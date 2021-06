Guía tecnológica deportiva: apps, herramientas y realidad virtual

Aplicaciones

Strava: Es una de las aplicaciones más populares para acompañar las rutinas de cada mañana o de fin de semana en la franja deportiva matinal. Disponible para dispositivos móviles y relojes inteligentes, entrega de manera gratuita un análisis del seguimiento de actividades, con estadísticas comparadas de progresos según la distancia, el ritmo, la velocidad, y las calorías quemadas. Utilizando el GPS, crea un mapa interactivo de las rutas realizadas, las cuales se van guardando para generar retos personales y así superar cada progreso. Una aplicación amigable para incluir en el teléfono.

Wikiloc: App de ruta de senderismo que tiene más de 24 millones de caminos guardados pensados para senderismo, running, bicicleta kayak, ski y otros 75 tipos de actividades diferentes, que funcionan sin necesidad de internet a la hora de salir a hacer deporte. Por ejemplo, para el bosque Panul de La Florida ofrece cerca de 3.000 rutas con puntos atractivos para usuarios, siendo aplicable no solamente en Santiago, sino que en cualquier región del país.

Adidas Running y Training: Dos apps pertenecientes a la marca deportiva. Cuentan con un medidor de distancia, calorías quemadas y ritmo, por mencionar parte de sus características. Al igual que Stravas, guarda el recorrido que uno ejecuta al trotar utilizando el GPS del celular. A ello, se suma que Adidas Running puede utilizarse para caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar, o entrenar crossfit. Por otro lado, la app de Training ofrece ejercicios en casa personalizados de acuerdo con tus objetivos personales, y vídeos para ejecutar correctamente los ejercicios en casa, incluyendo sesiones de calentamiento y estiramiento, para evitar lesiones, junto a clases de yoga.

Nike Training: Permite ejecutar ejercicios con muy poco implementos extras, que se pueden suplir con objetos que podemos encontrar en el hogar. Lo bueno de la app es que uno plantea un objetivo y la aplicación va mostrando videos de los ejercicios que tiene que ejecutar de manera correcta y cuál es específicamente el movimiento que tiene que hacer. Ejercicios flexibles para conseguir resultados específicos que van en rutinas de 5 a 45 minutos, niveles básico, intermedio y avanzado, rutinas solo con peso corporal, con poco material y con más material.

Asana Rebel: Presenta explicaciones de ejercicios en base al objetivo de la persona. Da recomendaciones de alimentación saludable, aparte de permitir tener un control del entrenamiento, sino también de las calorías que uno requiere en base a peso y altura, aspecto que en confinamiento muchos han dejado de lado. La aplicación permite seguir continuamente los entrenamientos, generando un calendario para marcar los días que uno entrena y el tipo de ejercicio que necesita hacer para seguir evolucionando.

Fitify: Entrega ejercicios para el tren inferior, zona media del cuerpo, tren superior e incluso full body. Es una aplicación muy amigable que cuenta con membresía básica y premium, siendo su opción gratuita la que ofrece 900 ejercicios usando el peso corporal o material deportivo, como bola suiza, balón medicinal, mancuernas, pesas o barra de dominadas. Funciona sin conexión a internet y tiene más de 15 sesiones de recuperación prediseñadas para evitar lesiones, junto a la posibilidad de crear entrenamiento personalizado a partir de la base de datos de ejercicios.

Zana Fit: App chilena que apoya e incentiva la práctica deportiva de forma digital con rutinas de variadas disciplinas, desde HIT a reforzamiento de glúteos. Bajo dos modalidades, básica y premium, los usuarios pueden acceder a programas de acuerdo a los objetivos de los usuarios. La app muestra estadísticas de cuántas rutinas realiza en el mes, junto con la posibilidad de disponer la opción para que suban fotos y comparen los cambios que están buscando. Cuenta con coaches reconocidos en Latinoamérica y certificados en cada disciplina. Al acceder a la suscripción, tienes acceso a rutinas ilimitadas y algunas funcionalidades extra.

Herramientas

Relojes inteligentes: A la hora de adquirir elementos complementarios al deporte, los smartwatches aparecen en el camino. Con diversas opciones, en su mayoría prometen conectividad con otros dispositivos y datos de salud, siendo un elemento esencial para monitorear tu actividad diaria, indicando la cantidad de pasos, calorías quemadas e incluso la calidad de sueño, permitiendo también establecer rutinas de ejercicio, siendo el foco principal el cuidado de la salud.

