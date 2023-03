La startup chilena que permite comprar y vender autos 100% online

Aunque venían de rubros distintos, Guido Rossi, Rafael Mayorga e Ignacio del Río, los fundadores de Checkeados, compartían la pasión por los autos. Por lo mismo, cuando en 2019 decidieron unirse para crear una startup, quisieron apuntar a uno de los puntos más críticos del mundo automotor.

“Sabíamos que había un dolor grande en la industria, sabíamos que había transacciones que eran desinformadas, poco transparentes, donde no había mucho conocimiento de las personas que compraban autos. Normalmente, el 80% de las transacciones se hace entre particulares, y los particulares obviamente no tienen la información, no saben lo que están comprando, si les están vendiendo chatarra, si les están vendiendo un auto en mal estado. Nosotros sabíamos eso”, explica Rossi.

La solución fue crear Checkeados, plataforma de venta de autos que garantiza que los vehículos de su catálogo estén en un estado óptimo y que además las transacciones sean seguras. También busca agilizar y facilitar este proceso, entregando la posibilidad de que todo se haga digitalmente.

Como la startup nació a fines de 2019, su propuesta se vio potenciada con el comienzo de la pandemia, debido a que todos los mercados se abrieron al formato digital. Como el proyecto fue bien recibido, a fines del 2020 comenzaron su primera ronda de levantamiento de fondos, con la que consiguieron US$1.000.000, que los ayudó a robustecer su servicio e ir creciendo poco a poco hasta el día de hoy.

Creando un nuevo segmento

Para facilitar la venta, en Checkeados han reducido a tres pasos el proceso que tiene que seguir un usuario que quiera ofrecer su auto y todos ellos puede ser realizados sin salir de su casa. El primero es la tasación, que se hace rápidamente ingresando la patente, el modelo, el año, el color y el kilometraje del auto. Con eso, en unos pocos segundos llegará un valor preliminar de compra.

Cabe destacar que la plataforma busca autos que tenga un alto potencial de comercialidad, por lo que solo hará una oferta cuando el vehículo cumpla ciertos requisitos, como haber contado con menos de dos dueños, tener menos de 100.000 kilómetros y 10 años de antigüedad y que sea de un color de uso masivo, como blanco, negro o gris.

El segundo paso, luego de que es aceptada la oferta preliminar, es que el auto sea sometido a la revisión que garantice que que está en un buen estado a nivel mecánico y estético. Esta inspección es gratuita y puede ser a domicilio. Después de ella, si el auto es aprobado, el usuario recibirá una oferta de compra final.

“Tenemos que resguardar la calidad del producto que queremos vender. No sacamos nada con comprar todos los autos. De cada cinco autos que revisamos, solamente compramos tres o dos porque, obviamente, hay muchos autos que están en mal estado, no tienen las mantenciones o no cumplen con los requisitos”, explica Rossi sobre este paso y agrega: “Queremos crear un segmento en que no somos un usado, somos un auto chequeado”.

El último paso ya es la venta del vehículo propiamente tal, donde Checkeados se compromete a un pago por transferencia electrónica en una hora y luego ir a buscar el auto al domicilio.

En el caso del usuario que quiera comprar, la plataforma cuenta con su catálogo en línea, donde es posible reservar cualquier modelo disponible. Una vez hecha la reserva, el equipo de Checkeados se contacta con el usuario preguntando si quiere que le vayan a dejar el auto a su domicilio o si prefiere ir a verlo al taller de la startup. Otras de las opciones son incluir el TAG o el seguro en la compra, o acceder a un crédito automotriz.

Confianza en lo digital

Para potenciar la compra 100% online, las ventas de Checkeados incluyen una garantía de tres meses y la posibilidad de probar el vehículo por siete días o 300 kilómetros, con la opción de la devolución gratuita.

Rossi cuenta que aproximadamente el 60% de las ventas que hacen actualmente siguen siendo presenciales. Aunque cree que es una cifra alentadora, confiesa que lo ideal sería reducirla al mínimo. “Todavía falta un poquito. Obviamente estamos hablando de productos de 5, 10, 15 o 20 millones. O sea, no es comprarte una polera. Obviamente a la persona todavía le cuesta eso”, señala.

En esa línea, Rossi opina que parte del desafío es cultural, ya que la industria automotriz siempre ha acostumbrado a realizar transacciones presenciales. “Hay ciertas cosas que uno puede cambiar, las gestiones estratégicas, la gestión comercial, las finanzas, pero una cosa que uno no puede cambiar es la cultura del país. Ahí hay un desafío muy grande, que nosotros lo queremos lograr ojalá de acá a no más de dos años”, dice.

Algo que podría ayudar es que el trabajo de Checkeados se suma a otras iniciativas internacionales similares, como Kavac y Carvana, que han estado creciendo en los últimos años. Rossi dice que, aunque sean competencia, mientras más plataformas similares existan, más se abrirá la gente a comprar online.

Con la mira en regiones y en el extranjero

Actualmente el catálogo de Checkeados está entre los 60 y 70 autos, un número que buscan seguir aumentando con los meses. La startup está haciendo una segunda ronda de levantamiento de fondos, que busca recaudar US$4 millones.

La prioridad es que con ese financiamiento puedan consolidar su presencia en Santiago, abriendo dos sucursales más para diversificar la procedencia de los autos. Una de las ideas es instalarse en estacionamientos de malls de la periferia, donde puedan “checkear” autos y a su vez mostrar parte del catálogo presencialmente y con tótems que incluyan todos los modelos disponibles.

El objetivo próximo de la startup es ver la posibilidad de expandir su modelo a países como Perú, Argentina y Colombia.

En el mediano plazo, el plan es instalarse en las regiones de Biobío y Valparaíso, que son las que siguen a la Región Metropolitana en índices de ventas de autos. Un vez lograda esa consolidación, la idea sería expandirse a otros países, con Perú, Argentina y Colombia como principales candidatos.

“Obviamente hay ciertas políticas que uno tiene que entender bien, como las económicas y legales, antes de entrar al mercado, porque lo nuestro tiene una operación por detrás que no es menor. Si fuese 100% tecnológico, podemos abrirnos en cualquier parte del mundo rápidamente, pero acá hay todo un desarrollo por detrás que hace que tengamos que elegir bien hacia dónde vamos”, explica Rossi.