Así funciona la app que devuelve dinero por subir las boletas del supermercado

Surgió durante plena pandemia y por una inquietud de los dos fundadores. Cristián Rebolledo y Jorge Carrasco, ambos oriundos de Puerto Montt y amigos desde la época escolar, se plantearon crear una plataforma de cashback para usuarios, en la que estos ingresaran alguna boleta de compra y se les entregara cierta cantidad de dinero, premiando su lealtad.

Así nació Kobai, la aplicación que vio la luz en abril de 2021, ya lleva operando desde entonces con un sinnúmero de marcas en el país, pero pretenden ampliar sus horizontes hacia fines de 2023, con Perú como parada más próxima y México en un futuro.

¿Por qué llegaron a este modelo de negocios?, se plantáa Cristian Rebolledo, CEO de la plataforma. “Fue una incomodidad que teníamos ambos al ir al supermercado y no sentirnos parte de ninguna de las marcas que veíamos. Como ambos éramos del sur, teníamos cierto cariño por una determinada marca que siempre hemos visto en esa zona”, comenta el ingeniero industrial.

Esos vínculos, asegura, se rompen cuando los usuarios se dan cuenta de que las marcas no les entregan beneficios. “Es esa incomodidad de no sentirse parte de las marcas, que hoy están muy alejadas del consumidor final y solo transmiten a través de publicidad”, propone el CEO de Kobai.

La idea comenzó en julio de 2020, y en octubre de ese año tuvieron su primer financiamiento por parte de Corfo, con el que contrataron a su primer desarrollador. En abril de 2021, luego, lanzaron la plataforma, pero con clientes pagando por el servicio y sin usuarios. Redbull, Empresas Demaria y Unilever eran algunos de ellos. “Cuando partimos, teníamos que entender para dónde estaban yendo las marcas y qué buscaban en estos momentos difíciles”, comenta.

Con Kobai, los usuarios, luego de realizar la compra en alguno de los comercios adheridos, deben escanear el código de puntos que aparece al pie de la boleta. Según cuáles sean las recompensas señaladas en la aplicación, los interesados pueden cumplir con lo que les propone la plataforma, como comprar dos packs de toalla de papel de determinada marca y recibir $130 pesos, o $100 pesos por comprar dos kilos de azúcar, o $7 mil por ciertas vitaminas en especial.

Todo el dinero acumulado por los usuarios puede canjearse en la misma aplicación por giftcards en supermercados asociados; también en grandes tiendas y retail, e incluso marcas de vestuario. Si es que los usuarios no compran productos señalados en la aplicación, de todas maneras se les contribuye con $10 pesos por boleta ingresada. Hasta la fecha, la plataforma ha entregado más de $500 millones de pesos a sus usuarios.

Alza en la demanda

Los primeros seis meses de la plataforma fueron el mayor desafío. Para los tres meses se intentó generar una masa crítica de al menos unos diez mil usuarios, que les permitiera salir a buscar empresas más grandes. “Después, cuando empezamos a ver que marcas nos pedían 500 mil usuarios y si no, no entraban, se puso difícil; hubo algunas que dijeron números más altos y a los que todavía no llegamos”, comenta Rebolledo.

La fórmula que encontraron fue de la mano de los influencers, pero no de los macro, sino de los más pequeños , con los que produjeron algunas piezas divertidas y virales. Luego de eso, vino el desafío de convencer a las grandes marcas, con las que han tenido ciertos logros, pero sigue siendo un desafío convencer a otras.

Con la aplicación, los usuarios deben escanear el código de puntos en las boletas de los comercios suscritos. En caso de no haber comprado productos en promoción en la plataforma, de todas maneras se les devuelven $10 acumulables.

Hoy son unos 650 mil usuarios registrados en la aplicación, con unas 300 mil boletas procesadas por la plataforma. Cifras muy altas, frente a los 160 mil usuarios que tenían en enero de 2022. “Nos está pasando que las recomenpensas para los usuarios se están yendo demasiado rápido... Hay mucha demanda y estamos tratando de ajustar los presupuestos por el lado de las marcas, que también están muy apretadas este año”, afirma Rebolledo.

Antes, dice, las recompensas duraban un mes o más, incluso. “Están durante dos o una semana y se acaban, así que las marcas están tratando de ajustar los presupuestos para que funcione mejor”, asegura. Las compañías funcionan, comenta, por campañas, y no es que quieran potenciar sus productos durante todo el año.

Próximo desafío: los almacenes de barrio

Su sistema acepta boletas de supermercados de Cencosud, Walmart —incluido Acuenta— Unimarc y Tottus. Además, hace poco tiempo atrás sumaron a Ahumada y Salcobrand. Pero aún queda camino por recorrer. Quieren expandirse para el sector del retail, pensando en las grandes tiendas y en algunas otras más especializadas, como Easy y Homecenter.

Hay una área más complicada, comenta, aunque ya han trabajado un desarrollo, pero no han potenciado tanto: los almacenes de barrio. “Es un poco más complejo, porque no tenemos el detalle de la boleta, pero está también en carpeta”, asegura.

Con este mismo modelo es que quieren instalarse en Perú, lo que tienen previsto para noviembre de este año, pero que podría adelantarse porque participarán en Startup Perú en el primer semestre. “Nuestro país ideal para instalarnos es México, mientras que Estados Unidos es siempre un referente, pero siendo más realistas y pensando en el corto plazo, México es un país soñado y desde el que podríamos llegar a otros lugares”, plantea. Como Jorge Carrasco, cofundador de la plataforma vive en Vietnam, dice que tampoco descartan incluir algún país asiático.

Supermercados de Walmart, Cencosud, Tottus y Unimarc están suscritos a la plataforma y los usuarios pueden ingresar sus boletas.

Sumado a su paso por Perú, quieren abrir una Serie A con la que podrían recaudar lo necesario para continuar en su camino. Sobre esto, Rebolledo dice que no tienen experiencia con financiamiento de privados, pero es uno de los ítems que quieren explorar. Hasta ahora, los cuatro fondos que se han adjudicado han sido públicos.

En la plataforma están también trabajando en un sistema que les permita, por ejemplo, concentrar todos los fondos reunidos en cualquier país en el que se encuentren. En ese caso, un usuario local podría juntar bajo una misma credencial puntos en Chile y Perú y canjearlo por giftcards sea donde sea que se encuentre.