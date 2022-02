10 videjuegos más esperados de este año

“Elden Ring”

Es uno de los títulos más esperados por los fanáticos del género RPG. “Elden Ring” viene de la mano de FromSoftware, estudio a cargo de “Demon’s Souls”, “Dark Souls” y “Bloodborne”, entre otros, considerados clásicos contemporáneos para los videojugadores. Pero los detalles suman, considerando que detrás están Hidetaka Miyazaki y George R. R Martin (“Juego de tronos”), en la primera vez de ambos en un videojuego en modo de mundo abierto.

El título se lanzará el 25 de febrero y estará disponible para PS4, PS5, PC, Xbox One y Xbox Series X. ¿La gran desventaja? Se ha señalado que no existirá crossplay y los usuarios podrán jugar solo con aquellos que tengan su misma consola.

"Elden Ring" está dirigido por Hidetaka Miyazaki y cuenta con el guion de George R. R. Martin, de "Juego de tronos".

“The Legend of Zelda: Breath of the Wild”

Si bien los fanáticos de “The Legend of Zelda” se remiten títulos como “A Link to the past” (SNES), “Ocarina of time” (N64), “Links awakening” (en sus versiones de GB y de Switch), “Breath of the Wild” (Switch) es considerado el mejor de los cerca de treinta lanzamientos que conforman la saga. Su narrativa, historia, colores y banda sonora, entre otros detalles, conquistaron a los seguidores y a los no tanto.

La continuación de este título se disputa el primer lugar y es por lejos uno de los videojuegos más esperados del año. En la E3 se anunció que la fecha de lanzamiento sería durante 2022, pero recientemente se ha dicho que es probable que esta se retrase para el año que viene. De todas maneras, es una producción a tener en cuenta y que nuevamente tendrá a sus seguidores muy pendientes.

La continuación de "The Legend of Zelda: Breathe of the Wild" vería la luz, en primera instancia, durante 2022. Recientemente se ha hablado de su postergación.

“Pokémon Legends: Arceus”

El esquema de la saga “Pokémon” es conocido por sus seguidores. Tanto así, que durante años lo único que debía cambiar era la historia y los personajes. Incluso en algunos solamente cambiaba la paleta de colores en pantalla. Más allá de eso, los fanáticos pidieron durante años un cambio, que no se produjo en más de veinte lanzamientos. Solo cambiaba la plataforma y las gráficas, mientras que el formato de juego se mantenía. Pero para este 2022 llega la sorpresa, luego de celebrar los 25 años del lanzamiento de la popular franquicia de Nintendo en diciembre pasado.

En “Pokémon Legends: Arceus” el sistema de juego cambia y le da nuevos bríos al título, con ciertos aires de mundo abierto -aunque no lo es- y cercanía a la exitosa “Monster Hunter”, con elementos de acción y RPG. Los jugadores se trasladarán a la región de Hisui -después conocida como Sinnoh, y donde se desarrollan algunos de los juegos de la saga-. Ahí conocerán la zona, aprenderán sobre las distintas criaturas en estado salvaje y podrán construir la primera Pokedex de la región, una especie de enciclopedia animal. El lanzamiento se realizó el 28 de enero.

“Horizon Forbidden West”

Aloy vuelve en una secuela, para continuar cazando máquinas en su camino hacia California. La primera entrega de “Horizon”, ambientada en un mundo post-apocalíptico mil años en el futuro, causó revuelo en su momento y se convirtió en uno de los juegos más vendidos y celebrados de 2017. La nueva entrega, que debuta el 18 de febrero, promete tener un buen desempeño. Podrá ser jugado en PS4 y PS5.

"Horizon Forbidden West" sigue a Aluy, una cazadora de máquinas en un futuro post-apocalíptico en su camino hacia California.

“Bayonetta 3″

Bayonetta es, quizás, una de las brujas más conocidas de los videojuegos. Sus dos primeras entregas gozaron de buena recepción, pero la tercera parte se dejó esperar. Para este nuevo juego la protagonista se enfrentará en las calles de Tokio a un enemigo desconocido, al que tendrá que derrotar con sus clásicas pistolas y características poses. El título estará disponible en algún momento de 2022, pero es de los más esperados para este año.

En "Bayonetta 3" la bruja se enfrentará a un enemigo desconocido en las calles de Tokio, al que tendrá que derrotar con sus clásicas pistolas y características poses.

“God of War: Ragnarök”

Todo parecía indicar que habría una secuela, pero no fue anunciada sino hasta años después. De hecho, en su momento, se dijo que “God of War” en su versión de 2018 sería la última aventura de su protagonista. Ahora Kratos regresa junto a su hijo en la novena entrega y que lo llevará a enfrentarse a distintos monstruos y dioses.

El videojuego se sitúa tres años después de su anterior entrega, y las profecías dicen que el ragnarök, el enfrentamiento final de los dioses y que lleva al final de la existencia en la mitología nórdica, se acerca. Los protagonistas tendrán que enfrentarse a dioses como Thor y Freya. Estará disponible en algún momento de 2022 en PS5.

“Dying Light 2: Stay Alive”

La secuela del juego de terror y zombies se sitúa 15 años después de la historia original. A diferencia de su antecesor, esta entrega estará mucho más potenciada en la narrativa de la historia, y por eso mismo promete una trama más envolvente para sus seguidores.

Durante estos días el mismo equipo desarrollador confirmó que el guion, en el que trabajaron con profundo cuidado, tiene unas 350 mil palabras y unas 40 mil líneas de diálogo. El videojuego de mundo abierto y en primera persona está disponible desde hoy, 4 de febrero, en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC. Eso sí, la versión de Nintendo Switch tendrá que esperar al menos unos seis meses después de su lanzamiento.

“Ghostwire Tokyo”

Un extraño suceso se toma las calles de Tokio. Gran parte de la ciudadanía ha desaparecido y su lugar ha sido ocupado por espíritus de otro mundo. Y es ahí cuando los poderes del protagonista comienzan a aparecer y que utiliza para combatir a quienes invaden ahora a la ciudad, en búsqueda de una respuesta a la desaparición masiva.

Con una mezcla de acción y disparos, junto a los poderes del ahora héroe, promete ser uno de los grandes lanzamientos de Japón. El videojuego fue realizado por el equipo de Shinji Mikami, que ha estado detrás de éxitos como ”Resident Evil”, “Dino crisis”, entre otros; junto a Ikuri Nakamura, de ”The Evil within”, “Bayonetta” y “Okami”-. Será lanzado en algún momento del año para PS5 y PC.

“Forspoken”

Cuenta la historia de Frey, una chica neoyorquina que, por cuestiones del destino, termina atrapada en el mundo de Athia, rodeada de criaturas y diversos peligros. El título llega de la mano de Square Enix, casa productora de la saga de “Final Fantasy”. De la misma forma que se teletransportó a esa misteriosa tierra, surgirán poderes que la irán guiando y protegiendo en su camino.

La compañía no ha dicho mucho, pero la expectación de los seguidores de la firma aumenta cada vez más. El videojuego saldrá a fines de mayo y estará disponible en PC y PS5.

“Starfield”

Es el primer juego completamente nuevo de Bethesda en 25 años -”The Elder Scrolls”, “Fallout”-. El juego de RPG, ambientado en el año 2330, es un mundo abierto de viajes en el espacio y de descubrimiento de nuevo planetas, en la que el jugador encarnará a un personaje miembro de una organización de exploradores espaciales. Estará disponible el 11 de noviembre para Xbox Series X/S y PC.