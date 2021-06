Smart working: la mirada de las empresas para este primer semestre

Tras un año marcado por una profunda crisis económica, debido a la pandemia, y por la necesidad de una adaptación rápida a las tecnologías, se masificó el teletrabajo y el smart working (trabajo inteligente) en empresas de todos los rubros, cambiando la forma del trabajo de equipo. Con más 1,4 millones de personas vacunadas en Chile contra el Covid-19, el mundo empresarial ve con buenos ojos este primer semestre del año. Juan Sutil, presidente de la CPC, gremio que participó en el cofinanciamiento de la vacuna Sinovac, afirma estar “muy optimista” ante el proceso de inoculación nacional. “Entregará la sensación de seguridad que necesitamos, nos va a dar un vuelo de más confianza”, sintetiza.

Se espera vacunar al 80% de la población durante el primer semestre y el proceso será gradual, pero Sutil dice que ese panorama permite confiar en una recuperación de parte de lo perdido en 2020, además del avance de países estratégicos con tratados de libre comercio vigentes. “Tanto el Banco Central como los economistas esperan que el crecimiento sea entre el 5% al 6%. El crecimiento de China y el cambio de gobierno en Estados Unidos nos ayudarán mucho”. Luego añade: “No existe una incertidumbre de una paralización eventual de una empresa central y que son generadoras de muchos puestos de trabajo de calidad. No va a haber un golpe económico fuerte”, asegura.

Su preocupación está enfocada en el proceso constituyente, que en abril próximo dará pie a la elección de quienes escribirán la constitución. “A esto debemos asociar el proceso eleccionario y constitucional, que mantenga la racionalidad, respeto y difusión positiva, eso le va a dar un aura positiva al sector empresarial”.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) su presidente, Manuel Melero, explica que desde el organismo ofrecieron a las autoridades sanitarias el uso de los establecimientos comerciales, como malls, supermercados y multitiendas, para ayudar tanto en el proceso de inoculación, como también en la difusión de información oficial del Gobierno para concientizar a la ciudadanía a vacunarse. “Tenemos trabajadores esenciales que es muy importante cuidarlos para mantener la cadena de abastecimiento de la ciudadanía. Ellos deberían ser prioritarios en el proceso de vacunación”, dice Melero. En ese sentido, Sutil comparte su visión, afirmando que las empresas han hecho grandes esfuerzos para convivir mejor con el coronavirus en temas de previsión y salud por sus trabajadores: “Hay mucha gente que se siente más segura adentro que afuera de su trabajo”.

La empresaria y ex presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis, cree que incluso con la vacunación masiva, es probable que muchas organizaciones que incorporaron cambios en su forma de trabajar durante la pandemia mantengan su actual método. “Hoy día uno puede vivir en regiones y trabajar perfectamente o estar remoto. Hay muchas cosas que cambiaron y que no creo que vuelvan a ser tal cual antes, independiente de la vacuna”, enfatiza la fundadora de los emprendimientos Medular, Kauel, If Chile y Koo.

La consolidación del trabajo a distancia también preocupa a las grandes empresas. Juan Sutil afirma que conoce casos de compañías que mantienen “entre un 50 al 80% de su gente en teletrabajo, lo que demuestra su capacidad. También hay que entender que hay trabajos presenciales e irremplazables y eso no va a cambiar. Tenemos que seguir complementando los rubros con este cambio tecnológico, que va a quedarse y crecer con la misma fuerza que avanza la tecnología”.

Melero sostiene que rubros golpeados como el turismo son experiencias que, en su opinión, son insustituibles con lo digital. Informa que las distintas empresas dedicadas a esta área han buscado incorporar las medidas sanitarias necesarias para poder seguir funcionando de forma presencial, y es donde -a su juicio- existe la mayor expectativa respecto a la vacuna. “Todos estos elementos son los que a nosotros nos tienen esperanzados que con la vacuna podamos recuperar lo presencial, que las personas puedan volver a los establecimientos comerciales, puedan volver a viajar, a desplazarse y a disfrutar”, resume el presidente de la CNC.

Las empresas y el smart working

La nueva cultura laboral significó una rápida adaptación ante las nuevas relaciones que surgieron entre las empresas y las personas. El “smart working”, la fórmula de gestión empresarial que se basa en privilegiar la movilidad y flexibilidad horaria, el trabajo por equipos y el uso de nuevas tecnologías, se ha vuelto un pilar para apoyar no solo la productividad, sino que también las relaciones laborales.

Francisco Guzmán, director de Claro empresas, dice que en base a la experiencia del año pasado, “hay varias herramientas que han sido de mucha utilidad, como las plataformas de videoconferencias, los programas de colaboración y la nube, que hoy son mucho más familiares para las personas y probablemente continuarán siendo parte de su trabajo diario durante los próximos años”. Luego añade: “En la capa de nuevas tecnologías algunas como la realidad virtual, la inteligencia artificial o la realidad aumentada serán clave para que a la distancia podamos monitorear y operar maquinarias, contar con asistencia a distancia para repararlas y así contar con un espacio virtual que harán que el smart working de un salto cualitativo”.

Desde el área de la alimentación, la multinacional estadounidense PepsiCo, dueña de 22 marcas en Chile, entre las que destacan Pepsi, Gatorade, Doritos y Quacker, logró adaptar un sistema híbrido que se transformó en una experiencia positiva para sus trabajadores. Frente a los problemas de trabajar en casa, que se ha manifestado en el agotamiento físico y psicológico de los trabajadores, Erich Gamper, gerente general de PepsiCo Chile, destaca la implementación del programa WOW (Ways of Working), que se transforma en una vía para mejorar el bienestar.

