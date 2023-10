Personas mayores: 8 de cada 10 ya usan internet como parte de su vida diaria

Si usted tiene cuarenta años o más: ¿recuerda que había una época en que las personas memorizaban los números telefónicos más recurrentes, como el de sus padres, el de su casa, de su trabajo o de sus mejores amigos?

Si ahora no podemos -no necesitamos- guardar ninguno en nuestra memoria, es gracias a la tecnología. Por eso, no sorprende tanto que en la última versión de la Radiografía Digital de Personas Mayores ClaroVTR, el 59% de las personas encuestadas -entre 60 y 90 años; es decir, parte de esa generación que sí recitaba números de teléfono como quien recuerda su propio nombre- reconozca que perdió la capacidad de recordar algunos datos sin la ayuda de aparatos tecnológicos.

El objetivo de este estudio, realizado con colaboración del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), es levantar información sobre el uso de la tecnología en este grupo etario, con el fin de desarrollar políticas de inclusión y apoyo para este segmento.

Pero no es sólo eso: esta Radiografía Digital también derriba mitos. Por ejemplo, que a las personas mayores los avances tecnológicos los “superan”. Un 52% se considera “fan” de la tecnología y ha logrado utilizarla como parte de su desarrollo personal y laboral, mientras que un 27% está en el grupo de “adaptadores”: aquellos que se han subido al carro, especialmente luego de la pandemia.

Es decir, 8 de cada 10 personas ya tienen a internet y distintas aplicaciones como parte de su vida diaria. El 43% de los adultos encuestados -1.000 personas, mitad hombres y mitad mujeres a nivel nacional- dice que pasa más de cuatro horas diarias conectado a internet. El 86% realiza sus trámites bancarios de forma online; el 63% agenda horas médicas mediante esa vía, mientras que el 54% utiliza apps de compras.

"Es necesario tener un foco especial en los ‘detractores’ de la tecnología: hay que subirlos al carro, que se adapten, necesitamos que no se queden fuera", dice Cyntia Soto, gerenta de Sostenibilidad de ClaroVTR.

¿Qué pasa con el 21% de personas que no han logrado incorporar la tecnología en sus rutinas diarias? Ellos, dice Cyntia Soto, gerenta de Sostenibilidad de ClaroVTR, deben ser hoy la preocupación pública y privada. Porque detrás de esa resistencia, mucha veces, no sólo está el desconocimiento, sino también la falta de herramientas, de conectividad, de dispositivos.

“Es necesario tener un foco especial en estos ‘detractores’: hay que subirlos al carro, hay que llevarlos a que se adapten, necesitamos que no se queden fuera. Para nosotros es muy relevante entregar este tipo de estudios no sólo para el desarrollo de políticas públicas, sino porque en ClaroVTR estamos convencidos de que el acceso a la tecnología es relevante, pero la educación lo es aún más”, dijo la ejecutiva, encargada de la presentación de la Radiografía Digital en el Centro Integral para el Adulto Mayor de Ñuñoa.

IA y Ciberseguridad: dos conceptos claros (y algo temidos)

Según el estudio de ClaroVTR, las personas mayores también están familiarizadas con la Inteligencia Artificial: 75% sabe qué significa; el 68% utiliza asistentes de celulares y Waze.

Eso sí: 4 de 10 declara temerle a la IA: a su mal uso, a que avanza demasiado rápido, a que algún día reemplace a los seres humanos, a que difunda información falsa, a que suplante a las personas, fueron algunos de los argumentos más repetidos. También hay una preocupante brecha de género en la adaptación de las tecnologías por parte de las mujeres: ellas declaran usarla menos que los hombres.

En ese sentido, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz -una de las autoridades invitadas al lanzamiento- destacó un importante avance que podría ayudar a superar ese hándicap: el proyecto de ley de Internet como servicio público, que le da el estatus de herramienta básica a la red y busca asegurar su distribución en zonas rurales y de poco acceso.

“Para muchos de nosotros es más grave que se corte por internet varias horas que el agua o la luz, por lo tanto es fundamental que se trate como tal. Por eso queremos darle al sector público herramientas para que pueda subsidiar la demanda en aquellos grupos en que financiar internet está fuera de su presupuesto”, dijo la autoridad.

En cuanto a ciberseguridad, las personas mayores tienen muy internalizado el cuidado que deben tener en el mundo virtual: 76% de las y los consultados revisa la URL antes de hacer clic en algún sitio. 9 de cada 10 utilizan distintas claves para cada sitio y un 92% nunca comparte sus contraseñas.

“Lo que llama la atención son los temores que aparecen”, comentó también el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. El miedo a la tecnología priva no sólo a las personas mayores, sino a toda la sociedad, de ahorrar tiempo y recursos al poder realizar una gran cantidad de trámites vía online.

“Alguno habrá ido a Chile Atiende y habrá tenido que hacer una cola de dos horas para postular a un bono. Ahora, si toma el teléfono, puede hacerlo en 10 minutos. Que no sea que por temor finalmente terminemos por no acceder a estas ventajas. Necesitamos educarnos más, porque no es difícil defendernos cuando estamos en el mundo virtual. Por último, si nos sentimos en peligro, podemos apagar el dispositivo”, dijo el subsecretario. “Estamos en camino a una sociedad digital que nos permitirá emparejar la cancha”.

Una puerta de permanencia laboral

“Las personas mayores no sólo quieren. Muchas necesitan seguir insertas en el mundo laboral”, dijo Cyntia Soto a la hora de hablar de la relación entre este grupo y las herramientas ofimáticas.

A un 50% de las y los encuestados en la Radiografía Digital le gustaría participar en procesos de selección laboral en sitios web. Un 70% se siente capacitado para trabajar utilizando herramientas informáticas. 1 de cada 3 han postulado por internet a algún trabajo.

El llamado, dice la gerenta de Sostenibilidad de ClaroVTR, es a abrir espacios para poder contratar a personas que están en edad de jubilarse y que no necesariamente tienen que irse a su casa.

“Hoy día estamos en una situación bien curiosa: cuando las personas mayores pasan el umbral de los 65 años, a algunos los tratamos como si fuera el momento de ir a la plaza a alimentar palomas, cuando en realidad estamos hablando de personas a las que les quedan 30 años de vida”, agregó el ministro Juan Carlos Muñoz.

“Es una obligación moral cambiar el chip y ver cómo les permitimos darles una mejor calidad de vida y espacios para que sigan brindándose al resto de la sociedad”.

En ese contexto, la capacitación para este segmento es fundamental. “La educación es importante, y en Senama, nuestro desafío presidencial es tener más talleres para las personas mayores”, dijo durante la divulgación de los resultados la directora del Senama, Claudia Asmad, dirigiéndose a la audiencia, mayoritariamente vecinos y vecinas de los talleres de digitalización de la Municipalidad de Ñuñoa.

“En ese sentido, ustedes forman un rol de invitar a otras personas que no tienen interés. En comunas rurales hemos visto que este tipo de talles no les interesa, pero es porque no tienen buen acceso, buen equipo. La sociedad en su conjunto debe motivar a quienes se van quedando atrás”.