Francisco Matus, CEO de Kilometro42.cl, tienda especializada en ciclistas y runners, detalla que hay smart watches que van desde los $100 mil hasta el millón de pesos, y la variación dentro de toda esa gama recae en la durabilidad de la batería, el sistema operativo y el diseño. Entre las marcas más conocidas, Huawei o Samsung cuentan con precios que parten en los $79.990, o los Smartwatch de Apple que, dependiendo de la serie y el tamaño, sus precios comienzan en los $229.990, siendo este último el que considera dentro de sus mediciones la saturación de oxígeno, aspecto importante para personas que se recuperan del covid-19. Otra marca conocida es Garmin, con precios sobre los $179.990, que cuentan con seguimiento de pasos, horas de sueño, incluso permite un seguimiento del ciclo menstrual en el caso de las mujeres. Otro detalle de Garmin es que ofrece la herramienta body battery, que indica cuanta energía tienes en el cuerpo según la cantidad de sueño y actividades diarias.

Todos los relojes cuentan con cifras estimativas en relación a la frecuencia cardíaca, pero a la hora de poder la gente de tener control y monitoreo más exacto se pueden considerar herramientas por separado, que llegan a ser más accesibles a los públicos.

Bandas cardíacas: Para el día a día, el reloj inteligente es más práctico para monitorear el estado de salud. Sin embargo, para deportistas que buscan entrenar de forma rigurosa, el sensor no reacciona tan rápido como la banda cardíaca, elemento que goza de precisión, siendo más útil a la hora de conocer con exactitud sus movimientos, y que pueden adaptarse para diferentes disciplinas como running o natación. Polar o Garmin cuentan con bandas pensadas para deportes específicos, junto a apps que complementan la información indicando al teléfono los puntos centrales de rendimiento, y así comparar los avances.

Pulsómetros y podómetros: En el caso de personas que comenzaron a ocupar los espacios deportivos pero no quieren adquirir herramientas costosas, comprar por separado la medición de pulso cardiaco es posible. Los pulsómetros son los aparatos digitales que permiten al deportista medir su frecuencia en tiempo real cuando está realizando una actividad física, existiendo modelos simples al igual que los podómetros, pensados según Ángelo Durán, docente de la escuela de Preparación Física de la Universidad Santo Tomás y extécnico de la selección chilena de tenis de mesa, en gente a la que no le gusta el entrenamiento muy intenso y le gusta salir a caminar, cumpliendo con medir la cantidad de pasos que la persona va dando en su día. Llevar este control todos los días también puede ser importante, incluso no realizando un entrenamiento propiamente tal, sino conociendo los pasos que uno da en casa, cuando sale de compras o una vuelta en el barrio, sumando para mantener una mejor condición física.

Entrenamiento en casa

Rodillos de entrenamiento: Francisco Matus de Kilómetro 42 cuenta que al iniciar la pandemia, explotaron las ventas de rodillos de entrenamiento, un modelo que transforma bicicletas a un estado estático, lo que permite experimentar sensaciones más reales encima del vehículo con una instalación fácil y rápida. El rodillo se complementa con una app de realidad virtual llamada Zwift, disponible para cualquier dispositivo móvil o tablet, que entrega un programa de entrenamiento físico para ciclismo en línea, siendo un espacio en que los usuarios interactúan, entrenan y compiten en un mundo virtual.

El rodillo varía entre los $150 mil hasta los $3 millones, siendo esta última opción la Tacx NEO Bike Smart, bicicleta inteligente diseñada para ciclismo en interiores, que bajo un diseño innovador crea una sensación realista y una posición de conducción precisa, simulando con ventiladores la sensación de cambiar de marcha o que está circulando en el exterior.

Remadoras de agua: A pesar de que no son accesibles a todos los públicos, las remadoras de agua son máquinas innovadoras, equipadas para emular la sensación de deportes de remo, lo que permite ejercitar todo el cuerpo. La máquina permite trabajar tanto cardio como fuerza, algo difícil de encontrar en la mayoría de equipamiento de gimnasio en un hogar.

David Araya, profesor de Educación Física y docente de la carrera en Técnico en Preparación Física de Duoc UC, considera que es una herramienta única, ya que cuesta encontrar ejercicios que desarrollen tantas características en casa, y las remadoras provocan un desarrollo de fuerza en el miembro superior, estimulan la resistencia muscular y mantienen la masa muscular. También permiten tener un entrenamiento dentro de casa sin moverse demasiado, con poca implementación, pero con efectos completos.

En el país existen distribuidoras como Aqua Rowing, que importan remadoras traídas desde Inglaterra, hechas de madera y con diseños innovadores, lo que les da un toque especial a la hora de mezclar el hogar con implementos deportivos. Estas máquinas rondan sobre el millón de pesos y cuentan con pantalla con bluetooth, diseñada para poder ser conectada con la app de realidad virtual KinoMap, que ofrece a los participantes una plataforma que combina kilómetros de imágenes reales para entrenar en interiores como si estuvieran en exteriores, contenidos de entrenamiento, sesiones multijugador, carreras oficiales en interiores y mucho más.