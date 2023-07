El chat de WhatsApp con IA que ayuda a ordenar las finanzas

“Quiero saber cuánto gasto al mes en el supermercado”, “necesito que me ayudes a controlar mis gastos”, “recuérdame pagar mi tarjeta de crédito”, “explícame los que es la inflación”. Esas cuatros frases son solo algunos de los incontables usos que se le puede dar a Savvy, un chat de WhatsApp que fue desarrollado para que, a través de Inteligencia Artificial, pueda entregar diversas ayudas en el ámbito financiero a sus usuarios.

El servicio, que comenzó hace algunas semanas su período de prueba, fue creado por SoyFocus, una Administradora General de Fondos 100% web que ha destacado por el uso de Inteligencia Artificial para hacer propuestas de inversión personalizadas a sus usuarios.

“Savvy tiene una base de conocimiento que hemos ido alimentando con todo el contenido que producido en estos años que llevamos en el mercado. Es contenido que siempre ha estado muy enfocado en finanzas personales y cómo ayudar a las personas a invertir bien su plata, tengan pocas lucas o muchos millones. Creemos que el problema de administrar la plata, para un rango amplio de personas, es más o menos el mismo a pesar de que las necesidades sean bien diferentes”, explica Rafael Donoso, socio fundador de SoyFocus.

Savvy funciona exclusivamente a través de WhatsApp y actualmente cuenta con variadas funciones, la mayoría ligadas a temas financieros. En primer lugar, permite hacer un seguimiento de los gastos personales.

Si el usuario va dejando registro en el chat de sus compras, Savvy puede generar alertas cuando esté excediendo algún límite autoimpuesto o realizar informes recopilando la información entregada.

Además de eso, Savvy responde a preguntas sobre términos financieros, maneja información sobre los descuentos asociados a cada tarjeta bancaria, hace actualizaciones con respecto al dólar y otros indicadores, establece recordatorios de pagos (o de cualquier otra cosa) y fija desafíos financieros para ayudar al usuario a mejor sus hábitos y alcanzar sus metas. “Cada usuario le da su toque en la medida que vaya usando la herramienta”, apunta Donoso.

Al estar en período de prueba, actualmente hay dos posibilidades para usar Savvy. Una es recibir una invitación de alguien que ya lo esté usando y la otra es inscribirse en el sitio web de SoyFocus.

Una vez dentro, su uso es 100% gratuito. “El modelo de monetización es que nosotros creemos que una herramienta de este tipo es una buena apuesta para que las personas finalmente terminen usando SoyFocus como su asesor de inversiones, pero podría no necesariamente ser así”, explica Donoso.

Tecnología y finanzas

La historia de SoyFocus comenzó en 2019, ofreciendo desde el principio servicios financieros basados en tecnología con la intención de simplificar temas que suelen ser complejos para las personas. “Muy pocas personas tienen un amigo financiero al que le puedan hacer preguntas con confianza y SoyFocus nace con esa idea en mente”, señala Donoso.

La plataforma permite invertir dinero en pocos pasos. Lo primero que hace es preguntarle al usuario información sobre él y sobre lo que quiere hacer con su plata y luego le hace recomendaciones personalizadas, asistidas por Inteligencia Artificial, de estrategias y fondos mutuos ideales para él. Finalmente permite hacer una simulación para visualizar posibles ahorros o hacer la inversión definitiva.

Donoso explica que la intención de hacer más accesible la inversión para cualquier chileno, responde a la débil educación financiera que hay en el país. “Se entregan contenidos que no tienen que ver con tu realidad en específico”, dice y ejemplifica: “En rigor uno no tiene por qué saber cómo funciona una bicicleta para andar en ella. Hay un montón de mecanismos dentro de uno que te permiten mantener el equilibrio y coordinar los movimientos, pero en verdad uno no necesita saber cómo funcionan para aprender a usarla”.

El fundador de SoyFocus añade que para ellos siempre ha sido importante incorporar los últimos avances tecnológicos en sus servicios. Eso mismo explica la creación de Savvy y las recomendaciones hechas por IA en sus plataforma original.

Combinar tecnología y temas financieros también ha implicado un fuerte trabajo en torno a asegurarse de que el usuario no reciba información errónea.

“Hemos desarrollado técnicas de cómo ir limitando el espacio de acción de la Inteligencia Artificial para que dé consejos que estén alineados con lo que nosotros estamos convencidos y con lo que la evidencia indica que son las mejores prácticas de finanzas personales. Ahí hay un trabajo que es bien minucioso y exhaustivo por parte nuestro de ir poniéndole límites para que no termine recomendándote cosas que no tienen ningún sentido. Es un problema que no es trivial de resolver pero se puede”, señala.

Despliegue cauteloso

Con el tiempo, la idea es que Savvy siga funcionando independientemente, pero también que esté integrado a los servicios de SoyFocus. El chat continuará en desarrollo y la intención es que siga avanzando en poder realizar más y mejores recomendaciones para planificar la vida financiera.

Según Donoso, el chat seguirá siendo gratuito y la idea es que las listas de espera para su uso se vayan acortando y el servicio se vaya masificando cada vez más.

“Es una tecnología que es súper poderosa, pero creemos que lo razonable es que seamos cautos en ir haciendo despliegue de este tipo de herramientas. Probablemente una vez que estemos ya muy tranquilos y con un número razonable de usuarios donde entendamos bien cómo se comporta la herramienta ante ciertos escenarios de estrés, vamos a ir desplegándolo masivamente porque la verdad es que lo que queremos es que los usuarios tengan una buena experiencia”, cierra Donoso.