Cloud gaming y Crossplay: dos tendencias al alza en los videojuegos

El cloud gaming es una carrera que lleva años en desarrollo. Con logros y desgracias. Se trata de una forma de jugar videojuegos a través de un hardware remoto, que generalmente corresponde a servidores de una compañía. En lugar de descargarlos o instalarlos a través de un disco y jugarlo localmente, los juegos en la nube dependen del streaming. Eso significa que la consola, televisor, teléfono móvil o computadora no dependerán de su hardware. Como resultado, los juegos que no puedes ejecutar localmente, puedes jugarlos a través de la Nube.

El verdadero camino comenzó en 2000, con el G-cluster, pero el primer acercamiento real a un modelo comercial de videojugar lo levantó OnLive. Para 2015, según consta en el sitio de la compañía, la firma fue comprada por Sony y pasó a ser integrada a las consolas de la empresa japonesa bajo el sistema de PlayStation Now. Y otras se han subido entremedio. Uno de los dolores más fuertes, quizás, se lo llevó el conglomerado de medios Turner. En 2018 la compañía lanzó Gloud, su servicio de videojuegos en la nube, pero para septiembre del año siguiente anunciaba el cierre de sus actividades.

Ese mismo año, 2019, Microsoft anunció la beta de su proyecto xCloud y en 2020 lanzó su modelo definitivo para los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate. Y su servicio es, hasta este momento, el más novedoso y exitoso y que incluso algunos jugadores los motiva a cambiarse de consola.

A comienzos de agosto la firma de tecnología anunció la integración de xCloud en una aplicación para Windows 10, que pueden utilizar los usuarios con su suscripción al Xbox Game Pass y que formen parte del programa Xbox Insider. Habían ya adelantado la noticia hace unos meses, porque la compañía sabe que el videojugar sigue siendo el futuro, pero no uno que deba depender de una consola. A pesar de ser un proyecto aún en fase de prueba, los interesados podrán jugar sus juegos de la consola directamente desde la nube a través de la aplicación y con un control bluetooth o USB.

La compañía anunció que la implementación de xCloud llegará a Xbox One y a Xbox Series X/S entre noviembre y diciembre de este año, y permitirá a los usuarios probar juegos desde la nube antes de descargarlos a sus equipos y ahorrar espacio. Además, para los usuarios de la consola anterior, les dejará probar títulos que, por cuestiones técnicas, solo estarán disponibles para la generación posterior.

Como si de una competencia se tratara, ya en 2019 Google estrenaba su proyecto Stadia, con el cual los usuarios, previo a un proceso de suscripción, pueden acceder directamente a una biblioteca de videojuegos desde la nube de la compañía. Algunos títulos como “Hitman 1”, “Human: Fall flat”, “Little nightmares 2”, entre otros, forman parte del catálogo. A pesar de aún no estar disponible en Chile ni en ningún otro país de Latinoamérica y esperan llegar durante las próximas temporadas, los comentarios no son del todo negativos, considerando que el cloud gaming es más presente que futuro.

Nvidia es una de las pocas que se ha mantenido en el rubro del cloud gaming. En 2013 lanzó su GeForce Now, una plataforma de videojuegos en la nube, y en 2017 se alía con Steam. Tres años después, en plena pandemia, la empresa presenta una versión beta y espera este 2021 expandirse hacia Latinoamérica, donde no están disponibles actualmente.

La plataforma Steam lanzará su propia consola, en la que los usuarios podrán acceder a su biblioteca de videojuegos sin comprarla nuevamente.

Fue la misma Steam quien hace unas semanas anunció su Steam Deck, una consola portátil muy similar a la Nintendo Switch en su diseño y que permitirá a los usuarios conectarse a su biblioteca de videojuegos en la plataforma, sin necesidad de comprarlos nuevamente.

Otras empresas, como Netflix, han mostrado interés en el área. De hecho, el gigante del streaming confirmó su incursión en el tema y próximamente daría sus primeros pasos, demostrando que el verdadero futuro está en la nube y no necesariamente en una consola física.

Juegos cruzados

Los videojuegos son una actividad preferentemente para practicar en conjunto. Desde el icónico Pong de Atari, pasando por el Contra de Nintendo, hasta esos enfrentamientos en línea en Age of Empires en computador. Pero la gran limitante siempre ha sido la exclusividad de los títulos y sus distintas plataformas. La tecnología, con el paso de los años, se ha abierto camino al respecto y las compañías han ido progresivamente instalando la posibilidad del crossplay, una tendencia en ascenso y que permite a los usuarios interactuar con otros sin importar la consola o sistema de juego que utilice.C

Con la pandemia, los números de las distintas compañías desarrolladoras se incrementaron. No solo en ventas, sino también en usuarios e interacción a través de los distintos sistemas. La tendencia, a la que en años anteriores empresas como Sony se negaban a sumarse, se ha vuelto un principio casi fundamental para el éxito de algunos títulos, al dejar que incluso usuarios de PlayStation 5 jueguen con aquellos de Nintendo Switch, teléfono celular, Xbox o PC.