A través de recomendaciones, los equipos buscan respetar normas como no agendar reuniones fuera del horario de trabajo (ni antes de las 8:30, ni después de las 17:30), respetar los viernes flexibles, tips para tener reuniones más efectivas, consejos para escribir mails de lectura ágil, consejos de ergonomía en el hogar, entre otros puntos que fueron reconocidos con la certificación Top Employers en Chile, que reconoce a las firmas con las mejores condiciones para el desarrollo de sus colaboradores.

El gerente general relata que un 15% de la dotación está haciendo teletrabajo y aún no tienen previsto una fecha de retorno. “Cuando lo hagamos, será con todas las medidas de seguridad, pero no lo vemos como un espacio al que volveremos 100% una vez que la situación sanitaria se tranquilice”, cuenta.

Gamper sostiene que el avance de la vacunación en el país no relajará esta forma de hacer las cosas, manteniendo las medidas de protección para sus colaboradores. “Somos conscientes desde hace varios años que estar en una oficina toda la jornada no quiere decir que aumente la eficiencia”, explica.

Desde el e-commerce, Mercado Libre vivió un crecimiento exponencial de su negocio en 2020, alcanzando una valuación que superó los 100 mil millones de dólares en Wall Street. Solo en el primer trimestre de la pandemia, sus usuarios activos crecieron en un 92%, alcanzando un total de 76 millones de usuarios registrados y 12 millones de vendedores hacia final de año.

Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile, explica que desde la organización tienen tres prioridades principales que surgieron a raíz de la pandemia y que continuarán este año: preservar la salud física y emocional del equipo de trabajo, asegurar la continuidad de las operaciones y apoyar a sus compradores.

“Llegado el minuto, esperamos poder regresar a las oficinas, pero lo haremos en un marco de trabajo flexible, donde en promedio estimamos que cada uno trabajará la mitad del tiempo de forma remota y la mitad onsite, según las necesidades y el tipo de trabajo de cada equipo”, aclara el director general. También cuenta que desde la compañía evalúan sus nuevas medidas semanalmente, y afirma que incluso con la llegada de la vacuna planean seguir con un marco de trabajo flexible.

Meyer destaca que una de las claves para cumplir este propósito es contar con el apoyo de sus colaboradores, motivo por el que desde la empresa impulsaron una serie de iniciativas orientadas alrededor de la salud mental, entre las que acentúa la incorporación de asistentes virtuales para conocer el estado de ánimo de los equipos y brindar círculos de aprendizajes para gestionar el trabajo. También se ofrece asesoramiento a los colaboradores que tengan hijos pequeños, con el fin, según el director general, de promover una rutina intrafamiliar equilibrada. “Creo que gracias a este enfoque transversal, hemos logrado alcanzar resultados extraordinarios, con excelentes niveles de compromiso y motivación en el equipo”, sostiene Meyer.

Explosivo crecimiento online

Walmart Chile, la matriz de los supermercados Líder, Ekono, entre otros, con cerca de 51 mil colaboradores en todo el país, durante el 2020 también se preocuparon de tomar decisiones enfocadas en sus trabajadores. Eli Senerman, gerente de Walmart Tech, explica que tras el explosivo incremento en la demanda online generado por la pandemia, la empresa anunció un plan de inversiones de US$50 millones entre el 2020 al 2021, destinados a desarrollar nuevas capacidades para atender las necesidades del cliente omnicanal y del comercio electrónico en todo el país.

El monto les ha permitido mejorar los puntos y formas de entrega a través de las plataformas de Lider. A su vez, la inversión contempla mejorar y capacitar el trabajo de los colaboradores en la cadena ecommerce. Bajo el nombre “Mi Evolución”, buscarán ayudar a los cambios al interior de la compañía con el objetivo de acelerar los procesos en el negocio.

Por otro lado, el teletrabajo es una práctica implementada en 2016 y que tras el cambio de paradigma profundizó su alcance, siendo cerca de 2 mil colaboradores que operan bajo dicha modalidad. Senerman también explica que al buscar integrar nuevas formas de trabajo unieron roles y equipos multidisciplinarios para integrar conocimientos y roles digitales. Fue así como desarrollaron un equipo llamado Eureka Lab, grupo parte de la gerencia de Innovación encargado de generar “un espacio fértil para la creación de nuevos negocios y mercados, anticipándonos al comercio del futuro”. El equipo de Eureka Lab está formado por data scientists y desarrolladores de productos, ambos focalizados en las necesidades y objetivos de los clientes.

El delivery de última milla también ha tomado medidas para sus trabajadores de oficina, que son los encargados de gestionar la aplicación y responder ante las inquietudes de los usuarios. PedidosYa, una de las plataformas más conocidas a nivel latinoamericano, levantó iniciativas que también se replican a nivel local.

Desde la organización presentaron el “Modo PeYa”, con miras a largo plazo y cuyo fin, según la empresa, es instalarse como una modalidad que permita trabajar “de forma ágil, colaborativa, flexible y motivada”. Este modo permite a las personas equilibrar el trabajo remoto y presencial según las preferencias de cada equipo, incorporando distintos beneficios, entre los que se incluye la opción a las personas de trabajar un mes al año en el extranjero o en otra parte del país, la reincorporación de los trabajadores al siguiente día de volver de vacaciones, y la posibilidad de tener un “casual day” adicional en la semana de su cumpleaños. “Modo PeYa tiene como objetivo que nuestros equipos logren un mayor balance entre trabajo dentro y fuera de la oficina, mayor flexibilidad de tiempos y equilibrio entre vida laboral y personal, y mayor eficiencia en el uso colectivo del tiempo”, acentúan.