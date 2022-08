El proyecto que impulsa a emprendedores rurales

Gloria Becerra nació en Chile Chico hace 46 años. Toda su vida ha estado ligada al trabajo de la tierra, pero no fue hasta el año pasado que comenzó a mirar su faceta laboral con un ojo más empresarial. A fines del año pasado fue parte de uno de los programas que realiza Balloon Latam, empresa social, B certificada, que se dedica a instalar competencias emprendedoras en comunidades rurales.

“Uno entabla un negocio y vende y lo importante es que se vaya el producto. Y no te importa si después no tienes cómo volver a invertir. Esas son cosas que hay que aprender”, dice Becerra a la hora de comparar cómo realizaba su trabajo antes de pasar por este programa.

Becerra afirma que, después de las cuatro semanas de clases junto a Balloon Latam, el ámbito contable fue uno de los que más mejoró para el emprendimiento que tiene junto a su esposo. Juntos se dedican a cultivar hortalizas y el haber podido administrar mejor sus ganancias hizo que pudieran reinvertir en construir una segunda nave de hidroponía, similar a la que ya tenían desde hace unos años, lo que también aumenta bastante sus posibilidades de producción.

“Al final, las personas que ven desde afuera tu emprendimiento son las que pueden decir: ‘Oye, puedes hacerlo así a lo mejor’. Te dan su opinión y uno va tomando lo que quiere o puede mejorar”, valora Becerra sobre su conexión con Balloon y agrega: “Trabajar con ellos fue bien positivo. Fue un crecimiento personal y nos hicieron ver cómo hacer y creo que aprender haciendo es más fácil”.

Gloria Becerra se dedica a la horticultura de Chile Chico.

Diez años de experiencia

Así como lo hicieron con Gloria, Balloon Latam lleva 10 años de funcionamiento, habiendo trabajado con más de 4.700 emprendedores hasta la fecha e impactando en 6.500 empleos. Desde el comienzo, Sebastián Salinas, fundador de la empresa, puso el foco de su trabajo en el Chile rural, que representa el 83% de las comunas del país.

“Santiago no es una realidad representativa de todo el país, donde las mayorías de las comunas son rurales. Pero a pesar de eso no tenemos la concepción de Chile como un país rural. Y nosotros sabemos que esa realidad está súper invisibilizada”, dice Cristóbal Escalona, director del área de Innovación Social de Ballon Latam.

Por lo mismo, cada programa que realiza Balloon Latam sigue una estructura general pero se ajusta a las necesidades de cada territorio. Una vez que seleccionan una comuna donde adentrarse, realizan estudios de realidad socioterritorial, que analiza los aspectos específicos de cada zona a nivel ambiental, político, cultural y económico.

Después de eso, se busca a un equipo local que esté interesado en trabajar en el programa, para diseñar junto a ellos el enfoque del trabajo que se hará en su comunidad. Finalmente, se hace un llamado abierto a proyectos locales que quieran participar de esta instancia con la finalidad de potenciar sus actividades.

El trabajo de Balloon Latam ha impactado en más de 6.500 empleos.

Desarrollo comunitario

Lejos de pretender ser una mera capacitación laboral, Balloon Latam busca que su trabajo puedan generar un desarrollo sostenible y comunitario. Por eso, el enfoque de sus programas no sólo está enfocado en lo administrativo, sino que también en generar redes entre los emprendedores, que muchas veces se conocen desde antes pero que nunca han entrelazado sus quehaceres laborales.

La premisa, entonces, es trabajar proyectos individuales en un contexto colectivo por lo que todos los talleres se realizan grupalmente y en la gran mayoría de los casos, de forma presencial. “Me sirvió para darme cuenta de que a pesar de que estemos es distintas partes tenemos las mismas problemáticas”, comenta Gloria Becerra al respecto.

En su caso, las redes que hizo con sus comunidad sirvieron para enfrentar uno de los mayores problemas de Chile Chico, la poca conectividad que tienen con la capital regional. “Las redes que hemos hecho entre nosotros nos ayudan porque ahora sabemos quien va a Coyhaique y aprovechamos. El que va, lo mandamos cargado y vuelve sobrecargado porque va como haciendo los mandados”, explica Becerra.

Otro punto que Balloon Latam ha ido desarrollando a lo largo de los años es la permanencia de sus acciones. Cuando comenzaron a vincularse con comunas rurales, el programa que realizaban duraba cinco semanas pero luego no contemplaba ningún tipo de continuidad. Ahora, tienen presencia activa en 32 comunas y cualquier acción en el sector que sea, comprende un seguimiento de al menos cuatro años

“El crecimiento de Balloon tanto a nivel de territorio como de modelo, ha sido muy orgánico, casi nada de lo que hemos hecho ha sido desde una base teórica y creo que eso también ha sido súper rescatable porque hay harta intervención social de escritorio a la que le falta testeo. Yo creo que Balloon es al revés, en algún minuto nos faltaba pensar más las cosas, pero aprendiendo de todo eso es que llegamos a nuestro modelo actual de largo plazo”, opina Escalona.

Dentro de las actividades que marcan la permanencia de Ballon Latam en las comunidades luego de realizar los programas, destacan eventos de vinculación locales y mentorías para los emprendedores que participaron.

Además, la idea es que a medida que avanza el tiempo los proyectos vayan cada vez incluyendo a más personas y teniendo fines menos particulares. Un ejemplo de eso es que en La Araucanía, la región donde llevan más tiempo instalados, recientemente posibilitaron las construcción de un camino en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, lo que permitirá la conectividad de una comunidad que se encontraba aislada.

Crear redes entre las comunidades es una de las bases de cada programa.

Modelos de negocios

Escalona hace hincapié en que Balloon Latam es una empresa y no una ONG. “Hay un modelo de negocios y una forma conceptual en la que creemos que el trabajo que nosotros hacemos no es caridad, no es gratis, no es filantropía y tiene un valor. Y ese valor se genera no solamente en las comunidades, sino que en la gente que nos paga por hacer, sea un gobierno o una empresa”, dice.

Este modelo de negocios se sustenta que Balloon Latam ofrece sus servicios a organizaciones públicas o privadas que buscan poder usar la experiencia de la empresa para vincularse y acceder a las comunidades.

En el caso del sector público, normalmente se trata de organizaciones que cuentan con un presupuesto determinado con fines de desarrollo económico local. Por otro lado, las empresas que se asocian a Balloon suelen tener operaciones en el lugar donde habita la comunidad con la que quieren vincularse.

Gracias a esta metodología que han potenciado en su década de historia. Balloon Latam pretende seguir expandiendo sus redes por todo el territorio chileno. Más a largo plazo, la idea es seguir creciendo a lo largo del continente, donde ya han sumado experiencias en Argentina y Venezuela, además de proyectos actualmente en México.

Además, actualmente están trabajando con el Jameel Poverty Action Lab del MIT, en una medición de impacto a largo plazo que en 2025 entregará resultado de los efectos que ha tenido la acción de Balloon Latam en las comunidades de La Araucanía.