Los videojuegos, actualmente, solo tienen sentido si generan una experiencia social. Y han surgido distintos representantes en línea. Hay videojuegos de jugador contra jugador (PvP), pero también aquellos jugador contra el entorno (PvE) y que ayudan particularmente a eso que tanto se necesita con el distanciamiento físico y social, que es el hacer comunidad.

Aquí, algunos títulos que han implementado el modo de juego crossplay.

Fortnite

Es uno de los ejemplos más relevantes. De acuerdo a un análisis realizado por Epic Games durante 2020, desde marzo a junio del año pasado más del 60% de los usuarios del videojuego de enfrentamiento en línea interactuaron con alguien de otra plataforma, en juego cruzado. Disponible en Playstation 4 y 5, Xbox One y Series X y S, Nintendo Switch, Android/iOS y PC, terminó con un 570% más de usuarios en juego cruzado que aquellos que no utilizan este formato. Para cada día de junio, por ejemplo, el 44% de los usuarios interactuaron de esta manera y pasaron casi dos horas más jugando que aquellos que lo hacen en una sola plataforma.

El de Fortnite es un caso icónico y en 2018 se convirtió en el primer videojuego en lograr el crossplay total entre dispositivos móviles, PC y las principales consolas. Además, consolidó su alcance y distintas compañías han colaborado con el juego, desde unidades deportivas como la NFL hasta estrellas musicales para eventos realizados en el juego mismo, como el levantado por Travis Scott o el de Ariana Grande, transmitido entre el 6 y 8 de agosto pasado.

Among Us

Con su estética, mecánica simple y de partidas cortas, miles de usuarios, incluso políticos y empresas, se volcaron a Among Us y fue considerado el juego de 2020. El título, que sigue a un grupo de astronautas en búsqueda de reparar su nave espacial y que deben proteger sus espaldas para no ser asesinados por un impostor (otro usuario), fue lanzado en 2018 y tuvo realmente su éxito tras la pandemia y las respectivas cuarentenas. Los grupos de hasta 15 usuarios pueden jugar en simultáneo a través de celulares, PC y recientemente se incorporó una edición para Nintendo Switch.

Como muestra de su éxito, el videojuego desarrollado por InnerSloth entró en mayo a la Epic Games Store de forma gratuita. La semana anterior a eso, según datos publicados por su directora de comunidad, el videojuego tenía un promedio de trescientos mil usuarios en PC y que siete días después subió a los dos millones. Próximamente el título será lanzado también en PlayStation 4 y 5, y en Xbox One y Series X y S, ampliando así la comunidad.

Borderlands 3

Fue una sorpresa para los usuarios, pero también una mala noticia. El videojuego de disparos en primera persona anunció en junio una actualización que permitiría el juego entre usuarios de Xbox, PC y Mac, y Stadia, dejando fuera a PS4 y PS5. Lo único que se explicitó en ese momento, fue que la decisión fue tomada por 2K Games, editora del título.

El motivo, indican medios especialistas, estaría en que Sony cobra royalty a las compañías que deseen implementar el modelo del crossplay y que se evidenció en documentos filtrados entre el juicio entre Epic Games y Apple, donde se pudo comprobar que la desarrolladora de Fortnite paga a la japonesa dueña de PlayStation. De todas maneras, usuarios de las otras plataformas pueden disfrutar Borderlands 3 y enfrentarse en una aventura en conjunto.

Crossplay update

Overwatch

En junio mismo Blizzard, casa original de reconocidos títulos como Diablo, World of Warcraft o Starcraft, anunció la modalidad crossplay de Overwatch en sus distintas plataformas. Eso sí, para que los usuarios de consolas como Nintendo Switch, PS4 y PS5, y Xbox One y Series X y S, jueguen con quienes tienen la edición para PC deben registrar su cuenta en el sitio de la compañía. Para celebrar el lanzamiento de esta modalidad, todos quienes inicien sesión antes de fin de año en el juego de combate en equipos conseguirán una caja de botín dorada con nuevos beneficios.

Apex Legends

Hace pocos días la americana EA anunció la modalidad cruzada entre plataformas para su videojuego Apex Legends. El juego de disparos en primera persona, disponible para PS4, Xbox One y PC (a través de Origin y Steam), eso sí no permite el progreso entre las distintas consolas y las versiones para PS5 y Xbox Series X y S siguen en desarrollo. Algunos jugadores acusan desde ya desventaja o problemas con el juego en algunas de sus ediciones, pero lo principal es generar comunidad y, dada la contingencia, poder interactuar con otros.

Minecraft y Minecraft Dungeons

Desde hace años el videojuego de construcción, disponible para Xbox, PC, Nintendo Switch, Androis/iOS y PS4 permite a los usuarios interactuar con otros en la misma partida en su edición Bedrock y, a diferencia de otros títulos, se juega en un modo colaborativo o de exploración. En su título Minecraft Dungeons, un escindido del original y que sigue la línea más clásica de los RPG como “Diablo”, pero en una versión para los más pequeños, se incluyó en noviembre pasado la modalidad crossplay ante la exigencia de los usuarios e imposibilidad de reunirse dada la emergencia sanitaria.

