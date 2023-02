La startup chilena que cambió la forma de arrendar y vender maquinarias

“Chile es un laboratorio”, dice Ariel Vaisman, cofundador y CEO de la startup RendaloMaq. La frase, repetida de tanto en tanto durante la conversación, parece una hoja de ruta. Comenzaron en abril de 2020 sus operaciones y un año después fueron seleccionados por la famosa aceleradora de startups estadounidense YCombinator.

El resto ya es historia para esta constructech. Una que los está llevando a abrir oficinas en México y Brasil, replicando el producto que probaron en Chile y con el que crecieron orgánicamente incluso durante los meses más difíciles de la pandemia: una plataforma que permite hacer match entre empresas que quieren arrendar o vender maquinaria, con el fin de disminuir sus horas pasivas.

¿Qué sigue? En sus inicios partieron con cerca de cuatro proveedores, frente a los 82 que son ahora. Actualmente cuentan con más de 300 clientes, la maquinaria disponible supera los 3.000 equipos y la mueven alrededor de todo el país. En cada región cuentan con un socio. Y no se detienen: para el segundo semestre de 2023 pretenden levantar una Serie A de financiamiento, para lograr por lo menos unos US$ 10 millones.

Dieron sus primeros pasos con elevadores utilizados en el sector industrial y que son fáciles de manejar, pero hace poco tiempo ingresaron al área de “Movimiento de tierra” con las típicas maquinarias amarillas que son tan tradicionales en las construcciones o trabajos pesados. “Son difíciles de operar, pero ahí está la plata”, dice Vaisman, sentado en su oficina de Ciudad Empresarial.

“El volumen que mueven estas máquinas es veinte veces más grande, y para escalar este negocio nos dimos cuenta de que tenemos muchos problemas logísticos, de apoyo y soporte interno”, sincera el ingeniero comercial. “Si vamos a pasar de diez de estas máquinas a tener cien, tendremos que poner talleres y marcar más presencia con almacenes en regiones”, añade.

"Hoy se habla mucho de rondas y unicornios, pero ese no puede ser tu propósito como startup”, dice Ariel Vaisman.

Con ellas, RendaloMaq no solo quiere prestar apoyo a sus proveedores de maquinaria, sino también ser una especie de “centro de distribución” fuera de Santiago. “Si abriéramos un taller en Antofagasta y estuviéramos cortos de bulldozer en la zona, un proveedor podría comprar dos de esos equipos y enviarlos para allá para que queden en nuestro depósito y, desde ahí, los arrendamos y movemos”, adelanta Vaisman, que dice que tienen socios que quieren crecer hacia regiones, pero no tienen cómo abrir su propio galpón. Para iniciar, dice que al menos tendrán que poner uno en el norte, “cerca de la minería, para que sea un lugar nuestro y de apoyo a la operación”.

Además del arriendo de maquinaria, RendaloMaq también vende equipos, por lo que podrían incluso conseguir un vehículo, comercializarlo con el proveedor y luego administrarlo. “La idea es transformarse en un ecosistema para el negocio de la maquinaria. Nuestro próximo paso es saber cómo funciona un lugar físico y, una vez listo, solo se adapta a Brasil y México”, comenta, para lo que necesitarían unos US$8 a US$10 millones.

Luego de la noticia de YCombinator, levantaron una ronda por unos US$ 3,5 millones que han sabido invertir. Con lo que consigan en la próxima, se proyectarán por lo menos unos 24 meses en los tres países. “Nos ha ido bien porque hemos sido responsables con el dinero, y hay que ser rentable y generar caja desde el primer día, encauzar la plata y que no se vaya al carajo”, reflexiona. Luego, comenta que “las reuniones de capitales son una herramienta, no objetivos, y hoy se habla mucho de rondas y unicornios, pero ese no puede ser tu propósito como startup”.

Tecnología con cara de maquinaria

El mundo de la maquinaria, al menos en el entorno startup, pareciera ser un sector no tan cotizado. No es tan atractivo para algunos, dice Vaisman. Tanto así, que fueron la primera construtech de la región en entrar a YC. Pero no todo es fierros y motores: hay mucha tecnología de por medio.

Lo que ve un cliente al ingresar al sitio web de RendaloMaq es, básicamente, un catálogo de equipos orientados al sector de la construcción o trabajo industrial. Pero por detrás hay toda una logística, llena de datos y análisis de los mismos, que les han permitido crecer de manera continua.

