El portal chileno que ayuda a encontrar trabajo a personas con discapacidad

Red Apis es una Empresa B que trabaja facilitando la inclusión en la sociedad de personas que se enfrentan a diversas barreras de acceso a la comunicación e información. Hace un poco más de diez años desarrollaron su primer producto de innovación: un sistema que generaba subtítulos en vivo en las salas de clase, ayudando a la inclusión universitaria de estudiantes sordos.

Así, comenzaron a trabajar en distintas iniciativas que buscaban facilitar el acceso a la educación superior a aquellas personas con discapacidad. Esto repercutió en que en los años venideros muchos de esos jóvenes, que ya habían sacado su título, acudieran a Red Apis para que los apoyaran en la tarea de buscar trabajo.

Paralelamente, en 2018, se promulgó la Ley N°21.015, que estableció que tanto los organismos del Estado como las empresas privadas que tuvieran más de 100 funcionarios debían tener al menos 1% de su dotación conformada por personas con discapacidad.

Diego Villarroel, gerente general de Red Apis, cuenta que la Ley de Inclusión Laboral fue un impulso para el trabajo de inserción en espacios de trabajo de personas con discapacidad.

Diego Villarroel, gerente general de Red Apis, explica que en este contexto vieron una oportunidad de seguir aportando a la inclusión. “Empezó a pasar que chocaron estos dos mundos. Por un lado teníamos a más de 500 estudiantes con discapacidad en distintas universidades, tratando de buscar pega. Por otro lado, empezaron a llamar empresas grandes, retail, bancas, autopistas, buscando personas con discapacidad”, dice.

Esa convergencia de situaciones dio paso a la plataforma www.empleosinclusivos.com, que fue desarrollada durante años y fue lanzada finalmente en marzo pasado.

Actualmente el portal tiene inscritos a más de 10.000 personas con discapacidad y colabora con empresas como el Banco de Chile, Antofagasta Minerals, Inacap y la Universidad de Atacama, entre otras más de 100 organizaciones.

Perfiles bien caracterizados

El portal, que el año pasado ganó un fondo Semilla Expande de CORFO, permite que cualquier persona con discapacidad pueda registrarse. La idea es generar perfiles completos, por lo que hay que aportar información detallada sobre la condición de cada postulante, como si es que es parte del Registro Nacional de Discapacidad, si es asignatario de la Pensión de Invalidez, qué tipo de discapacidad tiene y si requiere algún ajuste para desarrollar sus labores.

“Muchos portales te dan la opción de decir que tienes discapacidad pero eso puede significar que usas lentes y que ves más o menos mal. Entonces ahí hay todo un tema que hay que revisar. Lo que hicimos fue rescatar varias variables interesantes que permiten, por ejemplo, saber si una persona utiliza un bastón o una silla de ruedas, situaciones que requieren de ajustes distintos por parte de la empresa”, dice Villarroel.

El perfil de ningún postulante está completo si es que no pasa por un proceso de verificación hecho por el mismo equipo de la plataforma. Además, esa etapa muchas veces es aprovechada para asesorar a los usuarios, sugiriendo, por ejemplo, mejoras en su currículum.

Empresas como Banco de Chile, Antofagasta Minerals, Inacap y la Universidad de Atacama usan la plataforma.

“Empezamos a desarrollar esto desde el foco social, pero también, a partir de eso, podemos tener una base de datos muy caracterizada, muy potente y que finalmente hace que a la empresa le ofrezcamos buenos perfiles”, dice Villarroel y agrega: “Eso nos obliga de alguna forma a hacer mucho trabajo con cada persona. Es un trabajo bien detallado que a la empresa obviamente le sirve un montón”.

Asesoría e intermediarios

Además del trabajo que hace la plataforma con quienes busquen empleo, también ofrece asesoría a las empresas que quieran avanzar en temas de inclusión. “Los acompañamos en entender qué es la discapacidad, qué es la inclusión, cuáles son los tipos de discapacidad, etc. Los ayudamos también a hacer diagnósticos en la empresa”, explica Villarroel.

Según su experiencia, muchas veces las empresas manifiestan un interés claro por ser más inclusivos, sin embargo existe una brecha grande entre esa intención y políticas y procedimientos concretos que faciliten eso.

Villarroel considera que una inclusión en un contexto poco preparado puede ser contraproducente.

“Una persona puede llegar a pensar que no sirve por su discapacidad o que no es capaz de hacer ciertas labores. Entonces hay que hacer todo un trabajo muy dedicado. Eso es lo que vamos haciendo en este aspecto. No es solamente publicar y tratar de meter a alguien dentro de la empresa. Hay que hacer un trabajo un poquito más responsable”, señala.

Otra de las labores de Empleos Inclusivos fue agregar al portal un perfil para intermediadores, es decir otras organizaciones que se dedican a buscar empleos, como las oficinas municipales de información laboral (OMIL) o los departamentos de egresados de las universidades, que también pueden acceder a los perfiles de la plataforma.

Expansión y nueva plataforma

Actualmente, Empleos Inclusivos funciona también en Perú y Uruguay, donde comenzaron sus operaciones a mitad de octubre con clientes como McDonald’s y Telefónica. Además, tienen en la mira a Paraguay y México como próximos posibles destinos. Cada aterrizaje en un nuevo país lo han hecho de la mano de alguna consultora que trabaje localmente.

“El portal es muy fácil digitalizarlo y llevarlo a en otros países porque es todo web. Lo que estamos haciendo con cada consultor y con cada equipo profesional de cada país son redes de trabajo. O sea, trabajamos muy en conjunto y nos vamos apoyando, viendo si hay alguna experiencia previa en estos otros países. Eso nos permite ir haciendo un trabajo articulado entre los distintos equipos de los países”, dice Villarroel.

Además, actualmente también trabajan en otra plataforma similar, que sería lanzada en noviembre. Se trata de un portal que se llamará Empleo Senior y que está pensado para personas mayores de 50 años. “Es un mercado muy interesante, la famosa economía plateada, que es la tercera economía más grande del mundo. Tiene que ver con el envejecimiento de la población, muchas personas que tienen mucha carrera, mucha experiencia, pero no encuentran pega”, adelanta.