Destiny 2

Si bien aún no se lanza oficialmente, Bungie Studios ya anunció a finales de julio que en la próxima temporada de Destiny 2 incorporará la modalidad crossplay en sus distintas plataformas. Usuarios de PS4 y PS5, Xbox One, Stadia y PC se enfrentarán juntos en el shooter en primera persona a la Oscuridad. A diferencia de otros juegos, la compañía adelantó que no contarán con el chat de voz (así como Fortnite sí hace, entre otros), pero mantendrán la opción de enviar los mensajes escritos. Una de las medidas más destacables de la actualización, es que los usuarios podrán realizar un solo guardado y que se mantendrá a través de todas las versiones del juego en un cross save. Es decir, quien juegue en Xbox One, podrá continuar la partida en una PS5 y viceversa.

Astroneer

Aunque es un crossplay parcial, el de Astroneer es un caso digno de mencionar. El videojuego de creación y supervivencia, que sigue a un astronauta que cae en un planeta misterioso, está disponible en PS4, Xbox One y PC, y permite que los usuarios hagan equipos para poder sobrevivir en conjunto en un mundo misterioso. La estética, junto a su banda sonora, han sido destacadas durante los últimos años. Si bien fue lanzado originalmente en 2016 bajo un modelo early access, recién logró un lanzamiento definitivo en 2019 y ha añadido muchos cambios y actualizaciones desde entonces. Para aumentar su alcance, próximamente sumará una versión para Nintendo Switch. ¿Lo malo? No tiene una versión para teléfonos móviles.

Roblox

Más orientado a los pequeños, Roblox es una joya que ha sabido sacar provecho de la contingencia. Disponible para Xbox One, PC y teléfonos móviles, es una plataforma gratuita que alberga videojuegos y permite a los mismos usuarios crear los propios. La misma empresa se jacta de, a la fecha, tener más de siete millones de desarrolladores y más de 18 millones de “experiencias” (videojuegos). Todos los juegos disponibles son multiplataforma y los usuarios pueden jugar con otros, sin importar qué sistema estén utilizando.

En el caso de Xbox, para poder jugar en crossplay se debe crear un grupo para interactuar con otros amigos. Pero no todo lo que brilla es oro. Así como hay miles de contenidos y la posibilidad de acceder a ellos a través de distintas plataformas y, sobre todo, en un sistema gratuito, pueden presentarse distintas amenazas para los menores y que abundan en la red si no están bajo la supervisión de un adulto.

Rocket League

Si le gusta el fútbol, pero además es fanático de los automóviles, de seguro Rocket league será una buena opción. El videojuego desarrollado por Psyonix estrenó en septiembre pasado la modalidad crossplay y gratuita entre sus distintas versiones. Usuarios de PS4 y PS5, Xbox One y Series X y S, Nintendo Switch y PC se verán las caras en un partido de fútbol fuera de lo común. Eso sí, a pesar del juego cruzado entre las diversas plataformas, los ítemes comprados serán solo intercambiables a través de los mismos sistemas que fueron adquiridos. Es decir, un jugador de PS5 solo podrá intercambiar con uno de PS5.

Brawlhalla

Este es otro ejemplo gratuito y que ha sabido mostrarse como una verdadera alternativa ante otros pagos, como Super smash bros. Browlhalla es un juego de pelea clásico, en dos dimensiones y que permite enfrentarse a otros usuarios en plataformas como PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC o teléfonos móviles. El año pasado hicieron una colaboración con “Hellboy” y con la WWE, y en marzo pasado realizaron una colaboración con los personajes de “Kung Fu Panda”. Próximamente abrirán una con Las tortugas ninja.

Genshin Impact

Es quizás el mejor logro de la firma china MiHoyo, pero también el más reciente y uno de los más destacados éxitos del género. Lanzado en septiembre del año pasado, tuvo una recepción increíble, arrasó en las distintas plataformas y solo en una semana tuvo más de 23 millones de descargas. Y Genshin impact es algo que no se detiene y continúa hasta el día de hoy. De descarga gratuita, el videojuego sigue a dos hermanos y que, según el que elija el usuario, debe ir en búsqueda del otro al ser secuestrado por una misteriosa entidad. El modelo es similar al de los antiguos RPG, haciendo amigos, sumando fuerzas y luchadores, aprendiendo ataques y magias, entre otros.

Disponible para PS4 y PS5, teléfonos móviles, Nintendo Switch y PC, el usuario recién podrá habilitar la modalidad crossplay al llegar al nivel 16 de desarrollo de su personaje. La empresa ha realizado constantes actualizaciones y eventos en línea, y próximamente sumará otros. Tienen otros proyectos como Honkai Impact 3rd, pero que no lograron el mismo éxito que Genshin Impact.