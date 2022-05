Cinco películas y documentales sobre innovadores para inspirarse este otoño

Steve Jobs

Ningún listado de filmes sobre innovadores podría estar completo sin abordar al fundador de Apple, Steve Jobs. Sobre él ya se han hecho dos películas biográficas, pero esta, protagonizada por Michael Fassbender y Kate Winslet es, por lejos, muy superior a su “competencia” Jobs, con Ashton Kutcher.

Con pergaminos de sobra, Steve Jobs fue dirigida por Danny Boyle (Trainspotting) y escrita por Aaron Sorkin (La Red Social) y le significó nominaciones al Oscar tanto a Fassbender como a Winslet, aunque ninguno de los dos ganó.

La película está, nominalmente, basada en la exhaustiva biografía de Walter Isaacson sobre Jobs, pero la trama se toma amplias libertades con los hechos, en favor de una tesis sobre su personaje. Una opción que puede tener grandes resultados.

En este caso, se agrega, además, una estructura novedosa en lo a que filmes biográficos se refiere, ya que, lejos de una narración lineal, optan por centrarse en tres momentos clave de la vida de Jobs (tres lanzamientos de sus productos), para retratar al hombre y mostrar cómo llegó a ser el gigante de la industria amado y odiado por igual. De principio a fin, el filme pertenece a Fassbender, quien, en efecto, realiza una actuación fenomenal. Además, el elenco de apoyo acompaña en todo momento con, además de Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels y Michael Stuhlbarg, entre otros. Un filme que vale la pena juzgar por uno mismo.

Disponible en Claro Video.

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates.

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates

No muy dado a las entrevistas ni a la exposición mediática personal, Bill Gates hizo una excepción con este documental de tres partes. Gracias a su acceso a entrevistas en profundidad, Inside Bill’s Brain se dedica a explorar su figura en dos facetas: la personal y la filantrópica.

Así, la narración intercala el trabajo de Gates en la fundación que tiene, con revelaciones sobre su vida privada, desde su infancia dominada por una fuerte matriarca, hasta que dejó la dirección de Microsoft y más allá.

El director del filme es un nombre reconocido del género: Davis Guggenheim, ganador de un Oscar por An Inconvenient Truth, sobre el cambio climático, y realizador de He Named me Malala, sobre la activista paquistaní Malala Yousafzai, y Waiting for Superman, sobre el sistema educativo público estadounidense. En esta oportunidad, Guggenheim se convierte en un protagonista más de la producción, apareciendo en cámara y entrevistando a Gates él mismo.

El documental también hace un uso muy efectivo de las animaciones, que incluye para recrear pasajes de la vida personal del magnate, como su infancia, cuando conoció a su exesposa o cuando estaba en medio de la creación de Microsoft.

Aunque el filme podría tener mayor profundidad en los aspectos más sombríos de la figura de Gates, de todas maneras las revelaciones emocionales que logra resultan muy interesantes, sobre todo su amistad con el cofundador de Microsoft, Paul Allen, y los conflictos que tuvo con su madre.

Además, las frustraciones, fracasos y desafíos que afronta en su faceta filantrópica dejan claro que por muchos millones de dólares, ganas y genios que se tengan a la mano, a veces la realidad simplemente te hace caer. Aquí, Gates se enfrenta al problema de mejorar la sanidad en la India, terminar con la poliomielitis en el mundo y establecer la energía nuclear como una alternativa limpia a los combustibles fósiles. En las tres tareas queda corto.

Disponible en Netflix.

Cómo ser Warren Buffett.

Cómo ser Warren Buffett

El hermano espiritual de Bill’s Brain, Cómo ser Warren Buffett comparte cierto enfoque con el documental anterior, al dedicar tiempo tanto a la vida personal de su protagonista como a sus esfuerzos filantrópicos. Además, Bill Gates y Buffett son íntimos amigos, por lo que ambos aparecen en sus mutuos documentales, e incluso comparten algunas de las mismas anécdotas.

Menos conocido en esta parte del mundo que Gates, Warren Buffett no se queda atrás en el ítem fortuna. Se trata de uno de los hombres más ricos del mundo, con un capital valorado en 116 mil millones de dólares. Pero la gracia de esta producción es la peculiaridad de su protagonista y las revelaciones que contar con su plena cooperación consigue.

