar mensajes sin sacar el celular del bolsillo, sin que nadie sepa qué se está haciendo.

A fines de 2021 vieron la luz los lentes realizados por Ray Ban junto a Facebook, que permiten sacar fotos, grabar videos y publicarlos en las redes. Eso sí, aún está lejos de concretar su modelo ideal. “Hay una versión que pasé mucho tiempo pensando... tienes unos lentes AR, ¿Cómo los controlarás? Hay muchos modos diferentes: uno de ellos será la voz, y tendrás la posibilidad de hablarles, pero eso no siempre funciona, porque quieres ser discreto y que no todos los que te rodean te escuchen y no dictarás todo en voz alta”, adelantó. La segunda manera, dijo, será usando las manos. Desde hace un tiempo, Meta lleva trabajando en un brazalete que permite a los usuarios interactuar con contenido. Se podrán hacer leves movimientos, como un chasquido. “Si juegas ajedrez o póker, no es como si fueras por la calle y fueras manipulando cosas con tus manos”, dijo. ¿Cómo haces para controlar algo con tu mente? La respuesta es una: con las manos.

“La investigación que estamos haciendo es solo de entrada, por lo que el dispositivo no está tratando de enviar señales a tu cerebro, sino que está haciendo que este se pueda comunicar con el computador y el camino que tenemos se basa en el hecho de que tenemos todos estos motores extras de neuronas en el cuerpo”, desarrolló. El brazalete en el que trabajan puede captar esas señales y traducirlas en cosas completamente diferentes, así como tener una mano virtual de frente, pero en paralelo tener al mismo tiempo la extremidad física. En un futuro, por ejemplo, se podrá estar en una reunión y, en caso de aparecer una notificación en la esquina de los lentes y querer responder, “quizá puedas girar tu muñeca un poco, con un movimiento súper discreto para que nadie sepa qué estás haciendo”.

Pero ese es solo un ejemplo. En el caso de Zoom, dijo que una de las funciones útiles que tuvo durante el período de pandemia fue que los usuarios pudieran decirse algo directamente por chat y no hacerlo en público. Con sus lentes, en combinación con el brazalete, podrían enviar directamente un mensaje o notificación a otra persona presente en alguna reunión.

El fin de las barreras del mundo real y de la TV

“Hay un mundo físico y uno digital... Y creo que la combinación de estos da como resultado ‘el mundo real’, porque también está toda la otra información adicional que le damos al mundo físico”, planteó Zuckerberg. Como todo es información, incluso lo no tangible del mundo virtual pasa a ser parte también del mundo real. “Quizá haya esculturas, en un futuro, que no sean físicas, sino hologramas y que podrás cambiarlas fácilmente, así que quizá el rango de cosas físicas y digitales también se vuelva más balanceado y cosas por el estilo... Incluso las personas podrían aparecer e interactuar entre ellas”, comentó.

Las impresiones de Zuckerberg apuntan directamente hacia el futuro y no en el corto plazo. Algunas de sus ideas ya se han visto planteadas, pero están más cercanas a Hollywood que a la realidad, como los hologramas humanos de “Blade Runner 2049″ que pueden interactuar con el protagonista. Otro de los casos populares, aunque sin Inteligencia Artificial de por medio, es “Star Wars”, saga en la que los personajes pueden enviarse mensajes en formato de holograma. De acuerdo al CEO de Meta, en caso de querer hablar con otra persona, se podrá “simplemente aparecer”.

Como el metaverso es el gran objetivo de todas estas herramientas que se están llevando adelante, Zuckerberg se aventuró a decir que “la realidad virtual se comerá a la TV” y que esta podría desaparecer, puesto que los usuarios podrían consumir sus películas o series en sus gafas.

Redes sociales y seguridad

Facebook sufrió una de las mayores crisis de credibilidad hacia fines de 2021. Teniendo eso en consideración, Zuckerberg se refirió a lo diversas que son cada una de las plataformas. “Gran parte de lo que se diseña es el reflejo de la gente usándolo, y no es que yo quiera construir algo que haga sentir a la gente súper enojada”. “Es difícil estar en Twitter un rato y no enojarte; por otro lado, creo que Instagram es un espacio súper positivo”, planteó, diciendo también cosas como que “la energía ahí es generalmente muy positiva” y que “se puede absorber la positividad”. Algo que los especialistas e informes podrían rebatir fácilmente.

¿En Facebook muestran cosas que incentivan o influyen a los usuarios? Si no realizaran rankings, dijo, se mostraría en el feed siempre lo más recientemente posteado, y así solo aparecerían publicaciones de tiendas. El qué le muestran a los usuarios dependerá de cómo y cuánto reaccione su entorno, en señal que podría interesarle. “Incluso si nuestro sistema no sabe de qué es esa publicación, si tiene comentarios y likes, eso significa que tiene una reacción positiva... Si un amigo tuyo hace 500 posteos hoy, pero hay uno que tiene más positividad, es el que debería mostrarse más frecuentemente. Y un sistema que no haga eso, es claramente un sistema inferior”, aseguró.

Los usuarios pueden realizar y personalizar su propio avatar, al que podrán luego cambiar de apariencia y comprar distintos artículos en el metaverso.

Asimismo, reforzó que tienen a “ciertas de personas trabajando en contraterrorismo y contrainteligencia” y que están constantemente tratando de encontrar diferentes señales de peligros. Incluso para fake news con sus “fact checkers”. “A estas alturas tenemos cientos de miles de personas trabajando para la compañía y gastamos unos cinco mil millones de dólares al año en el tema y esa fue nuestra última estadística... Nuestro presupuesto de defensa, para poner los números en perspectiva, es básicamente para defender la integridad de la comunidad... Es probablemente más grande que los presupuestos de defensa de la mayoría de los países”, reveló.

“Nosotros no bloqueamos la desinformación, simplemente tenemos etiquetas que ponen dónde debe ir esa publicación... Ahí el fact checker dirá si eso es falso y lo mostrará menos en el ranking de noticias”, dijo Zuckerberg, confirmando que, ante las noticias falsas, no se detiene a una persona en su posibilidad de compartirla. “Depende de qué tipo de contenido sea... Podemos profundizar en cada uno de sus matices. Hay desinformación que puede llevar al daño. Entonces, desinformación que llegue a promover la violencia, que atenta contra la salud y seguridad, la tratamos de una sola manera. Pero también existe otra desinformación. Cosas que están mal, y que son las que dice la gente que reduce la confianza en el sistema cuando las ven, pero no tenemos razón alguna para creer que llevarán a algún problema de seguridad física de las personas. Y lo tratamos diferente”, planteó.