Ofertas en la mira: consejos para sobrevivir al Black Friday

Cada noviembre, el Black Friday regresa al comercio con cientos de ofertas y descuentos previo a la temporada navideña. A pesar de lo atractivo que resulte para los usuarios, lo es también para que los ciberdelincuentes pongan a prueba estrategias engañosas y busquen hacerse tanto el dinero como los datos de los consumidores. Es, de hecho, una de las fechas con mayores riesgos porque, ante la tentación por las rebajas y el frenesí por los regalos de la temporada, más de alguno puede caer en las carnadas presentes en la red.

Robinson Hernández, líder de Tecnología de DSAC Chile, recalca la importancia de la investigación previa para no caer en falsas promociones: “Antes de comprar, hay que revisar varias tiendas para confirmar que el descuento es real”, afirma. Según Hernández, muchas tiendas “ inflan ” los precios semanas antes de la fecha , para luego simular rebajas que realmente no lo son.

En algunos países, como Estados Unidos o Brasil, el evento se realiza de forma presencial y desata el caos.

Alejandro Lavín, gerente de negocios de Zeleri, añade que la clave está en planificar con antelación: “Si ya se sabe lo que quiere comprar, seguramente ya tiene identificados los diferentes portales en los que puede comparar precios con días de anticipación”. Para ambos especialistas, entender el comportamiento de los precios es una herramienta clave que puede marcar la diferencia entre una buena compra y una decepción.

Establecer un presupuesto es otro elemento relevante de tener en cuenta. Esto, aunque evidente, determina un tope de gasto para las compras. “No es necesario comprar un robot que no necesitas, aunque esté con el 80% de descuento ”, dice con gracia. Estas ofertas pueden llevar a los consumidores a adquirir productos innecesarios que terminan afectando sus finanzas, considerando que incluso pueden no llegar a la fecha o, simplemente, no hacerlo.

La seguridad en línea

A medida que más usuarios optan por hacer sus compras en línea, los riesgos asociados al comercio digital también aumentan. Hernández destaca la relevancia de verificar que los sitios sean los originales antes de realizar cualquier transacción: hay que asegurarse que el sitio tenga buena reputación y un candado en la barra de direcciones, al costado del http .

El uso de redes Wi-Fi públicas es otro peligro que se mantiene patente y Lavín, de Zeleri, alerta sobre el riesgo de realizar compras en redes no seguras. Los ciberdelincuentes pueden interceptar datos como números de tarjeta de crédito en estas conexiones, exponiendo al comprador a posibles fraudes.

Además, Hernández destaca la importancia de proteger la información financiera a través de métodos de pago más seguros. “Se deben usar tarjetas virtuales o servicios como PayPal para mayor protección”, recomienda. Estos sistemas ofrecen un nivel adicional de seguridad y, en caso de incidentes, facilitan el proceso de reembolso y de anular la compra .

Además de realizar compras seguras, los usuarios deben estar atentos a que los tiempos de entrega sean acordes a lo estipulado inicialmente.

Pero así como las promociones abundan, no todas son lo que parecen. “ Si la oferta que llegó es demasiado buena, revísala dos veces ”, recalca Lavín, reafirmando que es necesario desconfiar de las rebajas excesivamente atractivas. Descuentos del 70% o más en marcas de lujo suelen ser una señal de fraudes diseñados para atraer compradores desprevenidos y que justamente estén dispuestos a “invertir” altas sumas de dinero.

Para esto, Hernández recomienda que “hay que usar herramientas de comparación de precios para verificar el historial de cambios que este haya tenido”. Este enfoque permite determinar si el descuento es genuino o si se trata de una estrategia de marketing.

Caí en una compra fraudulenta

A pesar de las precauciones, siempre existe la posibilidad de enfrentar problemas durante el Black Friday, así como con cualquier otra temporada de descuentos en línea. Hernández, de DSAC, aconseja actuar de inmediato si se detecta un movimiento sospechoso. “ Lo primero es contactar al banco, informar del movimiento y bloquear la tarjeta si es necesario ”, sugiere. Con eso realizado, se puede evitar más transacciones no autorizadas e incluso que los cibercriminales sustraigan información sensible de los usuarios.

Por su parte, Lavín destaca la importancia de mantener registros detallados de todas las compras, así como guardar todos los comprobantes, incluyendo correos electrónicos y recibos. “Esto será útil si se necesita realizar un reclamo o devolución”, plantea. Este tipo de respaldo no solo ayuda a solucionar problemas, sino también en casos donde se requiera iniciar una disputa formal.

Al momento de realizar la compra, los usuarios deben poner atención a que el sitio web sea el original, para no caer así en trampas.

Coinciden en la importancia de denunciar los casos de fraude. Hernández indica que es vital reportar estos eventos a las autoridades correspondientes o a la PDI, cuya brigada de cibercrimen trabaja constantemente en casos de este tipo. Además, en Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofrece orientación para este tipo de situaciones.

Experiencia de compra más allá de las ofertas

Aunque el Black Friday sea conocido por sus descuentos, no todo gira en torno al precio. Lavín recuerda que “ la experiencia del comprador también depende de la claridad en las condiciones de venta ”, dice, y luego comenta la importancia de leer los términos y condiciones, porque algunas ofertas pueden estar limitadas por tiempo o cantidad. Conocer esos detalles evita malentendidos que podrían convertir una buena compra en una experiencia frustrante.

” Se debe hacer una lista de necesidades reales para mantener el control y evitar gastos innecesarios ”, insiste Hernández, precisando que la mejor estrategia para evitar estos engaños y deseos impulsivos es fijarse en lo imprescindible. Según el experto, comprar de manera estratégica no solo beneficia el bolsillo, sino que también reduce el estrés asociado al consumo masivo.

“Antes de emocionarse con una oferta, se debe verificar si realmente está ahorrando o si el precio fue inflado previamente”, acota Lavín, de Zeleri. La paciencia y la investigación previa son herramientas que permiten tomar decisiones de compra más inteligentes.

En el caso de Chile, como es un evento virtual, lo más conveniente según recomendación de los especialistas es acceder directamente a través del sitio web.