RendaloMaq funciona con una base de datos de proveedores, a los que les arrienda sus equipos de acuerdo con las solicitudes que les hagan a través del sitio web. La idea es cubrir todas las necesidades de los usuarios en un solo lugar. “Muchas veces nos dicen que necesitan máquinas en siete ciudades distintas y yo, mientras piden eso, relleno la orden con siete empresas distintas, pero no lo sabrán, porque es nuestro trabajo”, dice Vaisman, sobre su servicio, similar a una agencia de viajes, con muchas alternativas pero gestionadas por una sola compañía.

La plataforma que RendaloMaq entrega a sus proveedores les permite ver en tiempo real el estado de sus maquinarias. Si están en arriendo, disponibles, o incluso, gracias al servicio GPS, si están en el debido perímetro.

En el sitio, los usuarios pueden ver las ocho categorías que tiene RendaloMaq, y la empresa tiene todo optimizado para responder en el menor tiempo posible —Vaisman asegura, de hecho, que la demora es menor a una hora y la cotización de los servicios está lista durante el día—. A diferencia de otras alternativas en el mercado, publican sus valores referenciales porque eso ayuda a la transparencia del negocio.

“Cuando uno busca maquinaria, se mete a una web y no tienen publicados sus precios, hay que cotizar y esperar la respuesta: pero eso significa que te van a discriminar para saber si lo quieres hoy o para diez meses más, si eres una minera o empresa más pequeña”, dice Vaisman.

El servicio hacia los proveedores es diferente. La startup les entrega sin costo un un tablero digital —sitio web y aplicación—, en el que pueden monitorear diversas variables sobre el estado de su flota. Por ejemplo, en la plataforma aparece cuántas de sus máquinas están arrendadas, disponibles o con servicios prestados a RendaloMaq, y también medir la tasa de ocupación, con estadísticas generales.

Como cada proveedor recibe un servicio GPS para su maquinaria, pueden ver también a qué distancia se encuentran del “punto cero”. De hecho, gracias a esto mismo, hace poco tiempo uno de sus socios se dio cuenta de que uno de sus vehículos estaba fuera de rango, pero no estaba arrendado. Había sido robado. Lo pudo recuperar con ayuda de la startup y por tener integrado este sistema.

En RendaloMaq también utilizan el mismo tablero, pero suman algunas otras características. A la sección con toda la maquinaria en arriendo, se agrega una pestaña de Requerimientos —en las que les llega instantáneamente cada solicitud hecha a través del sitio web y que derivan a alguno de sus operadores—, otra de Proveedores y Clientes.

Una vez hecha una solicitud, se actualiza de inmediato la pestaña de Requerimientos y se puede ver, por la ubicación de la obra o el usuario, cuál de todas las maquinarias y proveedores les conviene de acuerdo a la distancia, medida por los GPS instalados en los equipos.

Información al servicio

Con toda la información generada, el software permite dar seguimiento a todo el negocio con datos, “ya que no se puede optimizar lo que no se puede medir”, asegura el líder de la construtech. Y es que el GPS, que registra la distancia de la maquinaria con respecto a la solicitud de un usuario, no solo provee la posición geográfica.

A través de la misma herramienta, los proveedores pueden saber si su máquina está encendida o apagada, cuál es el nivel y estado de aceite en el motor, cuántas horas se está utilizando y así generar modelos predictivos que les facilitan saber cuándo corresponde, por ejemplo, realizar la próxima mantención. La idea, asegura Vaisman, es poner al servicio del negocio los datos. Usarlos apropiadamente y así prevenir cualquier desperfecto que pudiera afectar al proveedor o cliente.

En las primeras visitas a posibles proveedores, Vaisman cuenta que la forma de trabajo en esas oficinas era “a punta de pizarra y plumón”, por lo que la mejor solución para ellos sería este software, en el que deben modificar algunos datos para que toda la información se actualice y esté disponible. “Como startup, la idea es resolver un problema real y haberlo vivido”, dice con una pausa. Entre risas, añade que “esta solución tecnológica, que les entregamos a los proveedores, en realidad la hacemos para nosotros mismos”.

Con toda la información conseguida, pueden determinar además, a través de un mapa de calor, dónde están saliendo más pedidos o que consideren dónde “estamos más flojos” para así también saber dónde conseguir más proveedores o mejorar la gestión del trabajo.

La plataforma que utilizan en Chile es la misma que en México y Brasil, y el modelo de galpones que logren levantar también lo exportarán. Por eso mismo, dice Vaisman, el país “es como un laboratorio”. La diversidad geográfica y lo distinto entre cada región les permiten crear proyectos o iniciativas que, una vez testeadas a nivel local, llevarán hacia sus otros destinos.