Buffett accedió a dar cuatro entrevistas en profundidad para el filme, donde participan sus hijos, hermanas, amigos y socios. Así, emerge el retrato no sólo de un inversionista genial, cuyo talento le valió el apodo “el oráculo de Omaha”, con una memoria prodigiosa para las cifras y gran ojo para los negocios. Sino que también un padre que no siempre estuvo presente emocionalmente, a pesar de ir a comer a la casa todos los días (la misma que compró hace décadas, por 31 mil 500 dólares, y donde todavía vive). Y un marido mediocre que, luego de separarse de hecho, terminó teniendo un arreglo poco convencional. Uno que según él mismo define en la cinta, “funciona uno en mil”, y que en esencia consistía en que tenía dos esposas.

Todo esto se cuenta en un tono ameno, sin sensacionalismos ni grandes ambiciones fílmicas, pero sí logrando crear gran interés en la figura que se retrata.

Disponible en HBO Max.

The New Hustle.

The New Hustle

No todo los realizadores buscan abordar historias de los grandes nombres y los éxitos más arrolladores o los fracasos más estrepitosos. The New Hustle toma la historia de tres prósperas compañías australianas y las utiliza para mostrar los altos y bajos de fundar una startup.

Así, el filme aborda los tropezones y éxitos de Luke Anear, creador y CEO de SafetyCulture, una app centrada en la seguridad de los trabajadores de distintas industrias. Melanie Perkins y Cliff Obrecht, los co-fundadores de Canva, la más famosa de las tres empresas, una plataforma que provee plantillas para diseñar todo tipo de material gráfico; y que actualmente está avaluada en US $40 mil millones. Y Andre Eikmeier y Justin Dry, que inventaron Vinomofo, una startup de vinos que tuvo que superar múltiples adversidades hasta llegar a vender millones de botellas en sus distintos mercados.

La gracia del enfoque de este documental no es sólo que muestra todo el, a veces, tortuoso camino al éxito y consolidación de una empresa innovadora, sino que también lo hace con mucho humor. Sus cinco protagonistas cuentan los problemas del pasado con sentido cómico y narran sus historias de forma amena y sin darse ínfulas.

Gracias a que son tres empresas de giros tan distintos, hay temas de interés, anécdotas y aproximaciones a los negocios para todos los gustos. Desde la clásica historia de partir en el garage de la casa, a robarle un ingeniero a Google y hasta las dos combis que tuvieron que comprar unos de ellos porque la primera se caía a pedazos y la necesitaban a comienzos del emprendimiento.

El documental no se extiende, va al punto y retrata de manera efectiva lo que quiere mostrar. No se puede pedir mucho más. Además, se agradece que muestre una realidad más allá de Estados Unidos.

Disponible en YouTube.

Joy.

Joy

Los innovadores obviamente también dan gran material para abordarlos en la ficción y Joy es un ejemplo de una historia de la pobreza a la riqueza gracias a un invento. La cinta dirigida por David O. Russell (American Hustle) y protagonizada por Jennifer Lawrence, se centra en las vivencias reales de Joy Mangano, una empresaria e inventora que hizo su fortuna gracias a una mopa que se estruja sola.

La cinta cuenta precisamente las aventuras y desventuras que la protagonista tiene en su camino a consolidar su primera fortuna. Aunque en la vida real, Mangano luego siguió amasando dinero con otros productos, el filme sólo cuenta su primer gran triunfo.

En el elenco también participan Robert De Niro, Bradley Cooper e Isabella Rosellini. Incluso Melissa Rivers, hija de Joan Rivers, hace un cameo interpretando a su madre.

Lawrence fue nominada a un Oscar por su interpretación en la cinta y ganó el Globo de Oro a mejor actriz en un musical o comedia. Aunque, como suele ocurrir, se puede alegar cierto fraude de categoría ya que, a pesar de que la película tiene sus toques de humor, es más bien un clásico drama. El filme no reinventa la rueda del género, pero es un largometraje correcto con una historia de una mujer que supera la adversidad para ganarlo, casi, todo.

Disponible en Star+