Las nuevas amenazas digitales que las empresas deben mirar de cerca

Desde hace mucho tiempo ya que la preocupación por los virus informáticos dejó de ser un problema. La antigua idea del correo que abrías y que podía estropear tu computador ha quedado como un recuerdo de los 90, tal como los diskettes y el internet telefónico.Pero eso no significa que las amenazas digitales estén disminuyendo. Por el contrario: solo han cambiado su forma. Lo que los piratas digitales buscan estos días no es arruinar tu sistema operativo, sino que obtener dos cosas: datos y dinero.Y las pymes, en particular, son las más afectadas. El 61% de los ataques realizados en 2017, por ejemplo, fueron a negocios con menos de 1.000 empleados. Robos de datos de la empresa, generan pérdidas en costos operativos o de sus clientes, que se traducen en pérdida de confianza para el público son parte de sus consecuencias.La buena noticia es que la gran mayoría de estas operaciones son evitables y para ello, debemos conocer precisamente cuales son las principales tendencias de amenazas digitales para saber cómo protegerse y de que manera evitar la acción de los cyberdelincuentes.

Cryptojacking

La minería digital, de las llamadas criptomonedas, es percibida dentro de la red como la moneda del futuro. Economías como la de la bitcoin se basan principalmente en el uso de servidores dedicados para “minar” estas monedas durante todo el día, lo cual supone un costo tanto de energía como de internet que no muchos pueden costear.Es por eso que varios piratas digitales han desarrollado software malicioso que se apodera de computadores ajenos para usarlos como mineros de monedas como el bitcoin, sin que los usuarios se den cuenta. Eso se hace mediante la instalación de un programa que luego, se ejecuta en segundo plano, sin interrumpir otras labores. Los usuarios solo se dan cuenta por una baja drástica en el rendimiento del computador: las aplicaciones corren más lentas o el ventilador suena más fuerte.El Cryptojacking es peligroso, además, porque si se corren aplicaciones sin que el usuario se de cuenta, podrían ser usadas para otras cosas, como ingresar a páginas indeseadas o robo de información.

Ransomware

¿Sabías que los computadores también pueden secuestrarse? El método es conocido como ransomware y funciona tal cual lo imaginas: tras habilitarse un código malicioso, los hackers pueden tomar control total de un equipo y pedir un rescate en dinero, tras el cual prometen devolver a los dueños de los computadores el control total de estos. Otras veces, son capaces de encriptar el acceso a ciertas carpetas con información clave, pidiendo nuevamente un rescate para liberarlos.Por supuesto, la solución frente a estos casos nunca es pagar, ya que el control del equipo seguirá estando en manos del malware a pesar de que se libere, sino que prevenir el acceso de estos programas mediante el uso de antivirus o bien, simplemente no descargando programas o archivos que no sean seguros. Y en caso de ser atacado por uno de estos secuestros, hay maneras de liberar el equipo sin proceder a la fianza, aunque claro, con un costo en tiempo y dinero que tu negocio quizás no quiera pagar. Lo importante es prevenir.

Robo de datos

Se estima que 700 millones de personas, alrededor del mundo, fueron afectadas por algún tipo de robo de datos durante el 2018. Y esto sin que siquiera se les enviara un correo electrónico o se accediera a sus dispositivos. Hablamos de los datos almacenados por las empresas y que son para varios piratas digitales una verdadera mina de oro.Como si se tratara de una pesca de arrastre, lo que se busca es tratar de armar bases de datos que luego se venden para spam o campañas de phishing. Y por lo mismo, todo sirve: una dirección de correo, un nombre, números de teléfono, etc.En estos casos, el robo de datos no afecta tanto a la pyme ya que la verdad no es que esos datos desaparezcan, sino que se copian, pero sí son un golpe de confianza duro frente a los usuarios que asumen que sus datos están bien protegidos.

Internet de las cosas

Hoy vivimos en una era en donde el computador y el celular son solo parte de las cosas que tenemos conectadas. Cámaras de vigilancia, ampolletas, aspiradoras inteligentes y parlantes son parte de los nuevos equipos que cuentan con una conexión constante a internet y nuestra red de wi-fi.Y es a través de estos equipos, de los cuales no estamos en constante vigilancia, es que se está comenzando a utilizar como puerta de entrada para luego ingresar más fácil a toda la red de computadores que comparten la misma conexión. Según Kaspersky, más de 100 millones de ataques a estos equipos fueron detectados en el primer semestre de este año. Las recomendaciones son siempre mantener los equipos actualizados, mantener el acceso a la red local restringido a través de una VPN y bloquear el acceso de conexiones de red originadas de fuentes maliciosas.