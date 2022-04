El reinado de Twitter en los grandes eventos

El 27 de marzo pasado, durante los premios Oscar, Twitter estalló en menciones luego del lamentable hito estelar de la noche: Will Smith vs. Chris Rock. Consiguió sólo en Chile más de 6 mil menciones durante las primeras dos horas. Aún el fenómeno de posicionarse en el tema más conversado sigue siendo un debate de largo aliento para las áreas de marketing y comunicaciones, porque no existe la fórmula perfecta de lo qué debemos hacer para conseguir esa meta. Cada vez que un hito se manifiesta con fuerza en esta plataforma, es justamente donde los expertos en el área suelen poner ojo: pase lo que pase, por ahora la red del pajarito mantiene su poder.

Un partido de Chile, las presidenciales, los primeros reportes de Covid-19 en 2020 y los lamentables hechos en Ucrania se toman la agenda. ¿Será que un evento televisivo marca la pauta de Twitter o es al revés? Los bandos están divididos, pero tampoco hay estudios que avalen con detalles este tipo de afirmaciones editoriales, aún así, si sale en Twitter, para muchos significa, que es tema país.

El fenómeno Twitter tuvo su primera oleada durante el terremoto de 2010 (porque antes era “campo”, dicen los más antiguos en la plataforma), tomando el mástil de la inmediatez en lo digital, ya que permitió que todos fueran reportuiteros desde sus ciudades. La cobertura que logró en aquellos días marcó un precedente. Desde esa época hasta ahora mucho ha pasado bajo ese puente, y con la nueva corona que reclama Tiktok y los reels de Instagram, se creyó que era cuestión de tiempo para que Twitter saliera del juego. No fue así.

¿Quiénes usan Twitter en Chile? Según el informe Digital 2021 realizado por We Are Social y Hootsuite, es usada por el 14,1% de los usuarios de redes sociales en el país, lo que representa aproximadamente dos millones de personas. Pero el valor de la plataforma no radica en su cantidad, sino en la “calidad” de sus usuarios: el Presidente de Chile, partidos políticos, rostros de TV, grandes marcas de todas las industrias, etc. Si eres un líder de opinión, estás en Twitter. Y un peldaño más abajo están los influenciadores, que nacieron justamente bajo esta plataforma.

Volviendo a la pregunta de quién marca la pauta a quién, Twitter ha sido el espacio para tomar y publicar en medios de comunicación las grandes cuñas y discusiones de muchos líderes y rostros, porque efectivamente sus perfiles, al ser autoproclamados como oficiales, son consideradas como fuentes válidas. En sencillo, constantes portadas nacen de cuñas emitidas en Twitter.

Y qué pasa cuando todo sale mal, ¿existe un manual, tip y/o alguna recomendación de protocolo de acción frente a las crisis? Se construye, entre el match de las cátedras que dan los expertos en el área y las largas jornadas de investigación, que son hoy la base informativa para muchas marcas, conscientes y dispuestas a seguir trabajando en crear estrategias robustas para enfrentar esos escenarios. Pero como bien sabemos en marketing, es imposible atajar todos los goles.

La recomendación es: mejor demorarse, para salir bien, que apretar “enter” a tontas y a locas. Mantener con gran ojo en la propuesta del párrafo anterior, porque efectivamente Twitter sigue a la carga como una herramienta de gran llegada e impacto para muchas marcas y personas que son marcas. Subestimar al pajarito celeste como plataforma es un error si a una empresa le interesa consolidar y/o sobrevivir con astucia en el mundo digital, que por hoy y gracias a la aceleración de la transformación digital por la pandemia, es igual o más importante para el presente y futuro. La reciente compra de acciones de Elon Musk, quedándose con el 14,9% y convirtiéndose en el mayor accionista de la compañía -con un puesto en el directorio de la empresa-, habla precisamente de que Twitter seguirá gozando de su sitial de privilegio.